МВС пропонує скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР у разі своєчасної сплати штрафу, - Геращенко
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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який скасовує обов'язкові листи порушникам правил дорожнього руху в разі своєчасної сплати штрафу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, в разі прийняття проєкту Закону, лист буде отримувати тільки та особа, яка не сплатила свій штраф упродовж 15 днів", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Також чиновник додав, що найближчим часом у Верховній Раді зареєструють проєкт закону, який передбачає притягнення представників дипломатичного корпусу до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть Правила дорожнього руху в Україні.
"Ми підготували кілька цікавих ініціатив. Уже в цьому місяці на розгляд парламенту буде подано законопроєкт, який передбачає притягнення до адміністративної відповідальності представників дипломатичних місій. На жаль, ми маємо кілька випадків, коли представники дипмісій порушують ПДР, але користуються імунітетом і не платять штрафи" , - зазначив Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Частина постанов складаються і надсилаються з порушеннями закону, а тому можуть бути оскаржені в суді. І є люди, які оскаржують незважаючи на те, що судовий збір у рази більше штрафу.
Щодо цих постанов, то у НП разом із "Укрпоштою" і ДВС є мутна схема збільшення штрафних виплат за порушення ПДР із автофіксацією із 127.5 грн до 830 грн.:
- постанова не надсилається або надсилається, але не вручається водієві. "Укрпошта" проводить у своїх документах поштове відправлення як надіслане, але не вручене через відсутність адресата вдома і через місяць, не вручаючи листа із постановою адресату, повертає його поліції як невручене (або оформляє повернення без наявності поштового відправлення);
- поліція надсилає повернуту поштою постанову у виконавчу службу (штраф уже зростає із 127.5 грн до 510 грн);
- виконавча без повідомлення водія про відкриття провадження накручує виконавчий збір (загалом до виплати уже 830 грн) і арештовує рахунки водія в банках не в межах суми заборгованості, а на повні суми рахунків.
Це реальні справи.