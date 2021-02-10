"ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко. ІНФОГРАФІКА

"Європейська Солідарність" ініціює прийняття законопроєктів про кримінальну відповідальність за колаборації і про забезпечення інформаційної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

Зокрема, фракція пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам.

"Не йдеться про тих, хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею", – пояснює Порошенко.

Також в "ЄС" підготували законопроєкт про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який повинен перекрити всі лазівки для неї.

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"Перші кроки були здійснені нашою командою ще в 2014-2015 роках. Я хотів би наголосити, що саме мій підпис стоїть під рішенням щодо застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих самих російських телеканалів, які не є засобами масової інформації і там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кісельова", – нагадав Порошенко.

Третій документ – це постанова Верховної Ради "Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань". За словами Порошенка, Постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності – зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.

Порошенко закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроєктами і постановою.

П'ятий президент наголосив: альтернативи державницькій стратегії не існує. "Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об’єднання всіх політичних сил навколо державницьких інтересів. Навколо захисту державності України, європейської і євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила".

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