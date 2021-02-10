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Гімн Росії на чемпіонаті світу з ковзанярського спорту замінять на музику Чайковського

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Гімн Росії на чемпіонаті світу з ковзанярського спорту замінять на музику Чайковського

Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства Росії протягом двох років заборонено використовувати гімн на Олімпіадах і чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

Виконавчий директор Спілки ковзанярів Росії Варвара Баришева заявила, що Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) затвердила музичний фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром № 1 Петра Чайковського для нагородження представників збірної Росії з ковзанярського спорту та шорттреку на чемпіонатах світу.

"ISU повідомив нам, що ми можемо вибрати музичну тему самі на узгодження. Ми обговорили різні ідеї щодо тієї музики, яка могла б звучати на нагородження наших спортсменів. Проконсультувалися з командою. Вирішили вибрати музичну тему з 1-го концерту Петра Ілліча Чайковського, і ISU нам її погодив", - заявила Баришева.

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За її словами, мелодія, яка замінює національний гімн, має бути впізнаваною в усьому світі. "Нам хотілося, щоб музика була урочистою, впізнаваною в усьому світі і при цьому відсилала до багатющої культурної спадщини нашої країни", - сказала виконавча директорка спілки ковзанярів.

Раніше повідомлялося, що спортсменам з РФ до грудня 2022 року заборонено виступати на міжнародних змаганнях під прапором своєї країни. Так їх покарали за допінг.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Очень жду Лебединое озеро.
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10.02.2021 15:13
+18
Как символично.
Гимн Российской ********* заменят на музыку российского гомосексуалиста. Гимн России на чемпионате мира по конькобежному спорту заменят на музыку Чайковского - Цензор.НЕТ 5719
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10.02.2021 15:27
+16
Тому що чайковській також гомосек?
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10.02.2021 15:11
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Не надо выпендриваться: пусть исполняют песню "Валенки".
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10.02.2021 21:11 Відповісти
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