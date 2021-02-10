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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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НАБУ (3424) суддя (1422) Ситник (772) Вовк Павло (254)

Ситник про справу судді Вовка: "Прогнозувати, що буде далі, ми не можемо"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситник про справу судді Вовка:

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник зазначає наявність низки об'єктивних причин, які ускладнюють ситуацію з доставкою до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка для обрання запобіжного заходу.

На брифінгу в середу в Києві, коментуючи ситуацію з рішенням суду про повторне примусове приведення Вовка до суду для обрання йому запобіжного заходу, Ситник нагадав, що в справі судді ОАСК "НАБУ і САП фактично самі проти величезної системи інших органів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація ускладнюється тим, що у нас відсутній керівник САП. Максим (в.о. керівника САП Максим Грищук – ред.) не має права підписувати цілу низку процесуальних документів, які стосуються спеціальних суб'єктів, зокрема і суддів. І тут, на жаль, на сьогодні, ми повністю залежимо від Офісу генерального прокурора", - пояснив директор НАБУ.

У цьому контексті він додав: "Прогнозувати, що буде далі, ми не можемо. Ви бачите, в яких умовах детективи працюють у цій справі, як вручають повістки".

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Він пояснив, що цим також ускладнюється і доставка до суду Вовка для обрання йому запобіжного заходу.

"Є рішення про примусовий привід, яке прокоментовано одним із підозрюваних, він сказав, що фактично плювати на нього хотів, тому що вважає його незаконним. Але питання полягає в тому, що щоб виконати примусовий привід, нам треба розуміти, де людина перебуває", - додав Ситник.

При цьому він нагадав, що також складності у цій справі й із продовженням терміну досудового розслідування, оскільки рішення приймають в Офісі генпрокурора.

"Ми просили продовжити термін (розслідування – ред.) на шість місяців, нам продовжили на два місяці, і знову-таки це багато в чому обмежує", - наголосив директор НАБУ.

Автор: Анастасія Потіха
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От Волчья Сыть Тровяной Мешок ... Сытник о деле судьи Вовка: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем" - Цензор.НЕТ 7490
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10.02.2021 14:44 Відповісти
Если скрестить вовку и сытника получится "сытый волк" Сытник о деле судьи Вовка: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем" - Цензор.НЕТ 1423
Сытник о деле судьи Вовка: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем" - Цензор.НЕТ 6745
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10.02.2021 14:45 Відповісти
Доручіть С-14 привести вовчару до суду. Вони його швидко знайдуть і притягнуть тушкою або чучелом.
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10.02.2021 14:49 Відповісти
Объявлять сезон охоты на вовков. Что здесь прогнозировать?
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10.02.2021 14:52 Відповісти
кто хочет сделать - делает, кто не хочет - сочиняет причины
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10.02.2021 15:13 Відповісти
нет у вас методов против Кости Сапрыкина)...
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10.02.2021 15:42 Відповісти
Между НАБУ и офисом Генеральной прокуратуры идёт война за лидерство в чистоте и правоте следствия.А в законодательном поле силы не равны.И всё это утвердили слуги для уродов.И только слепой не видит безразличие со стороны ОП на беспредел и не государственный подход офиса Генпрокурора и её руководителя. Всё предельно понятно Генпрокурор 100% его(Зеленского) человек.
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10.02.2021 15:53 Відповісти
чому країна у своєму розвитку, економічному, військовому, гуманітарному, соціальному, правовому, будь-якому, втрачає свій шанс лише через вибудовану антидержавницьку і антиукраїнську злочинну систему, створену купкою нікчемних виродків в суддівських мантіях!?!?!?!?????? якщо інші органи влади не здатні змінити це ****.ство, то чому народ не втрутиться і не рознесе в пух і прах це смердюче кодло?!????
що, та система надміцна і недодоступна?!?
чи народ ніякий?
чи в цій країні навіть народом керують нікчемні доморощені олігархи?
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10.02.2021 16:19 Відповісти
КАКИЕ ОРГАНЫ !? В ОТСТАВКУ НАХЙ ПОШЕЛ !!!
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10.02.2021 18:56 Відповісти
 
 