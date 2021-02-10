УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12184 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
3 017 38
санкції (6827) Табачник Дмитро (156) Арбузов (95) Євросоюз (6989) Клименко (190) Янукович Олександр (149) Йозвяк (138)

Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк

Європейський Союз може зняти санкції із сина експрезидента-втікача Януковича Олександра, а також інших чиновників часів Януковича.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС може скасувати санкції проти сина Януковича Олександра і, можливо, декількох інших, таких як колишній в.о. прем'єра Сергій Арбузов, Олександр Клименко та Дмитро Табачник. Відсутність доказів, наданих Києвом для збереження їх у списку, змушує ЄС робити ці кроки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Також читайте: ЄС може незабаром зняти санкції з Азарова, Ставицького й Олександра Януковича, - Йозвяк

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Хай живуть потрохови куми прокурори.Велика подяка гейпрокуратурі і добавте їм зарплатню козлам.
показати весь коментар
10.02.2021 14:21
+8
опять Порох вам в карман насцал?)
показати весь коментар
10.02.2021 14:23
+8
А чиї ярема шокін і луценко п"ять років готували подання і не притягнули жодного рига ,беркута чи корупціонера? Нема винних курва?
показати весь коментар
10.02.2021 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А с Азарова давно сняли. Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2204
показати весь коментар
10.02.2021 14:18 Відповісти
еще и извинились... Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5849
показати весь коментар
10.02.2021 14:19 Відповісти
еще и пенсию Украина ему платит Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2221
показати весь коментар
10.02.2021 14:21 Відповісти
ну он ее вряд ли получает. Он же в Раше.
показати весь коментар
10.02.2021 14:26 Відповісти
этот такой шо и за копейку удавится. Может как-то оформил там на картку ощадбанка и юзает там за паребриком
показати весь коментар
10.02.2021 14:28 Відповісти
ощадбанк разве есть в раше? Там жде вроде сеня заправляет. Не?
показати весь коментар
10.02.2021 14:31 Відповісти
А яке відношення має Сєня до ощада?
показати весь коментар
10.02.2021 15:33 Відповісти
Его однокашник и близкий друг Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк. А Сеня ему помогал. Уряд збільшує капітал "Ощадбанку" на 11 мільярдів гривень, - Арсеній Яценюк Но в 2020 Пышного освободили от должности с коррупционными претензиями. "Согласно постановлению Печерского райсуда Киева, с 2014 по 2017 год «Ощадбанк» закупал компьютерное оборудование и программное обеспечение по ценам, на 25-30 % превышавшим их рыночную стоимость. Полученные средства на сумму 550 млн гривен перечислялись на офшорные счета и присваивались должностными лицами банка: «Компьютерное оборудование закуплено государственным банком по ценам, выше на 25-30 % от рыночных на общую сумму более 550 млн гривен. Полученные денежные средства указанными компаниями частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами АО "Ощадбанк"». Общая сумма растрат, в которых НАБУ обвинила Пышного и его подчинённых, составила 21 млн долларов США".
показати весь коментар
10.02.2021 19:03 Відповісти
Я надеюсь бубочка за два года упел его посадить этого пышного?
показати весь коментар
10.02.2021 19:10 Відповісти
ага. также, как и петя его посадил Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1671
показати весь коментар
10.02.2021 19:25 Відповісти
Ну Петра ми відкидаємо, він барига і тАрговля на крАві. А бубочка ж нАрмАльний прьЄзідьЄнт, в чём прАбльЄма?
показати весь коментар
10.02.2021 21:07 Відповісти
Хай живуть потрохови куми прокурори.Велика подяка гейпрокуратурі і добавте їм зарплатню козлам.
показати весь коментар
10.02.2021 14:21 Відповісти
опять Порох вам в карман насцал?)
показати весь коментар
10.02.2021 14:23 Відповісти
А чиї ярема шокін і луценко п"ять років готували подання і не притягнули жодного рига ,беркута чи корупціонера? Нема винних курва?
