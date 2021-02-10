УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12290 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
8 145 14
Домбровскіс (76) допомога (5005) Євросоюз (6989)

Євросоюз назвав дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Євросоюз назвав дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро

Європейський Союз надасть Україні другий транш макрофінансової допомоги, якщо країна виконає 8 структурних заходів і досягне позитивного прогресу з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що перший транш ЄС надав Україні на початку грудня 2020 року.

"Надання другого траншу вимагатиме виконання Україною 8 структурних заходів, які Україна взяла на себе зобов'язання реалізувати, і, по-друге, треба досягти позитивного прогресу з МВФ в рамках програми Stand-by. Дуже важливо забезпечувати судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою та покращувати інвестиційний клімат", - зазначив Домбровскіс.

Читайте: Реформи в Україні продовжує гальмувати дуже поширена корупція, - ЄС

Він зазначив, що ЄС вважає боротьбу з корупцією і судову реформу двома дуже важливими питаннями, які повинні стати пріоритетом для України.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А может проще и дешевле спецназ на таможню отправить и всем по почкам там пройтись? Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро - Цензор.НЕТ 5737
показати весь коментар
10.02.2021 16:58
+2
Быдло голосовало за кучму. 2 раза. Теперь сидит в навозе, еще и гавкает под расиянскую дудку.
показати весь коментар
10.02.2021 18:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А может проще и дешевле спецназ на таможню отправить и всем по почкам там пройтись? Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро - Цензор.НЕТ 5737
показати весь коментар
10.02.2021 16:58 Відповісти
Недавно була інформація, що уряд Зеленського вже взяв кредитів з 25 млрд доларів під більші відсотки, ніж у МВФ. І що це трохи менше, ніж Юля взяла за 2 роки (26).
показати весь коментар
10.02.2021 21:07 Відповісти
Знову не публикують нічого конкретного, одна вода!
показати весь коментар
10.02.2021 17:19 Відповісти
І за тарифи нічого не кажуть.
показати весь коментар
10.02.2021 18:34 Відповісти
Быдло голосовало за кучму. 2 раза. Теперь сидит в навозе, еще и гавкает под расиянскую дудку.
показати весь коментар
10.02.2021 18:19 Відповісти
...да, вашим не позавидуешь, даже валежник собрать - и то согласовывать надо Євросоюз назвав дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро - Цензор.НЕТ 8392
показати весь коментар
10.02.2021 18:20 Відповісти
Так что? Денег не будет?
показати весь коментар
10.02.2021 17:47 Відповісти
Не сумлівайся.
При зелених від МВФ буде як у тому старому анекдоті:
Німецький наглядач:
"Кто путет плохо рапотать, тот путет кушать
саа, саа, саа - как это по руссски?!
Хтось із натовпу полонених "Сало!"
Фріц:
"Но но сало! Салупа!"
показати весь коментар
10.02.2021 18:35 Відповісти
Те ЄС кричить У вас там корупція і... дає корупції і профанам кредит в 600 млн євро за які можна скупити всю владу і Україну. При цьому кредит вкрадуть 50:50 разхом з емісарами Європи. Чомусь при боргу 86 млрд. доларів жодна галузь так і не піднялась з колін. Тож допомога кому ? Казнокрадам щоб тут збувати н6епотріб з ЄС? І те ЄС пхає носа щоб виконали забаганки економічного вбивці МВФ. Я в шоці від цих допомог, які нагадують хабарі для знищення України.
показати весь коментар
10.02.2021 17:58 Відповісти
ТАК ТАКУЮ СУММУ УКРАИНА НА СЕМЕЧКИ В МЕСЯЦ ТРАТИТ !?)
показати весь коментар
10.02.2021 18:09 Відповісти
 
 