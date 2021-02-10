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Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков

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Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков

Україна працює над впровадженням так званого "віртуального мобільного номера", який забезпечить жителям окупованих територій можливість зв'язку з вільною Україною.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми працюємо, зокрема, над запровадженням так званого віртуального мобільного номера разом з операторами для того, щоб забезпечити можливість людям комунікувати з вільною Україною, не купуючи місцеві sim-картки тощо... Тобто сьогодні, навіть під час цієї пандемії, ми робимо все, щоб продемонструвати нашим громадянам, що Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ - це Україна", - сказав Резніков на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в середу в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Зашибись, теперь абизянам будет проще "минировать" садики и метро. Афигенный план.
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10.02.2021 14:40
+5
Как-будто в ОРДЛО сейчас не работает Водафон...
Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
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10.02.2021 14:52
+4
идиоты,лять...
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10.02.2021 15:00
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Зашибись, теперь абизянам будет проще "минировать" садики и метро. Афигенный план.
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10.02.2021 14:40 Відповісти
Как-будто в ОРДЛО сейчас не работает Водафон...
Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
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10.02.2021 14:52 Відповісти
Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.

Теперь у нас вокзалы, метро и детские сады будут круглосуточно заминированы. Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников - Цензор.НЕТ 7965
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10.02.2021 14:40 Відповісти
А что мешает это делать сейчас?
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10.02.2021 15:32 Відповісти
в том то и дело, что ничего, но Резников еще больше упрощает дело
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10.02.2021 18:44 Відповісти
Все дела порешали дома, теперь пора сепарам раздать мобильные.
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10.02.2021 14:44 Відповісти
Члены виртуальные пораздавать там надо!
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10.02.2021 21:46 Відповісти
Там хоть кто-нибудь для Украины, на Украину работает, чего за них .опу рвать ?. Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников - Цензор.НЕТ 1207
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10.02.2021 14:45 Відповісти
Да, работают.
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10.02.2021 14:54 Відповісти
Перед нынешними представителями властей блекнет Остап Бендер с его "Нью-Васюками" и "Провалом". За чей счёт этот "банкет" будет? Уже второй год стоим в позе Кисы Воробьянинова перед МВФ у "провала экономики".
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10.02.2021 14:48 Відповісти
Нужно вначале спросить у жителей оккупированных территорий хотят ли они в НАТО, а потом всё остальное ,а то получается что даже в Украине непонятно куда мы идём и куда мы других поведём ,в какой Союз ....Що таке НАТО і чому Росія разом з нашими олігархами створюють спротив проти вступу України до НАТО
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10.02.2021 14:49 Відповісти
От же НАТО насамперед, це політичний блок, де є певні стандарти - верховенство права, особисті свободи, демократія. В нас нажаль це повністю поки що відсутнє. Отже в Україні поки що немає верховенства права, тобто не існує стандарту, що закон існує один для всіх. В нас відсутня демократія, тому що меншість не хоче прийняти бажання та вимоги більшості, приклад закон про мову. ..
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10.02.2021 14:50 Відповісти
101; 102; 103!
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10.02.2021 14:52 Відповісти
Для этого (и не только) есть местный оператор.
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10.02.2021 15:17 Відповісти
Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 8619виртуальные номера мобильных - это как и виртуальные карты банков, оформляемые без паспорта и верификации владельца - дыра, позволящая некоторым колл чентрам не городить вот такую паливную фигню а оббирать граждан Украины и кормить "кормильцев" работая коллекторами или продавая несуществующий товар и "ваш сын попал в ДТП"
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10.02.2021 14:57 Відповісти
Только вот сейчас обирают тех кто на оккупированных.
Тариф "Смартфон стандартный» - 6 гривен в день.
Переход на другой невозможен.
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10.02.2021 15:02 Відповісти
так и здесь такие тарифы не редкость... интернет 5 грн в день и плати
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10.02.2021 15:05 Відповісти
Ага! Только вот это только название такое. Никакого 3G от Водафона там нет.
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10.02.2021 15:14 Відповісти
Как украинский оператор может договорится с оператором-оккупантом чтобы тот не брал деньги за выход на украинского оператора?
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10.02.2021 15:08 Відповісти
Еще один намедни вышедший из леса!
В ОРДЛО работают базовые станции Водафона, правда не везде.
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10.02.2021 15:12 Відповісти
О чём тогда проблема?
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10.02.2021 15:18 Відповісти
Наверное проблемы в/на Крыму.
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10.02.2021 15:25 Відповісти
Ты тут изображал знатока по теме, да вдруг съехал в/на Крым.
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10.02.2021 15:34 Відповісти
Потому что на Крыме не осталось украинского оператора, а в ОРДЛО есть. Проблемы там в том что
- на станциях не проводятся технические работы
- тариф дорогой и оплачивать 6 гривен в сутки, 180 в месяц - это не дорого а очень дорого для десятка звонков в месяц двум-трем абонентам. Для сравнения - стандартный тариф местного оператора 50-55 рублей в месяц на звонки, на интернет отдельная плата.
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10.02.2021 16:07 Відповісти
А я-то думал! Про техническую сторону... После такого серьёзного заявления про: "Украина работает над введением виртуального мобильного номера". А делов-то - увеличить финансирование украинского оператора в ОРДЛО....
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10.02.2021 16:19 Відповісти
180 в месяц - это не дорого а очень дорого для десятка звонков в месяц двум-трем абонентам.
180, но не в месяц, а за год.
Срок действия номера без пополнения - год, + 7 ежедневных смс - перезвони мне.

