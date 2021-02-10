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Новини Події Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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МВС (2874) Нацполіція (13914) катування (520) в'язниця (389) Донбас (21732) найманці РФ (1968)

Є інформація про понад 70 терористів, які можуть бути причетні до злочинів у в'язниці "Ізоляція" на окупованому Донбасі, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

Є інформація про понад 70 терористів, які можуть бути причетні до злочинів у в'язниці

Поліція заочно повідомила про підозру двом фігурантам - керівнику катівні і конвоїру. Найближчим часом планується повідомити про підозру ще кільком особам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів (служба детективів) Головного управління Нацполіції в Донецькій області Іван Буряк.

На сьогодні у повному обсязі зібрано докази та заочно оголошено підозру двом особам, які брали участь в організації та діяльності катівні "Ізоляція" у тимчасово окупованому Донецьку. Їх притягують до відповідальності за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує оперативні та слідчі заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до функціонування підпільної тюрми, де цивільне населення та військовополонених піддають жорстоким тортурам у порушення всіх міжнародних договорів у галузі прав людини. Найближчим часом заплановано оголошення підозри ще декільком фігурантам.

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Зараз є інформація щодо понад 70 учасників незаконних збройних формувань, які можуть бути причетні до злочинів в "Ізоляції". Проводиться подальший збір доказової бази.

На підозрюваних ми вийшли завдяки свідченням колишніх в’язнів – людей, яким вдалося вижити та повернутися на підконтрольну Україні територію. Частина з них були звільнені під час обміну полоненими, інших викупили рідні за великі гроші тощо. Зараз встановлено понад 40 потерпілих. Із них – до 10 жінок.

Серед найбільш жорстоких катувань – спилювання зубів, підключення електроструму до різних органів, зґвалтування, імітація розстрілу та похорону живцем із забиванням цвяхів у труну. У деяких потерпілих досі наявні тілесні ушкодження, отримані від бойовиків під час перебування в "Ізоляції".

Щоб опитати потерпілих і максимально зібрати інформацію про терористів з "Ізоляції", оперативники і слідчі постійно виїжджають у відрядження в різні області України. Опитування одного постраждалого займає не менше 7 годин з перервами. З огляду на травматичний досвід постраждалих, поліцейські повинні бути особливо обережними в спілкуванні з ними.

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Зараз ми проводимо такі слідчі дії:

- упізнання - по фото або відео

- слідчі експерименти

- експертизи, медичні освідування

"Ці заходи мають свою специфіку, оскільки виїзд до тимчасово окупованих територій для проведення слідчих дій наразі неможливий. Детективи ретельно вивчають деталі, перевіряють та зіставляють свідчення. Це тривала робота, мета якої - притягнути до відповідальності всіх причетних до створення і діяльності катівні", - йдеться в повідомленні.

Після заочної підозри та завершення досудового розслідування кримінальне провадження буде спрямовано до суду, який має право заочно винести вирок. Надалі, при потраплянні обвинуваченого до поля зору правоохоронних органів він буде негайно затриманий та поміщений до місць позбавлення волі без будь-яких додаткових процедур.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Інформація є. На жаль, немає служби а-ля Моссад, щоб ці вилупки тремтіли від жаху за власну шкіру, коли їх одного за одним ліквідуватимуть українські асасіни...
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10.02.2021 16:32
+5
Хочеться, щоб було приблизно так:

