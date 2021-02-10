Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк
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Європейський Союз може зняти санкції із сина експрезидента-втікача Януковича Олександра, а також інших чиновників часів Януковича.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"ЄС може скасувати санкції проти сина Януковича Олександра і, можливо, декількох інших, таких як колишній в.о. прем'єра Сергій Арбузов, Олександр Клименко та Дмитро Табачник. Відсутність доказів, наданих Києвом для збереження їх у списку, змушує ЄС робити ці кроки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.
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