Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена
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Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані під час однієї з розмов з представниками Офісу Президента України в 2019 році домагався перевірки сина тодішнього кандидата, нинішнього президента США Джо Байдена Хантера.
Подробиці розмови оприлюднив Time, інформує Цензор.НЕТ.
Видання повідомляє, що отримало від помічника Зеленського Ігоря Новікова стенограму 40-хвилинних телефонних переговорів між представниками Офісу Президента і Джуліані.
За даними видання, розмова відбулася 22 липня 2019 року і стала початком кампанії залякування українського керівництва, яка призвела до першого імпічменту Трампа. У розмові брали участь два помічники Зеленського - Андрій Єрмак (тепер глава ОП. - Ред) та Ігор Новіков. Точність запису видання перевірило незалежно, хоча сам Джуліані не став відповідати на питання про стенограму.
Повідомляється, що в розмові адвокат завуальовано погрожував українцям, а також обіцяв допомогти поліпшити відносини України з Трампом.
"Мій єдиний мотив - не доставити неприємностей нікому, хто не заслуговує неприємностей", - сказав Джуліані.
Єрмак сказав виданню, що якби розслідування проти сім'ї Байдена було розпочато, "наслідки могли бути катастрофічними". За його словами, команда Зеленського із самого початку уникала "внутрішньої американської політики".
Новіков у розмові з Time згадав: "Цей перший телефонний дзвінок (з Джуліані. - Ред.) кинув мене в стан шоку. Після того, як ми поклали слухавку, я без тіні сумніву зрозумів, що ми в серйозній небезпеці".
За словами Новікова, він готовий допомогти у федеральному розслідуванні проти Джуліані, якщо прокурор Південного округу Нью-Йорка звернеться до нього, а також у зусиллях щодо позбавлення Джуліані ліцензії на юридичну практику.
Помічник Зеленського вважає, що дії Джуліані загрожують нацбезпеці України, а спроби втягнути її у внутрішню політику союзників не повинні залишитися безкарними.
Видання повідомляє, що в інтерв'ю помічники Зеленського заявляють, що їхня мета не в тому, щоб звести рахунки з Джуліані або прояснити історичні факти, а в тому, щоб відновити відносини зі США після приходу до влади президента Джо Байдена.
Будь ласка, зачекайте...
лепят из него жертву страшного джулиани который угрожал и давил.
Как говорил один персонаж, вовремя предать, это не предать, а предвидеть...
Но тут вовремя не получилось.
10 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на барикадах по вулиці Грушевського в Києві відбулася незвичайна акція-концерт - «Інструмент Свободи».
На барикадах Євромайдану дали концерт із синьо-жовтим піаніно.
На жаль, за 5 років більшість одурманених українців обрала собі піськограя.
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Наоборот, он рискует усугубить раскол в Соединенных Штатах и настроить против себя обе партии, которые получили возможность убедиться в том, что политика Зеленского - откровенное флюгерство и что украинский президент готов услужливо "работать" против любой американской партии. Хотя лучше было бы просто постоять в сторонке, раз уж нет действительно серьезных и значительных предложений для американской стороны.
Есть такое известное изречение, приписываемое и The Washington Post, и американскому конгрессмену Билли Броку, и актеру Уиллу Роджерсу: "Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать - это перестать копать".
Так вот. Тут все даже занятнее, ведь по сути получается, что Джо Байден спустил лестницу в эту яму, а сидящие в ней товарищи с Банковой, подмигивая ему, с энтузиазмом схватились за ножовку. ...