Є інформація про понад 70 терористів, які можуть бути причетні до злочинів у в'язниці "Ізоляція" на окупованому Донбасі, - МВС

Поліція заочно повідомила про підозру двом фігурантам - керівнику катівні і конвоїру. Найближчим часом планується повідомити про підозру ще кільком особам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів (служба детективів) Головного управління Нацполіції в Донецькій області Іван Буряк.

На сьогодні у повному обсязі зібрано докази та заочно оголошено підозру двом особам, які брали участь в організації та діяльності катівні "Ізоляція" у тимчасово окупованому Донецьку. Їх притягують до відповідальності за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує оперативні та слідчі заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до функціонування підпільної тюрми, де цивільне населення та військовополонених піддають жорстоким тортурам у порушення всіх міжнародних договорів у галузі прав людини. Найближчим часом заплановано оголошення підозри ще декільком фігурантам.

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Зараз є інформація щодо понад 70 учасників незаконних збройних формувань, які можуть бути причетні до злочинів в "Ізоляції". Проводиться подальший збір доказової бази.

На підозрюваних ми вийшли завдяки свідченням колишніх в’язнів – людей, яким вдалося вижити та повернутися на підконтрольну Україні територію. Частина з них були звільнені під час обміну полоненими, інших викупили рідні за великі гроші тощо. Зараз встановлено понад 40 потерпілих. Із них – до 10 жінок.

Серед найбільш жорстоких катувань – спилювання зубів, підключення електроструму до різних органів, зґвалтування, імітація розстрілу та похорону живцем із забиванням цвяхів у труну. У деяких потерпілих досі наявні тілесні ушкодження, отримані від бойовиків під час перебування в "Ізоляції".

Щоб опитати потерпілих і максимально зібрати інформацію про терористів з "Ізоляції", оперативники і слідчі постійно виїжджають у відрядження в різні області України. Опитування одного постраждалого займає не менше 7 годин з перервами. З огляду на травматичний досвід постраждалих, поліцейські повинні бути особливо обережними в спілкуванні з ними.

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Зараз ми проводимо такі слідчі дії:

- упізнання - по фото або відео

- слідчі експерименти

- експертизи, медичні освідування

"Ці заходи мають свою специфіку, оскільки виїзд до тимчасово окупованих територій для проведення слідчих дій наразі неможливий. Детективи ретельно вивчають деталі, перевіряють та зіставляють свідчення. Це тривала робота, мета якої - притягнути до відповідальності всіх причетних до створення і діяльності катівні", - йдеться в повідомленні.

Після заочної підозри та завершення досудового розслідування кримінальне провадження буде спрямовано до суду, який має право заочно винести вирок. Надалі, при потраплянні обвинуваченого до поля зору правоохоронних органів він буде негайно затриманий та поміщений до місць позбавлення волі без будь-яких додаткових процедур.