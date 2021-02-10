Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль

Росія намагається використовувати свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на окупованих територіях Донбасу і країнах Східної Європи.

Про це заявив виданню POLITICO прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який прибув до Брюсселя для зустрічі з високопоставленими чиновниками ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тут важливо визнати, що Російська Федерація фактично намагається нав'язати свою вакцину як інструмент впливу на деякі з регіонів, зокрема на ті, які зараз не контролюються українським урядом. І не тільки там, а й у багатьох країнах Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україні, для протидії російській пропаганді, важливо було отримати "дуже сильний сигнал" від ЄС щодо підтримки в питанні вакцинації. За словами прем'єра, найкращим таким сигналом може стати початок отримання Україною вакцини від окремих держав-членів Євросоюзу.

Також дивіться: Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич. ВIДЕО