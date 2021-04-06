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Новини Політика України
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Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена

Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані під час однієї з розмов з представниками Офісу Президента України в 2019 році домагався перевірки сина тодішнього кандидата, нинішнього президента США Джо Байдена Хантера.

Подробиці розмови оприлюднив Time, інформує Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що отримало від помічника Зеленського Ігоря Новікова стенограму 40-хвилинних телефонних переговорів між представниками Офісу Президента і Джуліані.

За даними видання, розмова відбулася 22 липня 2019 року і стала початком кампанії залякування українського керівництва, яка призвела до першого імпічменту Трампа. У розмові брали участь два помічники Зеленського - Андрій Єрмак (тепер глава ОП. - Ред) та Ігор Новіков. Точність запису видання перевірило незалежно, хоча сам Джуліані не став відповідати на питання про стенограму.

Повідомляється, що в розмові адвокат завуальовано погрожував українцям, а також обіцяв допомогти поліпшити відносини України з Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду

"Мій єдиний мотив - не доставити неприємностей нікому, хто не заслуговує неприємностей", - сказав Джуліані.

Єрмак сказав виданню, що якби розслідування проти сім'ї Байдена було розпочато, "наслідки могли бути катастрофічними". За його словами, команда Зеленського із самого початку уникала "внутрішньої американської політики".

Новіков у розмові з Time згадав: "Цей перший телефонний дзвінок (з Джуліані. - Ред.) кинув мене в стан шоку. Після того, як ми поклали слухавку, я без тіні сумніву зрозумів, що ми в серйозній небезпеці".

За словами Новікова, він готовий допомогти у федеральному розслідуванні проти Джуліані, якщо прокурор Південного округу Нью-Йорка звернеться до нього, а також у зусиллях щодо позбавлення Джуліані ліцензії на юридичну практику.

Помічник Зеленського вважає, що дії Джуліані загрожують нацбезпеці України, а спроби втягнути її у внутрішню політику союзників не повинні залишитися безкарними.

Також читайте: Кличко - один із хороших хлопців, - Джуліані замовив слово за мера Києва на зустрічі з Єрмаком

Видання повідомляє, що в інтерв'ю помічники Зеленського заявляють, що їхня мета не в тому, щоб звести рахунки з Джуліані або прояснити історичні факти, а в тому, щоб відновити відносини зі США після приходу до влади президента Джо Байдена.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
А дела на Байдена, в Украине, тоже Джулиани заводил?Какое убогое это зечмо...
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10.02.2021 16:58
+33
начинаются попытки отмазать зеленую шмарклю от "100% своего прокурора".
лепят из него жертву страшного джулиани который угрожал и давил.
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10.02.2021 16:57
+29
Сча наперегонки побегут друг друга закладывать...
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10.02.2021 16:56
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Сча наперегонки побегут друг друга закладывать...
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10.02.2021 16:56 Відповісти
Врет он. Новости не горят.

Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 1133
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10.02.2021 17:04 Відповісти
Одно другому не мешает. Побегут полюбэ.
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10.02.2021 17:05 Відповісти
из стенограмы вырезали радостные вопли вовки-шмаркли о "100% мой прокурор" и вписали ак джулиани "угнетал потерпевшего, а вовОчко сопротивлялся" и "всегда был за Байдена")
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10.02.2021 17:25 Відповісти
Цена этим "стенограммам" как и пленкам Деркача - нуль целых, нуль десятых.
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10.02.2021 18:35 Відповісти
Дядя Джо, прости нас засранцев! Мы не виноваты, нас заставили! Мы тебя очень любим!
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10.02.2021 16:56 Відповісти
"Не виноватая я, он сам пришёл"!
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10.02.2021 20:53 Відповісти
начинаются попытки отмазать зеленую шмарклю от "100% своего прокурора".
лепят из него жертву страшного джулиани который угрожал и давил.
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10.02.2021 16:57 Відповісти
"Этот первый телефонный звонок (с Джулиани. - Ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности".Источник: https://censor.net/ru/n3247170, надо срочно снимать продолжение сватов, такой сюжет пылится.
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10.02.2021 17:12 Відповісти
Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 8136
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10.02.2021 17:14 Відповісти
Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена - Цензор.НЕТ 974
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10.02.2021 17:26 Відповісти
Зеленский при ссср стал бы таким себе комсомольцем-активистом и тем еще стукачем!
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10.02.2021 16:58 Відповісти
Так он и стал...
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10.02.2021 16:59 Відповісти
PS
Как говорил один персонаж, вовремя предать, это не предать, а предвидеть...
Но тут вовремя не получилось.
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10.02.2021 16:59 Відповісти
так он им и был по словам одноклашек
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10.02.2021 17:15 Відповісти
Ну й правильно зробив, що надав. Бо синочок іще те чмо. Через нього папік заробляв у китайців та в "бурізмі", а коли пшокін почав під нього копати, то папашка-хабарник приїхав в Україну і почав наїжджати на порошнека, щоби той пшокіна вигнав, "а то дєніх нє дадім": https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY&t=3s
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10.02.2021 19:31 Відповісти
А дела на Байдена, в Украине, тоже Джулиани заводил?Какое убогое это зечмо...
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10.02.2021 16:58 Відповісти
Нас заставили, папередники.
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10.02.2021 17:13 Відповісти
Ля как же они боятся Америки.
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10.02.2021 16:59 Відповісти
короче, криворожские гопники обос..лись....
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10.02.2021 17:03 Відповісти
скоро и об Омане с Патрушевым все узнаем.
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10.02.2021 18:34 Відповісти
Уже не поможет.
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10.02.2021 17:04 Відповісти
Надеюсь.. Вряд ли Байден и его команда поведется на такую откровенно примитивную заманушку
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10.02.2021 21:53 Відповісти
земоська возомнила себя слоном. Ну-ну...Дела на Байдена не Джулиани заводил(как было отмечено выше). Клоун опять выставил себя ничтожеством, тузиком, бобиком. И тупым: неужели он думает, что это так сойдет с рук? Даже подбитый Трамп куда опаснее для клоуна, чем кажется.
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10.02.2021 17:07 Відповісти
Даже недобитый Джулиани опаснее самого Трампа
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10.02.2021 21:55 Відповісти
ПЗДА ТРАМПА !)
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10.02.2021 17:08 Відповісти
А где сейчас этот макаронник????
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10.02.2021 17:08 Відповісти
Ермака почти две недели не видно и не слышно, затихарился, теперь за него Новиков отбрехивается, а то был наче сам президент, решал, провозглашал, на договорняки с козлорылыми разъезжал.. Все, сдулся шарик резиновый.
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10.02.2021 17:15 Відповісти
Проміняли інструмент Свободи на рояль членограя

10 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на барикадах по вулиці Грушевського в Києві відбулася незвичайна акція-концерт - «Інструмент Свободи».
На барикадах Євромайдану дали концерт із синьо-жовтим піаніно.
На жаль, за 5 років більшість одурманених українців обрала собі піськограя.

Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 3263

Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 5744
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10.02.2021 17:16 Відповісти
Зеля судорожно сдает Трампа, которому он вылизывал ботинки во время своих с ним разговоров и начал лихорадочно вылизывать ботинки Байдена
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Лишь бы кремлёвской крысе ничего не вылизывал....
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10.02.2021 18:11 Відповісти
Но ЗЕ, на всякий случай, об этом не знал.
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10.02.2021 18:09 Відповісти
по моему Зе рубит сук на котором сидит
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10.02.2021 18:13 Відповісти
Это у него такая заготовка дров
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10.02.2021 21:57 Відповісти
я правильно поняла - Новиков сдал Ермака тоже? Ведь тот с Джулиани еще и встречался лично
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10.02.2021 18:28 Відповісти
Ходят слухи что о санкциях против Медведчука ЕРМАКУ СООБЩИЛИ ЗА ПОЛ-ЧАСА, а сданых американцам файлах Новиков сообщал Ермаку? Вообще куда эти Люся с Андрюшей подевались ?
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10.02.2021 18:32 Відповісти
Я не удивлюсь если они позалазили в норки и оттуда наблюдают кого заваруха кончит...
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10.02.2021 22:01 Відповісти
повальна некомпетентність вражае,відказатися від послуг досвідчених дипломатів,міжнародників,в тому числі і за кордоном приводить до таких результатів,але 73% це неінтересно по причині природньоі тупості
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10.02.2021 18:45 Відповісти
"Бессмысленная услуга. Почему Зеленскому не стоило сливать компромат на Джулиани в Time" Владислав Гирман
.....

Наоборот, он рискует усугубить раскол в Соединенных Штатах и настроить против себя обе партии, которые получили возможность убедиться в том, что политика Зеленского - откровенное флюгерство и что украинский президент готов услужливо "работать" против любой американской партии. Хотя лучше было бы просто постоять в сторонке, раз уж нет действительно серьезных и значительных предложений для американской стороны.

Есть такое известное изречение, приписываемое и The Washington Post, и американскому конгрессмену Билли Броку, и актеру Уиллу Роджерсу: "Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать - это перестать копать".

Так вот. Тут все даже занятнее, ведь по сути получается, что Джо Байден спустил лестницу в эту яму, а сидящие в ней товарищи с Банковой, подмигивая ему, с энтузиазмом схватились за ножовку. ...
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10.02.2021 18:48 Відповісти
Лучше бы Байден спустил им веревку с мылом и надеждой, что ,,товарищи,, не разучились с энтузиазмом делать петли
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10.02.2021 22:06 Відповісти
 
 