Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні
Росія намагається використовувати свою вакцину проти коронавірусу Sputnik V для отримання політичного впливу на окупованих територіях Донбасу і країнах Східної Європи.
Про це заявив виданню POLITICO прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який прибув до Брюсселя для зустрічі з високопоставленими чиновниками ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Тут важливо визнати, що Російська Федерація фактично намагається нав'язати свою вакцину як інструмент впливу на деякі з регіонів, зокрема на ті, які зараз не контролюються українським урядом. І не тільки там, а й у багатьох країнах Східної Європи", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що Україні, для протидії російській пропаганді, важливо було отримати "дуже сильний сигнал" від ЄС щодо підтримки в питанні вакцинації. За словами прем'єра, найкращим таким сигналом може стати початок отримання Україною вакцини від окремих держав-членів Євросоюзу.
Будь ласка, зачекайте...
пока вы там клянчите позакордонами коварная и лживая рашка и тут выигрывает имформвойну...
потому как к попрошайкам одно отношение.. а к красиво и убедительно говорящим, даже брехню - другое
но., давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.
О вакцине спутник , написал *Ланцет*( ведущее во всем мире мед.издание) дало положительное резюме. Скоро в рашке выпустят еще две разные вакцины от ковида.
В рашке , можно найти также при желании и импортые вакцины .
А ЧТО ***** МУХА СДЕЛАЛА ВЛАСТЬ ЗЛНСКГоооо? Кроме как попи...ть...Что то дали создать, чем то помогли ученым. НЕ...бабки через асфальт откатали.
Вся ОП уже привита, качественной фирмовой вакциной. А когда будет вакцина для народа?
Сдохните старики в первую очередь, легче пенсионному фонду будет.