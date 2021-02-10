Кабмін до квітня підготує першу частину законопроєктів з розвитку економіки Донбасу, - Резніков
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Протягом двох місяців Кабінет міністрів підготує і представить першу частину законопроєктів щодо розвитку сфери економіки підконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, заявив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Ми розробляємо стратегію розвитку Донецької та Луганської областей України. Уряд затвердив у грудні відповідну концепцію. Протягом двох місяців ми плануємо представити першу частину відповідних законопроєктів", - сказав Резніков під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також зазначив, що при цьому "головне завдання полягає в забезпеченні економічного зростання місцевих громад підконтрольних Києву територій Донбасу".
За його словами, це також дасть можливість підвищити рівень медичної допомоги, яку надають місцевому населенню медичні установи.
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Дратує, як оця хітродупа маланська істота зараз робить якісь заяви, а насправді несе усіляку несенітницю.
Він нагадав, що «Європейська Солідарність» підтримала рішення РНБО щодо санкцій проти де-факто російських телеканалів. Однак цього кроку недостатньо. Саме тому фракція пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам.
«Мова не йде про тих , хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею», - пояснює Порошенко.
Також в «ЄС» підготували законопроект про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який має перекрити всі лазівки для неї.
«Перші кроки були здійснені нашою командою ще в 2014-2015 роках. Я хотів би наголосити, що саме мій підпис стоїть під рішенням щодо застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих самих російських телеканалів, які не є засобами масової інформації і там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кісельова», - нагадав Порошенко.
Третій документ - це постанова Верховної Ради «Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань». За словами Порошенка, Постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності - зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.
Порошенко закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроектами і постановою.
«Ми зараз звертаємося до всіх лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ як «п'ятої колони», з проханням виступити співавторами зазначених проектів законів та постанови і продемонструвати українському народу, що за першим кроком ми готові зробити і другий, і третій. Щоб нарешті виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Єдиним фронтом по захисту державних і національних інтересів України», - наголошує Порошенко.
«Для того, щоб зупинити ту навалу, яка зараз просто перекочувала зі 112, NewsOne, Zik, намагається продертися до інших каналів і зробити беззмістовним цей перший і, на жаль, єдиний крок влади, який ми вітаємо», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко наголосив: альтернативи державницькій стратегії не існує. «Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об'єднання всіх політичних сил навколо державницьких інтересів. Навколо захисту державності України, європейської і євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила», - резюмує Петро Порошенко.
Для его возвращения нужно сначало оттуда выгнать войска российских фашистов, на 10 лет сделать резервацию с многотысячными посадками, украинизацию, и уже только после этого начать возвращать!
речь для Зе состряпавши.
Мысль Зеленского там скачет,
словно *** по клавишам...