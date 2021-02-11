Єврокомісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні, - Домбровскіс

Європейська комісія залучена в процес перепродажу без будь-якої вигоди вакцин проти COVID-19 Україні з Польщі та очікує, що вакцинацію буде розпочато вже цього місяця.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Домбровскіс зазначив, що існує стурбованість у зв'язку з впливом російської дезінформації в питанні вакцинації.

Він нагадав, що Європейська комісія "вивчає варіанти допомоги в наданні Україні вакцини". "Як частину програми COVAX Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer в лютому і 2,2-2,7 млн ​​доз вакцини AstraZeneca у першій половині року. На додаток Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні, оскільки укладені раніше договори про постачання дозволяють перепродувати вакцини без будь-якої вигоди", - сказав єврочиновник.

"Комісія допомагає з контрактними домовленостями, експортом і поставками з Польщі в Україну через європейський цивільний механізм захисту", - уточнив Домбровскіс.

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У зв'язку з цим він висловив сподівання "побачити, що вакцинацію буде розпочато вже цього місяця". "Тим не менше, ми стурбовані впливом російської дезінформації на процес вакцинації в Україні і готові допомогти в боротьбі з цією дезінформацією і скептицизмом щодо вакцинації", - додав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

"Україна перебуває на високих позиціях у європейському порядку денному і ми продовжуємо надавати політичну, фінансову і технічну допомогу. ЄС підтримує зусилля України, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 різними шляхами. Перш все, ми допомогли переорієнтувати кілька програм із надання допомоги з більш ніж 190 млн євро, направлених Україні, щоб допомогти вирішити потреби, які виникли", - нагадав Домбровскіс.

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