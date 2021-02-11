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Україна і ЄС цього року переглянуть торговельну частину Угоди про асоціацію, - Домбровскіс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна і ЄС цього року переглянуть торговельну частину Угоди про асоціацію, - Домбровскіс

Україна і Європейський союз цього року починають процес перегляду Угоди про асоціацію в частині торгівлі товарами.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми з нетерпінням чекаємо перегляду лібералізації торгівлі товарами, як це передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію через п'ять років після вступу в силу, що очікується вже цього року", - сказав Домбровскіс.

За його словами, це стане дуже важливим кроком, "щоб посилювати доступ до наших ринків, і це ще раз підтверджує той динамічний характер при реалізації Угоди про асоціацію, якого ми дотримуємося".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що перегляд Угоди сприятиме збільшенню товарообігу України і ЄС і подальшому зближенню економік.

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"Сподіваємося, що наші переговори дозволять збільшити обсяг квот, які передбачає наша угода з ЄС", - сказав Шмигаль, додавши, що український уряд залишається "відданим курсу проєвропейських реформ".

Нагадаємо, у четвер, 11 лютого, в Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС - найголовніша урядова подія року у відносинах України і Європейського союзу.
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Топ коментарі
+3
Понятно...значит зеленое стадо просрет еще и это соглашение....
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10.02.2021 17:24
+2
- Эта маршрутка идёт до Привоза?
- Да, только счас она идёт в другую сторону - вы хоть станьте туда лицом...
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10.02.2021 17:30
+1
Как видим из новости, одесские анекдоты уже не настолько искромётны и зажигательны, перегорел юморок
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10.02.2021 17:33
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Интересно, шо шмыгаль им уже задвинул?...
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10.02.2021 17:22 Відповісти
Скорей всего идем по плану дорожной карты, следующий этап интеграции
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10.02.2021 17:26 Відповісти
- Эта маршрутка идёт до Привоза?
- Да, только счас она идёт в другую сторону - вы хоть станьте туда лицом...
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10.02.2021 17:30 Відповісти
Как видим из новости, одесские анекдоты уже не настолько искромётны и зажигательны, перегорел юморок
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10.02.2021 17:33 Відповісти
Это у вас новости перегорели Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 2687
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10.02.2021 17:34 Відповісти
Понятно...значит зеленое стадо просрет еще и это соглашение....
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10.02.2021 17:24 Відповісти
Ага, щас, разбежались. Они будут требовать открыть наши рынки и закроют свои. Эпидемия....
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10.02.2021 17:25 Відповісти
Будут переговоры что конкретно кто кому будет на рынки поставлять. Обсуждаться будут поставки конкретных видов продукции в обе стороны. Это как бы Евроассоциация, а не таежный союз)
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10.02.2021 17:28 Відповісти
Нафтогаз» на 20% поднял цену газа с января10 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 2Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 6388В Украине продолжит дорожать отопление в многоквартирных домах. НАК «Нафтогаз» с 1 января 2021 года на 20,1% поднял цену газа для производителей тепловой энергии - до 7,33 тыс. грн/1 тыс. куб без НДС и до 8,8 грн/1 тыс. куб с НДС.Читать далее
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10.02.2021 17:31 Відповісти
Просто пересмотрят квоты в пользу очень хороших людей. Не волнуйтесь.
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10.02.2021 17:38 Відповісти
 
 