"За тысячи километров от ОРДЛО. Хабаровск. Туалет в ТРЦ. В туалете журчало и воняло.
Через 5 минут киллер СБУ Тарас Журчало вышел из туалета. Террорист по кличке Воняло остался лежать в кабинке. Кровь из простреленной головы стекала в унитаз..."
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10.02.2021 16:43
+4
Знаєш, а з іншого боку - навіщо нам витрачать ресурси на це "невдячне" заняття, ризикувать життями наших спецпризначенців? От, подумай сам - коли прийде час, і Росія виведе своїх "іхтамнєтів" і перестане давать гроші цьому бидлу, куди воно подінеться? Варіант перший - "заляже на дно", коли ми повернемося на окуповану, зараз, територію... "Партизани" з них "ніякі". Та й ховаться нема де - лісів нема. За бандитизм здадуть, швидко, місцеві. і облаву можна робить відкрито, звичайними солдатами... Та й "залягать" страшно, при наявності судимості... Другий варіант: Чкурнуть в Росію. але, по-перше, вони в Росії нікому не потрібні, і, якщо ломонуться туди, іх прикордонники просто переб"ють - позиції "заслону", на кордоні, кацапи вже вибудували... по-друге, якщо прорвуться, то "гайки крутить" чи "буряки сапувать" вони не будуть, а звично займуться грабунком і крадіжками, а то і вбивствами... І виловлювать їх, вироки їм виносить, та в тюрми садить будуть самі кацапи. Тобто кацапи, своїми власними руками, витрачаючи свої кошти і сили, будуть їх ловить, судить, і утримувать в тюрмах...
Про третій варіант - втечу в Європу, і мови нема: їх виловлюватимуть всі країни Європи і передавать нам, бо такі "кадри" їм взагалі не потрібні... І вони це прекрасно розуміють...
Мені цікаво - а куди дівся Плотніцький? Сім"ю витруїли, а про нього нічого не чуть - чи то десь у Росії "на дно заліг", з грошима, чи ФСБ-шники десь вже прикопали, бо багато знає?...
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10.02.2021 16:56
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Інформація є. На жаль, немає служби а-ля Моссад, щоб ці вилупки тремтіли від жаху за власну шкіру, коли їх одного за одним ліквідуватимуть українські асасіни...
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10.02.2021 16:32 Відповісти
Ніхто Бубочці не боронить вести перемовини з Ізраїлем про допомогу у створенні такої служби. Але не схоже, щоб такі перемовини велися. Отже, Бубочка у створення такої служби не зацікавлений. А шкода.
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10.02.2021 16:49 Відповісти
Знаєш, а з іншого боку - навіщо нам витрачать ресурси на це "невдячне" заняття, ризикувать життями наших спецпризначенців? От, подумай сам - коли прийде час, і Росія виведе своїх "іхтамнєтів" і перестане давать гроші цьому бидлу, куди воно подінеться? Варіант перший - "заляже на дно", коли ми повернемося на окуповану, зараз, територію... "Партизани" з них "ніякі". Та й ховаться нема де - лісів нема. За бандитизм здадуть, швидко, місцеві. і облаву можна робить відкрито, звичайними солдатами... Та й "залягать" страшно, при наявності судимості... Другий варіант: Чкурнуть в Росію. але, по-перше, вони в Росії нікому не потрібні, і, якщо ломонуться туди, іх прикордонники просто переб"ють - позиції "заслону", на кордоні, кацапи вже вибудували... по-друге, якщо прорвуться, то "гайки крутить" чи "буряки сапувать" вони не будуть, а звично займуться грабунком і крадіжками, а то і вбивствами... І виловлювать їх, вироки їм виносить, та в тюрми садить будуть самі кацапи. Тобто кацапи, своїми власними руками, витрачаючи свої кошти і сили, будуть їх ловить, судить, і утримувать в тюрмах...
Про третій варіант - втечу в Європу, і мови нема: їх виловлюватимуть всі країни Європи і передавать нам, бо такі "кадри" їм взагалі не потрібні... І вони це прекрасно розуміють...
Мені цікаво - а куди дівся Плотніцький? Сім"ю витруїли, а про нього нічого не чуть - чи то десь у Росії "на дно заліг", з грошима, чи ФСБ-шники десь вже прикопали, бо багато знає?...
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10.02.2021 16:56 Відповісти
Є четвертий варіант - чкурнуть кудись у країни третього світу. Особливо ті, що дружать з ерефією - Казахстан, наприклад... Або на Кубу (покійний педофілохантер Тесак там деякий час переховувався). Або взагалі кудись у пердь Латинської Америки чи Африки, де запишуться у найманці до якогось диктатора/наркобарона/племінного вождя. Ось там їх, до речі, цілком реально розшукувати і множити на нуль.
А на Донбасі для партизанщини взагалі умов немає, тут дійсно багато залежить від природних умов країни. В'єтнамські джунглі або пронизані печерами гори Афганістану - це ідеально для партизанської війни... але не пустельні та степові країни (де можлива тільки "міська герілья").
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10.02.2021 17:32 Відповісти
От мають українці діаспору по усьому світу, але якось слабо ми розвиваємо кондакти з рідними нам людьми. Треба більше їздити по світу, знайомитися ділитися культурними цінностями та спогадами про менуле.
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10.02.2021 17:49 Відповісти
А ти думаєш, у "країнах третього світу" вони довго проживуть? З "вагнерівцями" в Сирії, ЦАР, Лівії та інших "гарячих точках", рахуються, бо за їх спинами стоїть Москва. А "самі по собі", вони - просто "м"ясо", "затичка в задниці"... А такі довго не живуть... Або "завалять " на полі бою, або "роботодавці", коли вони не будуть потрібні...
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10.02.2021 18:16 Відповісти
Ну, по-перше, Моссад, офіційно таким не займався. А ті слухи про громадські організації, які начебто чинили акти помсти, котрі деякі розцінюють, як злочини, ні до Моссаду, ні до держави Ізраїль не мають відношення то, нацистські побрехеньки антисемітів. Моссад навіть не впевнений що, вони були вчинені євреями чи мали на меті помсту. В світі трапляється багато випадків всяких злочинів з корисливою метою і держава Ізраїль не має наміру терпіти звинувачення за кожен з них.
Ну, десь так відповідають гарні дипломати, а не кричать на всіх кутках, як італійські селюки.
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10.02.2021 17:45 Відповісти
Ну от я ну ніяк не розумію,а що,цим повинна займатись поліція,чи в нас вже всі спецслужби абсолютно атрофовані? Чудне село,і люди в ньому....
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10.02.2021 16:39 Відповісти
Потрібно рішення в такому стилі:

