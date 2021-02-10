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Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль

Росія намагається використовувати свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на окупованих територіях Донбасу і країнах Східної Європи.

Про це заявив виданню POLITICO прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який прибув до Брюсселя для зустрічі з високопоставленими чиновниками ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тут важливо визнати, що Російська Федерація фактично намагається нав'язати свою вакцину як інструмент впливу на деякі з регіонів, зокрема на ті, які зараз не контролюються українським урядом. І не тільки там, а й у багатьох країнах Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Україні, для протидії російській пропаганді, важливо було отримати "дуже сильний сигнал" від ЄС щодо підтримки в питанні вакцинації. За словами прем'єра, найкращим таким сигналом може стати початок отримання Україною вакцини від окремих держав-членів Євросоюзу.

Також дивіться: Окупований РФ Крим став полігоном для тестування вакцини "Спутник V", - Кориневич. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Да пусть всех домбасян обколют спутником это же карошо и прекрастно!!! Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2486 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9426 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3287
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10.02.2021 16:29
+1
Чего ты ноешь, Шмыгаль.. Вам народ говорит никакой кацапской и китайской дерьмовакцины не приемлет на территории Украины, а ты там отсебятину несешь, что тебе ее навязывают, вроде бы заранее оправдываешься в задуманном вами преступлении.
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10.02.2021 16:32
+1
Только идиот может поверить этому козлу. Нужно прислушаться к ВОЗ и привиться Спутником V. Это наш единственный шанс. Сдыхать то никому не хочется. Зеленая гниль пусть сдохнет.
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10.02.2021 16:42
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Открыл глаза? Все используют для этого . а ещё для офигенного обогащения в том числе и США.
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10.02.2021 16:25 Відповісти
Да пусть всех домбасян обколют спутником это же карошо и прекрастно!!! Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2486 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9426 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3287
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10.02.2021 16:29 Відповісти
Чего ты ноешь, Шмыгаль.. Вам народ говорит никакой кацапской и китайской дерьмовакцины не приемлет на территории Украины, а ты там отсебятину несешь, что тебе ее навязывают, вроде бы заранее оправдываешься в задуманном вами преступлении.
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10.02.2021 16:32 Відповісти
от видишь шмыгаль...
пока вы там клянчите позакордонами коварная и лживая рашка и тут выигрывает имформвойну...
потому как к попрошайкам одно отношение.. а к красиво и убедительно говорящим, даже брехню - другое
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10.02.2021 16:33 Відповісти
Только идиот может поверить этому козлу. Нужно прислушаться к ВОЗ и привиться Спутником V. Это наш единственный шанс. Сдыхать то никому не хочется. Зеленая гниль пусть сдохнет.
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10.02.2021 16:42 Відповісти
.Pravilno Lansbergis skazal jest druzja i ruskije fasisti vybyrajem iz 100 prodavcov.Fasisty kak bi poslendyje dolzni bit
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10.02.2021 16:42 Відповісти
Так Шмыгалю и Зе надо было работать, а не по пианино хреном стучать.
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10.02.2021 17:15 Відповісти
Любят русские люди бунтовать!Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4155
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10.02.2021 17:24 Відповісти
Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 196

Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9412
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10.02.2021 17:29 Відповісти
ну ок, рашка ****... не обсуждается....
но., давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.
О вакцине спутник , написал *Ланцет*( ведущее во всем мире мед.издание) дало положительное резюме. Скоро в рашке выпустят еще две разные вакцины от ковида.
В рашке , можно найти также при желании и импортые вакцины .
А ЧТО ***** МУХА СДЕЛАЛА ВЛАСТЬ ЗЛНСКГоооо? Кроме как попи...ть...Что то дали создать, чем то помогли ученым. НЕ...бабки через асфальт откатали.
Вся ОП уже привита, качественной фирмовой вакциной. А когда будет вакцина для народа?
Сдохните старики в первую очередь, легче пенсионному фонду будет.
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10.02.2021 19:52 Відповісти
 
 