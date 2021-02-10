Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони
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Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Так, неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська здійснили прицільний постріл по наших позиціях зі снайперської зброї.
Внаслідок цього один український воїн зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.
На прицільний постріл ворога українські захисники надали адекватну відповідь.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в Міноборони.
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Украинские защитники огонь на подавление врага не открывали, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
Демобилизованный бывший пограничник рассказал, что в начале августа 2014 года со стороны Ростова на Дону каждое утро приезжал на мотоцикле «Honda» российский снайпер. Он вылезал на дерево в лесополосе и оттуда вел прицельный огонь по украинским пограничникам. Когда ему удавалось убить человека - с дерева раздавался громкий хохот россиянина. Украинским пограничникам было категорически запрещено стрелять в сторону российской территории, чтобы не дать повод Путину для полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому украинские военнослужащие, попавшие в зону обстрела снайпера, целый день лежали на земле под палящим солнцем, спрятавшись за небольшой бугорок в складках местности. Поднять голову было нельзя. Сразу раздавался выстрел российского снайпера. Чтобы не погибнуть - оправлялись под себя.
Алексей Арестович пишет на ФБ о трагедии под Иловайском:
«По свидетельствам уцелевших участников, резкое превосходство количества убитых над ранеными у наших ребят объясняется тем, что после того как на поле боя, после артиллерийского и танкового расстрела колонны, остались лежать несколько сот наших раненых, доблестные «русские офицеры», про которых снимают популярные к закупке руководством украинских телеканалов сериалы, организовали их добивание.
Российские военные выстроились в цепь, и, прочесывая местность, достреливали наших беспомощных от ранений бойцов. С точки зрения военной чести - это последняя стадия падения, ниже только организованное убийство детей.
По некоторым данным, это второй отмеченный эпизод добивания наших раненых регулярными военными Московии.
Это - так, чтобы не осталось иллюзий относительно того - с кем мы имеем дело.
Повторяю, в этот раз добивали раненых не дикие урки из состава Лугандона, а самые что ни на есть российские военные - в составе своих штатных подразделений». Конец цитаты.
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Шойгу.
А у нас тобі в тирі за гроші не дадуть постріляти до 18 років з чогось старшого від СОшки чи Флобера.
1) вміння обходитися з м/к гвинтівкою і знати правила її зберігання (гвинтівку та набої можна було вільно купити в господарчих товарах та сільгоспкооператорах);
2) мати загальні уяви про теорію пострілу (рух кулі по каналу ствола, середня точка прицілювання, розсіювання та причини розсіювання, пробивна здатність);
3) виконати дві вправи:
а. мішень №6 на 25 метрів лежачи, 5 патронів і 3 на пристрілку, 40 очок;
б. те саме по мішені №9 тільки зменшеній в 12 разів за 5 хв.
І це тільки для отримання І-го ступеня.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
...
ни самим посмотреть...ни другим показать))))
Для всього іншого, літературних виразів вже немає.
https://www.youtube.com/watch?v=83KbL7ZLh5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sb9ch5KhIuI