Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков
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Україна працює над впровадженням так званого "віртуального мобільного номера", який забезпечить жителям окупованих територій можливість зв'язку з вільною Україною.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми працюємо, зокрема, над запровадженням так званого віртуального мобільного номера разом з операторами для того, щоб забезпечити можливість людям комунікувати з вільною Україною, не купуючи місцеві sim-картки тощо... Тобто сьогодні, навіть під час цієї пандемії, ми робимо все, щоб продемонструвати нашим громадянам, що Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ - це Україна", - сказав Резніков на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" в середу в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
Теперь у нас вокзалы, метро и детские сады будут круглосуточно заминированы.
Тариф "Смартфон стандартный» - 6 гривен в день.
Переход на другой невозможен.
В ОРДЛО работают базовые станции Водафона, правда не везде.
- на станциях не проводятся технические работы
- тариф дорогой и оплачивать 6 гривен в сутки, 180 в месяц - это не дорого а очень дорого для десятка звонков в месяц двум-трем абонентам. Для сравнения - стандартный тариф местного оператора 50-55 рублей в месяц на звонки, на интернет отдельная плата.
180, но не в месяц, а за год.
Срок действия номера без пополнения - год, + 7 ежедневных смс - перезвони мне.
Хотя 110 Украина и 180 ЛДНР - не большая разница.Отправить
6 гривен снимается даже в случае если не было исходящих звонков.
Все Донецкие пользуются Фениксом, а нам или звонят на Вайбер, или шлют смс с просьбой перезвонить. Нихера они там не пополняют. Водящие и СМСы о зачислении пенсии к ним и так поступают. Коды подтверждения из Привата тоже.
P.S На площади Ленина Феникс с Водафоном соединяет.
Хоть бы что-нибудь конкретного сказал.
Оно на всю голову больное? Все кто хочет общаются по Водафону, а местные карты вообще выхода на Украину не имеют. Откуда эти кретины информацию черпают?