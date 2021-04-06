Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена

Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руді Джуліані під час однієї з розмов з представниками Офісу Президента України в 2019 році домагався перевірки сина тодішнього кандидата, нинішнього президента США Джо Байдена Хантера.

Подробиці розмови оприлюднив Time, інформує Цензор.НЕТ.

Видання повідомляє, що отримало від помічника Зеленського Ігоря Новікова стенограму 40-хвилинних телефонних переговорів між представниками Офісу Президента і Джуліані.

За даними видання, розмова відбулася 22 липня 2019 року і стала початком кампанії залякування українського керівництва, яка призвела до першого імпічменту Трампа. У розмові брали участь два помічники Зеленського - Андрій Єрмак (тепер глава ОП. - Ред) та Ігор Новіков. Точність запису видання перевірило незалежно, хоча сам Джуліані не став відповідати на питання про стенограму.

Повідомляється, що в розмові адвокат завуальовано погрожував українцям, а також обіцяв допомогти поліпшити відносини України з Трампом.

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"Мій єдиний мотив - не доставити неприємностей нікому, хто не заслуговує неприємностей", - сказав Джуліані.

Єрмак сказав виданню, що якби розслідування проти сім'ї Байдена було розпочато, "наслідки могли бути катастрофічними". За його словами, команда Зеленського із самого початку уникала "внутрішньої американської політики".

Новіков у розмові з Time згадав: "Цей перший телефонний дзвінок (з Джуліані. - Ред.) кинув мене в стан шоку. Після того, як ми поклали слухавку, я без тіні сумніву зрозумів, що ми в серйозній небезпеці".

За словами Новікова, він готовий допомогти у федеральному розслідуванні проти Джуліані, якщо прокурор Південного округу Нью-Йорка звернеться до нього, а також у зусиллях щодо позбавлення Джуліані ліцензії на юридичну практику.

Помічник Зеленського вважає, що дії Джуліані загрожують нацбезпеці України, а спроби втягнути її у внутрішню політику союзників не повинні залишитися безкарними.

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Видання повідомляє, що в інтерв'ю помічники Зеленського заявляють, що їхня мета не в тому, щоб звести рахунки з Джуліані або прояснити історичні факти, а в тому, щоб відновити відносини зі США після приходу до влади президента Джо Байдена.