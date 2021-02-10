УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12882 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниАвто Силовики
2 492 7
МВС (2874) ПДР (362) Правоохоронні органи (2660) Геращенко Антон (925) штраф (705)

МВС пропонує скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР у разі своєчасної сплати штрафу, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

МВС пропонує скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР у разі своєчасної сплати штрафу, - Геращенко

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який скасовує обов'язкові листи порушникам правил дорожнього руху в разі своєчасної сплати штрафу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, в разі прийняття проєкту Закону, лист буде отримувати тільки та особа, яка не сплатила свій штраф упродовж 15 днів", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також чиновник додав, що найближчим часом у Верховній Раді зареєструють проєкт закону, який передбачає притягнення представників дипломатичного корпусу до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть Правила дорожнього руху в Україні.

Читайте також: На дорогах України встановлять ще 220 камер фотовідеофіксації, - Аваков. СПИСОК

"Ми підготували кілька цікавих ініціатив. Уже в цьому місяці на розгляд парламенту буде подано законопроєкт, який передбачає притягнення до адміністративної відповідальності представників дипломатичних місій. На жаль, ми маємо кілька випадків, коли представники дипмісій порушують ПДР, але користуються імунітетом і не платять штрафи" , - зазначив Геращенко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо отменить штрафы .
показати весь коментар
10.02.2021 16:26 Відповісти
То есть, ты получишь письмо после 15 дней когда нужно будет платить в двойном размере????
показати весь коментар
10.02.2021 16:29 Відповісти
У кого что в башке, а у этих двух мерзавцев, одно бабло.
показати весь коментар
10.02.2021 16:32 Відповісти
Треба навпаки, порушникам почесну наліпку на лобове скло - порушник правил дорожнього руху.
показати весь коментар
10.02.2021 16:41 Відповісти
Створити спеціальну службу моніторингу на "Укрпошті".
показати весь коментар
10.02.2021 16:42 Відповісти
... и под эту инициативу антонины выделить пару лярдов из бюджета )
показати весь коментар
10.02.2021 17:29 Відповісти
Не треба відміняти листи із постановами.
Частина постанов складаються і надсилаються з порушеннями закону, а тому можуть бути оскаржені в суді. І є люди, які оскаржують незважаючи на те, що судовий збір у рази більше штрафу.

Щодо цих постанов, то у НП разом із "Укрпоштою" і ДВС є мутна схема збільшення штрафних виплат за порушення ПДР із автофіксацією із 127.5 грн до 830 грн.:
- постанова не надсилається або надсилається, але не вручається водієві. "Укрпошта" проводить у своїх документах поштове відправлення як надіслане, але не вручене через відсутність адресата вдома і через місяць, не вручаючи листа із постановою адресату, повертає його поліції як невручене (або оформляє повернення без наявності поштового відправлення);
- поліція надсилає повернуту поштою постанову у виконавчу службу (штраф уже зростає із 127.5 грн до 510 грн);
- виконавча без повідомлення водія про відкриття провадження накручує виконавчий збір (загалом до виплати уже 830 грн) і арештовує рахунки водія в банках не в межах суми заборгованості, а на повні суми рахунків.

Це реальні справи.

показати весь коментар
10.02.2021 18:52 Відповісти
 
 