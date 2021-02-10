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Дослідники французького інституту Монтеня назвали агресію РФ на Донбасі серед загроз для Франції

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Дослідники французького інституту Монтеня назвали агресію РФ на Донбасі серед загроз для Франції

Втручання, серед іншого військовим шляхом, Росії в справи України й інших регіонів світу - загроза безпеці Франції і Європи.

Про це йдеться в дослідженні інституту Монтеня (м. Париж) "Переосмислення нашої оборони перед кризами 21 століття", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначають французькі експерти, Франція і Європа (ЄС – ред.) нині переживають довготерміновий період погіршення ситуації у своєму стратегічному середовищі.

При цьому, підкреслюється у доповіді, головною загрозою для Франції переважно залишається радикальний джихадизм.

Серед інших викликів та загроз експерти називають відкриту демонстрацію у реалізації своїх намірів з глобального поширення впливу, у тому числі військовим шляхом, з боку Китаю; військове втручання Росії в Україні та на Близькому Сході; просування Іраном шиїтського впливу та контролю у регіоні від Лівану до Афганістану; політика Туреччини стосовно Сирії, на Кавказі, у Середземномор’ї.

Зазначається, що актуальними залишатимуться і продовжать здійснювати негативний вплив на Францію і ЄС фінансово-економічна криза, ісламістський тероризм, дезінформація та маніпуляція інформаційними ресурсами, кібератаки, збільшення іноземних інвестицій у стратегічні сектори економіки, активізації військової складової у реалізації політик деяких держав.

Окрім цього, у документі аналізуються ризики, спричинені глобальною пандемією COVID-19.

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"Наслідки такої ситуації засвідчують, що Франції та Євросоюз будуть не спроможними ексклюзивно покладатися на свого американського союзника або на інший багатосторонній порядок у сфері безпеки", - переконані в інституті Монтеня.

Відтак, у доповіді наголошується на безальтернативному варіанті поглиблення і розширення європейського оборонного співробітництва, головним рушієм у чому є Франція.

На переконання французьких науковців, нині стратегічна автономія ЄС, яка традиційно стосується секторів безпеки та оборони, технологій, повинна бути розширена на сфери продовольчої та енергетичної безпеки, а також галузь охорони здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
_Херасе! Самые сообразительные из евромещан спустя 13 лет после нападения на Грузию, спустя 10 после нападения на ЕС и НАТО, спустя 7 лет после нападения на Украину (и список не полон) начали что-то смутно подозревать...
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10.02.2021 16:19
+5
Так не Наполеон її палив, кацапи самі спалили. А от шо треба зробити, щоб мокшанці її знову спалили? Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции - Цензор.НЕТ 4465
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10.02.2021 16:23
+3
Французы ,вспомните ,как Наполеон спалил моЦкву ,МОЖЕТ пора ПОВТОРИТЬ... Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции - Цензор.НЕТ 7996 Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции - Цензор.НЕТ 7163
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10.02.2021 16:10
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Французы ,вспомните ,как Наполеон спалил моЦкву ,МОЖЕТ пора ПОВТОРИТЬ... Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции - Цензор.НЕТ 7996 Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции - Цензор.НЕТ 7163
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10.02.2021 16:10 Відповісти
Так не Наполеон її палив, кацапи самі спалили. А от шо треба зробити, щоб мокшанці її знову спалили? Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции - Цензор.НЕТ 4465
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10.02.2021 16:23 Відповісти
Скажить терміново це Макрону, щоб перестав в ясна цілуватися з путькою.
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10.02.2021 16:14 Відповісти
_Херасе! Самые сообразительные из евромещан спустя 13 лет после нападения на Грузию, спустя 10 после нападения на ЕС и НАТО, спустя 7 лет после нападения на Украину (и список не полон) начали что-то смутно подозревать...
показати весь коментар
10.02.2021 16:19 Відповісти
Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции - Цензор.НЕТ 942
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10.02.2021 16:32 Відповісти
На карте Крым - разберись с этим...
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10.02.2021 18:24 Відповісти
Тю, наче французи, а пишуть як розумні люди.
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10.02.2021 17:23 Відповісти
О, хоть у кого-то котелок варит Дослідники французького інституту Монтеня назвали агресію РФ на Донбасі серед загроз для Франції - Цензор.НЕТ 3134
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10.02.2021 18:11 Відповісти
ЭТО ЯВНЫЙ ФАКТ !!!
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10.02.2021 18:12 Відповісти
Без глубокой всеохватывающей всепоглощающей тотальной озабоченности французская точка зрения на россискую угрозу никого не трогает.
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10.02.2021 18:58 Відповісти
 
 