показати весь коментар
10.02.2021 14:27 Відповісти
как бэ санкции были, но теперь не будет...оно и понятно...генпрокуратурой до сих пор Луценко и Шокин руководят, а не слуги Портнова, да?
показати весь коментар
10.02.2021 14:31 Відповісти
Взаналі то я з ************ не спілкуюсь.А де справи на портнова і чому він не сидить? Що робили патріоти п"ять років ?
показати весь коментар
10.02.2021 14:34 Відповісти
А коли карбованці отримуеш, на якому спілкуешся?
показати весь коментар
10.02.2021 15:28 Відповісти
Виктор Ли ******** абсолютно невменяемое) Разве сразу не видно?
показати весь коментар
10.02.2021 14:57 Відповісти
У меня иногда стойкое ощущение - ЕС мстит нам! За рашку, за газ, за санкции из США, за то, что мы не даём им зарабатывать ещё больше в обнимку с рашкой, за кнут от Байдена....
показати весь коментар
10.02.2021 14:24 Відповісти
Мстить вам українська політична еліта, яка не бажає надавати докази, або заходячи в двері європейських судів з ходу визнає вину. Згадайте, як програли 11 лярдів Фірташу.
показати весь коментар
10.02.2021 16:52 Відповісти
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 177
показати весь коментар
10.02.2021 14:26 Відповісти
Забули що, перші п'ять років Порошенко не надавав ніяких доказів.
показати весь коментар
10.02.2021 16:50 Відповісти
Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 454
показати весь коментар
10.02.2021 17:25 Відповісти
Похоже власть Украины заинтересована в решении ЕС, договорённость тянется с Омана,только не пойму что Украина будет делать с людьми Донбасса ,которые перешли на сторону "немцев" и семь лет деградированные с российскими паспортами
показати весь коментар
10.02.2021 14:28 Відповісти
С Азарова уже сняли. Если включить логику, из 100 млрд. украденных Овощем нашли только 2 - с него давно сняли.
показати весь коментар
10.02.2021 14:29 Відповісти
Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом
Вы тоже - пострадавшие
А значит - обрусевшие
Мои - без вести павшие
Твои - безвинно севшие (с)
показати весь коментар
10.02.2021 14:30 Відповісти
тобто або співробітники прокурватури, що готували докази, виявилися фахово нікчемними, або це все було зроблено навмисно!
показати весь коментар
10.02.2021 14:37 Відповісти
ви тільки це зрозуміли? Слава великому рехварматору і його 144+ рехвормам.
показати весь коментар
10.02.2021 16:48 Відповісти
Работа Зеленского в действии.Нечего пенять на зеркало,если рожа крива.
показати весь коментар
10.02.2021 14:38 Відповісти
То, це Зеленський відібрав у ЄС докази, які туди надав Порошенко?
показати весь коментар
10.02.2021 16:47 Відповісти
Опять виноват Порошенко.. Не те доказательства он туда давал.И никто не замечает,что у власти зелень около 2-х лет..Удивляюсь народу тому,что только слепой не видет,что при Зеленском коррупция увеличилась.Причём значительно.Да и на международной арене позиции Украины стали несравненно слабее.
показати весь коментар
10.02.2021 19:37 Відповісти
"Батя, я стараюсь!"
Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4311
показати весь коментар
10.02.2021 14:40 Відповісти
Ну, перші п'ять років на цій фотографії ви тримали Порошенко?
показати весь коментар
10.02.2021 16:54 Відповісти
"Мужик, я нихера не понял что ты сказал, но ты мне близок." (с). Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8820
показати весь коментар
10.02.2021 17:05 Відповісти
Если наложить санкции на шмарклю, козыря, жёлудя и соколовского, то можно снимать санкции с Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника.
показати весь коментар
10.02.2021 14:52 Відповісти
Але тоді вони можуть вільно приїхати в Україну і влада не смітиме їм висувати звинувачення.
показати весь коментар
10.02.2021 16:46 Відповісти
За 7 років МВС та прокуратура не надали доказів вини, а всі санкції трималися на волі ЄС. То, давайте козлити Зеленського.
показати весь коментар
10.02.2021 16:45 Відповісти
ТОГДА ЭТО МОЖНО РАСЦЕНИВАТЬ КАК СОУЧАСТИЕ ИЛИ СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ !!!
показати весь коментар
10.02.2021 18:25 Відповісти
 
 