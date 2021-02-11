Україна і ЄС цього року переглянуть торговельну частину Угоди про асоціацію, - Домбровскіс

Україна і Європейський союз цього року починають процес перегляду Угоди про асоціацію в частині торгівлі товарами.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми з нетерпінням чекаємо перегляду лібералізації торгівлі товарами, як це передбачено ст. 29 Угоди про асоціацію через п'ять років після вступу в силу, що очікується вже цього року", - сказав Домбровскіс.

За його словами, це стане дуже важливим кроком, "щоб посилювати доступ до наших ринків, і це ще раз підтверджує той динамічний характер при реалізації Угоди про асоціацію, якого ми дотримуємося".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що перегляд Угоди сприятиме збільшенню товарообігу України і ЄС і подальшому зближенню економік.

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"Сподіваємося, що наші переговори дозволять збільшити обсяг квот, які передбачає наша угода з ЄС", - сказав Шмигаль, додавши, що український уряд залишається "відданим курсу проєвропейських реформ".

Нагадаємо, у четвер, 11 лютого, в Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС - найголовніша урядова подія року у відносинах України і Європейського союзу.