Есть информация о более 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД - Цензор.НЕТ 3366
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10.02.2021 16:50 Відповісти
Ні, ось понтів якраз не потрібно. Треба звикати все робити згідно законів, в тому числі міжнародних. А ось що там трапляється в світі то, нас не обходить. Кацапи і так постійно звинувачують Україну у всякому. То, все безпідставні домисли москалів.
Вчитися вам ще і вчитися. Награєтесь ото в ігри і думаєте що, життя таке.
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Десь в Ізраїлі офіцер Моссад з іронічною посмішкою прочитав ваш комент ))
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10.02.2021 17:39 Відповісти
Читай між рядків)))
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10.02.2021 18:59 Відповісти
З мови зняли (с).
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10.02.2021 19:23 Відповісти
некому подсветить лазаром..
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10.02.2021 16:41 Відповісти
Хочеться, щоб було приблизно так:

"За тысячи километров от ОРДЛО. Хабаровск. Туалет в ТРЦ. В туалете журчало и воняло.
Через 5 минут киллер СБУ Тарас Журчало вышел из туалета. Террорист по кличке Воняло остался лежать в кабинке. Кровь из простреленной головы стекала в унитаз..."
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10.02.2021 16:43 Відповісти
Гарний сюжет. Цілком гідний оповідання, яке не соромно викласти на Мракопедію.
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10.02.2021 16:46 Відповісти
В оригіналі "журчало и воняло" - це з анекдота про Штірліца, я просто трохи ремікснув під ******* реалії Есть информация о более 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД - Цензор.НЕТ 9195
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10.02.2021 16:48 Відповісти
. Власне, я так і думав.
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10.02.2021 16:51 Відповісти
А це залежить від політичної волі нашої влади. Зрозуміло, не Бубочка це зробить... Але з іншим керівництвом та грамотною організацією усе можливо. Знову згадуємо ізраїльтян, які здатні нагодувати ворогів мацою в будь-якій локації глобусу.
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10.02.2021 17:22 Відповісти
Ну, взагалі то, світовий досвід говорить про те що, був от у свій час створений такий собі фонд Візенталя, який збирав інформацію про окремих міжнародних злочинців і намагався юридично притягнути до відповідальності окремих злочинців. Та не завжди їм вдавалося досягти справедливості, але вони продовжували і продовжували стверджувати правовий підхід.
Звідки вони брали інформацію? Так публікували розшукові листи, співпрацювали з діаспорою, яка надавала інформацію про підозрюваних. Якщо вони виявляли злочинця то, намагалися через офіційні канали притягнути його до відповідальності. Іноді це, не вдавалося. Ну, євреї то, такі люди що, ******* гуртуватися в різні компанії, ото нап'ються тай веселяться і танцюють. Їм багато від держави для зібратися не потрібно. Особливо для гарних справ ну, там канал викопати до кібуцу, чи квіточки полити... Хоча, держава і піклується про свій народ. Комусь подобався фонд Візенталя, а хтось вважав їх трохи наївними та загальмованими. Люди то складний механізм.
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10.02.2021 18:01 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ НАХОДИТЬ И УБИВАТЬ !)
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10.02.2021 17:03 Відповісти
оце вже зайве. Діяти потрібно в правовому полі. Життя воно таке, буває трапляється з людьми всяке, але Україна має спростовувати кацапські інсинуації.
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10.02.2021 17:28 Відповісти
Наскільки знаю, навіть мстиві й жорсткі ізраїльтяни не переступають цю червону рису - вбивати родичів... таке дозволяють собі тільки кацапські спецслужби.
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10.02.2021 17:35 Відповісти
ТИ ЩЕ НА ЖДІВ РІВНЯЙСЯ !)
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10.02.2021 19:26 Відповісти
(під час викрадення Ейхмана з Аргентини його сім'ю агенти Моссад не зачепили ані пальцем, хоча можливостей "пригостити мацою" було скільки завгодно)
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10.02.2021 17:37 Відповісти
Ой, світ такий що, забуває все швидко і йому потрібно про це постійно нагадувати. Ато сьогодні ти злочинець, а завтра тебе в золотому гробу виставляють в музеї Холокосту. Цінності мають бути незмінними і всі про це пам'ятати чи хоча б тримати десь на підкорці мозку.
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10.02.2021 18:12 Відповісти
Є інформація про понад 70 терористів, які можуть бути причетні до злочинів у в'язниці "Ізоляція" на окупованому Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 5123
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10.02.2021 19:27 Відповісти
Готуйте документи для міжнародного визнання ОРДЛО терористичною організацією і злочини проти людяності.
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10.02.2021 17:26 Відповісти
Следует публиковать личные данные уродов. Чтобы они там знали что про них всё известно. Думаю их жизнь от этого не будет слишком спокойной. Но само собой это не означает что уродов не надо просто уничтожать, эта нечисть никогда не станет нормальными людьми...
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10.02.2021 19:44 Відповісти
 
 