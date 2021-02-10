"ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко. ІНФОГРАФІКА
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"Європейська Солідарність" ініціює прийняття законопроєктів про кримінальну відповідальність за колаборації і про забезпечення інформаційної безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
Зокрема, фракція пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам.
"Не йдеться про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею", – пояснює Порошенко.
Також в "ЄС" підготували законопроєкт про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який повинен перекрити всі лазівки для неї.
"Перші кроки були здійснені нашою командою ще в 2014-2015 роках. Я хотів би наголосити, що саме мій підпис стоїть під рішенням щодо застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих самих російських телеканалів, які не є засобами масової інформації і там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кісельова", – нагадав Порошенко.
Третій документ – це постанова Верховної Ради "Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань". За словами Порошенка, Постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності – зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.
Порошенко закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроєктами і постановою.
П'ятий президент наголосив: альтернативи державницькій стратегії не існує. "Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об’єднання всіх політичних сил навколо державницьких інтересів. Навколо захисту державності України, європейської і євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила".
Будь ласка, зачекайте...
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (с)
Действительно, unstoppable!
Почему Порошенко НЕ ЗАКРЫЛ эти каналы?
А "монобільшість", в яку зайшли різні зайди, насильники, злодії, риги (Разумков), зажопи (Качура), антиукраїнці (Дуб) - за визначенням не можуть бути кращими коаліції блоків БПП+НФ (де все ж таки провідну роль займали проукраїнські і притомні/економісти політики
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!"
- Иосиф Египетский
США Госдеп"Цезор угнетает))
и тиииии еще шо то хочешь спрашивать - удивительно - какой же это цинизм)))))))
-Терпит
Я бы добавил - коллаборационизм в вышиванках
помнится, такая шелупонь как ты с 2014 года бегало от повесток и жрало пиво на курортах по 30 дней в году.. КАЖДЫЙ год
это ж каких нужно быть лохом и зебилом - чтобы в 2021 верещать о "отпуск в разгар войны"?)) деб*илом.. бл*я))
И таким и останешься на всю оставшуюся жизТь: тупым зомбированным зебилом))
А уж ситуация когда в оп(г) после 17-00 нет даже дежурных, а шмаркля недоступен до обеда и после 15-16часов - постоянно.. такого не было никогда. и нет нигде в мире
зебил, срочно беги в ГПУ - там бенядиктова ждет доказательств про "пиляло бабло".. а то 58 дел за 1.5 года - не нашли ни копейки украденного))
5 лет. 1820 дней НЕ могли закрыть каналы, НЕ могли закрыть уголек с копанок бамбаса, НЕ видели кражи свинарчуков. Это факты. Их легко проверить.
При свиночолом во ВСЕХ городах десятками и тысячами расплодились игральные "залы". Все это факты также. Или такого не было? Ах да "пэцьо не знал". И по какой-то причине все это дело работало все 5 лет каденции пЭти по ВСЕХ городах Украины. Как-так? Ведь в любом случае хоть 1% хотел закрыть, но кто-то из окружения пЭци запрещал закрыть запрещенные ЗАКОНОМ игральные свинарники. А их суммарный счет перевалил за 10000 штук. И урон по ВСЕЙ Украине они наносили феноменальный. ОТ потери денег СЕМЕЙ, разбоев, краж, грабежей, вымогательств и до самоубийств. Думал ли об этом гетьман тупоголовый? НЕТ. А ведь денег у него итак много, очень много, но свинорылая морда нажраться не могла, как и его приспешники - воруют тоннами. Куда не глянь по 5-6 машинок, земелька на всех "родственников". И это простые государственные служащие...
И годами свыночолые "побожные" сатанисты и сектанты НЕ ЗАМЕЧАЛИ, хотя реклама была 2 Х 3 метра.
К зебилам не надо приписывать. пЭцьо получил, что должен был получить бездарь и лодырь за 5 лет имитации работы. Он НОЛЬ, ДНО.
При этом его "слепой траст" работал в ********. Как ты думаешь в ******** не знали чья фабрика? Внимание вопрос "По КАКОЙ причине русские свиньи не закрыли фабрику?" Только не мурчи про законы ********. Их там никогда не было.
Так что не задвигай за свыночлого. Он тупое дно которое с треском и разгоромом про...ло
Так что - привлечешь?
И что заьбавнее всего - при Порохе - мертведчук был шестеркой.. Но потом ты избрало вовку-шмарклю к власти (а оно притяло всю проросийскую шелупонь за собой), а осенью - проголосовало за мертведчука в ВР..))
А вот процесс принятия законопроекта в ВР будет неплохим маркером ХУ из ХУ...
Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна.
За його словами, з ним були правові складнощі: "Справа в тому, що санкції за законом застосовуються проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок застосування санкцій - участь в терористичній діяльності, включаючи її фінансування".
Інша перепона, за його словами, полягала у старті президентської кампанії 2019 року: "Порошенка почали звинувачувати у бажанні знищити ЗМІ, що належали його політичним опонентам".
"Щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, СБУ доручили зібрати докази участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Такі кримінальні справи були відкриті. Запровадити санкції на підставі зібраних доказів планувалось одразу після президентських виборів", - відзначає екссекретар Радбезу.
"Перемігши на виборах, Володимир Зеленський відтермінував реалізацію цього рішення на два роки. Сподіваюся, що основною мотивацією РНБО був усе ж таки захист країни від російської інформаційної агресії, а не різке падіння рейтингів провладної партії і їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - відзначив Олександр Турчинов.
Водночас Олександр Турчинов вважає правильними такі санкції щодо каналів.
"Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - розповів він про рішення часів президента Порошенка.
І додав, що через такий підхід тодішню українську владу багато критикували через нібито порушення свободи слова.
"Але ці питання потрібно розрізняти, адже є питання свободи слова, а є - інформаційної безпеки, коли через підконтрольні РФ засоби комунікації нав'язувалися руйнівні для країни наративи", - вважає колишній секретар РНБО.
Блокування "телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" Олександр Турчинов назвав чи не єдиним за два роки реальним кроком влади для зміцнення нацбезпеки.
И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
Maxim Gaiduk
Ботофермы РАБОТАЮТ в ********. Да даже у нас ГОДАМИ могут работать. Ведь даже ярых лохотронщиков и кидал никто годами не трогает. И при пЭце работали.
Теперь сравним - 60 месяцев - результат НОЛЬ (список каналов и ссылка на нормативный документ), 20 месяцев - закрыты ТРИ ТОП канала (а не неведомое фуфло, которое смотрит 0,3%).
А за обрАзу, падлюка зебільна - та шоб ти сконала!
Інтерв'ю
Дуже цікаво почитати про ЗРОБЛЕНЕ за 5 років проти російської пропаганди. А нічого не робили Імітація реформ - РЕЗУЛЬТАТИ вже видно. Від здохлого кернеса і до інших сепарів. Штепа до сих пір не сидить. Чи може вона не винна ні разу? І ні разу не допомагала сепарам?