Хотя 110 Украина и 180 ЛДНР - не большая разница.Отправить
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10.02.2021 16:20 Відповісти
6 гривен в сутки х на 30 дней = 180 гривен.
6 гривен снимается даже в случае если не было исходящих звонков.
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10.02.2021 16:38 Відповісти
Срок действия номера без пополнения - год.
Все Донецкие пользуются Фениксом, а нам или звонят на Вайбер, или шлют смс с просьбой перезвонить. Нихера они там не пополняют. Водящие и СМСы о зачислении пенсии к ним и так поступают. Коды подтверждения из Привата тоже.
P.S На площади Ленина Феникс с Водафоном соединяет.
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10.02.2021 17:15 Відповісти
У меня два номера Водафон. Раз в год продлеваю. Если необходимо сделать звонок пополняю на 10 гривен. Но еще надо найти кто это сделает.
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10.02.2021 17:31 Відповісти
Ми уже плачем.
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10.02.2021 15:21 Відповісти
Можешь даже всраться.
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10.02.2021 16:39 Відповісти
снаряд тебе в кухню, сепар
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10.02.2021 17:08 Відповісти
Мог не подписываться, я и так знаю что ты коллаборант.
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10.02.2021 17:37 Відповісти
Лишь бы ляпнуть.
Хоть бы что-нибудь конкретного сказал.
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10.02.2021 14:58 Відповісти
Хто там у нас у шмарклі так фонтанує ідеями? Що ни день, то щось новеньке, що потребує фінансування? Верстат друку запустив чи олігархи "ОЩАСЛІВІЛІ" донорськими внесками?
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10.02.2021 14:58 Відповісти
идиоты,лять...
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10.02.2021 15:00 Відповісти
а почему не поработать над самым обычным и недорогим пакетом моб/услуг для наших пенсионеров (в большинстве которым нужна только телефонная связь, а не фонарики))) и видеокамеры)
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10.02.2021 15:14 Відповісти
и без смс о новых рингтонах, сюсечкаю, пусечках а только нужная информация - где сегодня не будет воды, света или тепла, где сегодня скидки для пенсионеров и раздача продуктов у которых срок годности на исходе и остался месяц-два..... А то у нас Украина - цифровая держава в смартфоне но ничего не сделано для людей - все для обогащения! сплошные мерзавцы!
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10.02.2021 15:34 Відповісти
Різникова разом з жінкою і тещею найближчою маршруткою відправити в Луганськ. Українські паспорти анулювати.
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10.02.2021 15:16 Відповісти
Невже влада рахує, що Україна підтриває їх зусилля у полегшенні росіянцям утримувати в окупації Донбасу.
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10.02.2021 15:27 Відповісти
мы работаем над введением виртуального мобильного номера чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д.

Оно на всю голову больное? Все кто хочет общаются по Водафону, а местные карты вообще выхода на Украину не имеют. Откуда эти кретины информацию черпают?
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10.02.2021 15:27 Відповісти
Услуга "виртуальний моб. номер" давно предоставляется, оплата 1 грн в месяц, кто не в курсе
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10.02.2021 15:30 Відповісти
1 грн в месяц???
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10.02.2021 15:53 Відповісти
да, 1 грн в месяц, безлимит
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10.02.2021 16:02 Відповісти
рєзніков, ти реальна ілюстрацію прислів'я: **@нут@м немає спокою
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10.02.2021 15:44 Відповісти
добре
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10.02.2021 16:04 Відповісти
А зачем им связь , о чем они собрались с бендеровцами говорить , о погоде Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 3958 Для меня лично в Лугандоне нормальных людей уже нет , все нормальные уехали к 16-му году , или умерли Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 3958 Карл для кого эта связь Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 1855
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10.02.2021 16:09 Відповісти
Для вечного геморроя головного мозга Украины
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10.02.2021 16:31 Відповісти
У тебя примитивное представление о живущих там.
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10.02.2021 16:41 Відповісти
Щоб їх МГБ мінувало по телефону 200 садочків в містах?
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10.02.2021 16:31 Відповісти
 
 