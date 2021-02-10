УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12290 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 796 34
Росія (47115) Донбас (21732) перемир'я (779) Гармаш (136)

Україна не виходить з перемир'я, щоб не втрачати інструмент впливу на РФ у переговорах, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна не виходить з перемир'я, щоб не втрачати інструмент впливу на РФ у переговорах, - Гармаш

Перемир'я на Донбасі вигідне Україні як політичний інструмент впливу на Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш.

"Я думаю, що ми не будемо це оголошувати (вихід з перемир'я - ред.), тому що нам перемир'я вигідне як політичний інструмент впливу на супротивника, як і тій стороні вигідно підтримувати ілюзію перемир'я, час від часу порушуючи його", - сказав Гармаш.

За його словами, перемир'я працює в політичному плані.

Також читайте: Кравчук: Перемир'я вже немає, росіяни починають діяти відкрито

"Буквально сьогодні виступав віцепрезидент Єврокомісії, який говорив про те, що ЄС готовий посилити санкції проти Росії, якщо буде згода всіх членів. І аргументував це якраз невиконанням Росією Мінських угод і її деструктивною відповіддю на мирні ініціативи президента Зеленського. Для нас все ще важливою залишається підтримка наших західних партнерів. Думаю, що не було б мудро з нашого боку заявляти про вихід з перемир'я, нам краще заявляти, що Росія його постійно порушує", - пояснив він.

Гармаш також прокоментував слова глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про те, що українська армія повинна відповідати "пострілом на постріл":

"Думаю, що він (Кравчук - ред.) говорив про те, що ми не можемо собі дозволити проявляти слабкість перед противником ні в чому - ані у військовому плані, ані в дипломатичному. Думаю, в цьому плані він посилюватиме нашу позицію на переговорах у ТКГ".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Более тупой отмазки я слышал только от Арестовича. А как-же обещания "величайшего" полководца?
показати весь коментар
10.02.2021 17:12
+24
ну и как оно за счет жизни и здоровья воинов инструмент иметь? помогает? инструмент работает?
показати весь коментар
10.02.2021 17:11
+24
Ще один клінічний ідіот, який мнить себе рішалою. За рахунок життя і здоров'я фронтовиків.
показати весь коментар
10.02.2021 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терять Украинцев на фронте, конечно, лучше.
показати весь коментар
10.02.2021 17:08 Відповісти
Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4491
показати весь коментар
10.02.2021 17:18 Відповісти
Ото ж...
показати весь коментар
10.02.2021 17:19 Відповісти
Все эти лозунги и слова тосраки. Путин руками наших кварталовцев нагнетает ситуацию для выбора удобной позиции в будущих отношениях с администрацией белого дома.
показати весь коментар
10.02.2021 18:03 Відповісти
Было время еще недавно, каких-то полтора года назад когда на каждую провокацию, ранение или смерть подгоняли всю доступную арту и не сильно заморачиваясь на вопли ОБСЕ утюжили в ответ весь район.
показати весь коментар
10.02.2021 18:07 Відповісти
Какой "инструмент влияния"?!
Кацапы тупо игнорируют переговорный процес!
показати весь коментар
10.02.2021 17:11 Відповісти
ну и как оно за счет жизни и здоровья воинов инструмент иметь? помогает? инструмент работает?
показати весь коментар
10.02.2021 17:11 Відповісти
Если инструментом нельзя измерить - то это не инструмент измерения.

Если инструментом нельзя тушить огонь - то это не инструмент пожаротушения.

Если инструментом нельзя резать - то это не режущий инструмент.

А если инструментом нельзя повлиять - то это никакой, нахрен, не инструмент влияния !!!
показати весь коментар
10.02.2021 17:46 Відповісти
Более тупой отмазки я слышал только от Арестовича. А как-же обещания "величайшего" полководца?
показати весь коментар
10.02.2021 17:12 Відповісти
"так как нам перемирие выгодно как политический инструмент влияния на противника", - не выгодно сегодня это только бойцу которого снайпер затулил, а так все в шоколаде
показати весь коментар
10.02.2021 17:12 Відповісти
Ще один клінічний ідіот, який мнить себе рішалою. За рахунок життя і здоров'я фронтовиків.
показати весь коментар
10.02.2021 17:13 Відповісти
ужос, кто таких пропадл понанимал, что б говорить от имени Украины?!
показати весь коментар
10.02.2021 17:14 Відповісти
Дончанин Гармаш не хочет, в конце концов, пойти на контракт в ВСУ?
Обеспечивать перемирие там, а не в мирном Киеве?
показати весь коментар
10.02.2021 17:14 Відповісти
Таки да

Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9436
показати весь коментар
10.02.2021 17:20 Відповісти
Це Україна у стані перемир'я? З ким? З кацапським найманцями? А вони хоч знають? Сміятися не будуть? Здається мені, що Україна у стані реремир' я сама з собою - перша не стріляє і на постріли не відповідає.
показати весь коментар
10.02.2021 17:14 Відповісти
Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6670
показати весь коментар
10.02.2021 17:15 Відповісти
самураї,****...
показати весь коментар
10.02.2021 17:19 Відповісти
Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7092
показати весь коментар
10.02.2021 17:21 Відповісти
...не было бы мудро с нашей стороны заявлять о выходе из перемирия, нам лучше заявлять, что Россия его постоянно нарушает.
ох і ****. Їх клонують там?
Вас просять не "виходити" з неіснуючого перемир`я а дати право армії відповідати і працювати на упередження, - тобто захищатися. А не штрафувати за вогонь у відповідь.
показати весь коментар
10.02.2021 17:25 Відповісти
Спів сечоголового Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5614 Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5614
показати весь коментар
10.02.2021 17:36 Відповісти
Оце бред воспаление бредней слуг народа неадекватное сборище
показати весь коментар
10.02.2021 17:38 Відповісти
Відповідати заборонено,щоб не ображати бандюків і сепарню, адже Пуйло ще сидить в схроні, може чекає прихід Української армії? Але чому за це мають розплачуватися життям наші воїни?
показати весь коментар
10.02.2021 17:39 Відповісти
Читаю комменты и ... в тихом ****. Один я полностью статью читаю? Ясно же написано: перемирие = усиление санкций. Нам не нужны санкции против россии? У кого-то ручки чешутся войнушку начать? С таким "говнокомандующим"?
показати весь коментар
10.02.2021 17:43 Відповісти
Прекращение огня "перемирие" действует с 27 июля 2020 г. (почти 7 месяцев). Постоянно нарушается со стороны расийских боевиков. Какие санкции были усилены или введены за это время?
показати весь коментар
10.02.2021 18:18 Відповісти
Ты с Луны свалился? Не понимаешь что такое "европейская бюрократия"? Ясно же написано - обсуждается. Откажемся от перемирия - откажутся для начала обсуждать, а потом и от самих санкций. Нам не нужны санкции против россии?
А по поводу "... нарушается со стороны расийских боевиков", открою тебе военную тайну. Наши там не сидят сложа лапки - ДРГ и снайперы работают. Ты же не тупой, чтобы не понимать что мы не можем это афишировать.
показати весь коментар
11.02.2021 09:48 Відповісти
Скольких еще защитников Украины готовы положить во время т.н. "перемирия" подельники нашего членоликого? До последнего солдата? Так ведь там службу несут дети и внуки простых украинцев, но никак не родня небожителей. Он говорил, что хочет посмотреть в глаза тому, кто в бункере. Похоже, что сейчас он сморит ему в глаз, правда в копченый!
показати весь коментар
10.02.2021 17:45 Відповісти
это и есть план б?!
показати весь коментар
10.02.2021 17:54 Відповісти
Какой, к чертям собачьим, "инструмент влияния", если Украина соблюдает "перемирие" в одностороннем порядке"?
показати весь коментар
10.02.2021 18:05 Відповісти
А такой инструмент на влияния убийц наших солдат есть? У меня такое впечатление, что собралась кучка безработных и до последнего держится за кормушку.
показати весь коментар
10.02.2021 18:08 Відповісти
Там же в окопах не зелені дупи і дупа пана Кравчука, там солдати, які терплять, ганьбу, поранення і смерть від імпотентної влади коллаборантів, яка навіть швиденько зняла з розгляду законопроект про туж саму коллаборацію, яка здає тупо Кремлю вагнерівців, яка не виконала жодної програми озброєнь за 2020 рік. А Розумков не розуміє чому 112 закрили і... не голосує за тих хто в окопі, а вилизує чоботи фюреру, як до речі і ЄС. Однак, влада чомусь надійно пригріла крота в ОПУ, яка здала без бою території ворогу, загнавши бійців в дике поле махати лопатами і ломами під обстрілами снайперів. Як мило це спостерігати. Що воєнним побажати, або повторити дії офіцерів для санації Анвара Садата, або терпіти зеленого кизяка. Се ля ві.
показати весь коментар
10.02.2021 18:13 Відповісти
Ці зелені таки хочуть, щоб їх повиносили на вилах.
показати весь коментар
10.02.2021 18:22 Відповісти
Даже уже старый контрацептив Кравчук трындит что перемирия уже нет а этой гниде мир. Когда на каждый выстрел оттуда полетит сто в ответ вот тогда будет мир.
показати весь коментар
10.02.2021 19:39 Відповісти
 
 