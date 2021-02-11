УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12494 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я
3 727 23
вакцина (3528) Домбровскіс (76) Єврокомісія (939) Польща (5136)

Єврокомісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні, - Домбровскіс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Єврокомісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні, - Домбровскіс

Європейська комісія залучена в процес перепродажу без будь-якої вигоди вакцин проти COVID-19 Україні з Польщі та очікує, що вакцинацію буде розпочато вже цього місяця.

Про це повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Домбровскіс зазначив, що існує стурбованість у зв'язку з впливом російської дезінформації в питанні вакцинації.

Він нагадав, що Європейська комісія "вивчає варіанти допомоги в наданні Україні вакцини". "Як частину програми COVAX Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer в лютому і 2,2-2,7 млн ​​доз вакцини AstraZeneca у першій половині року. На додаток Європейська комісія допомагає Польщі в перепродажі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca Україні, оскільки укладені раніше договори про постачання дозволяють перепродувати вакцини без будь-якої вигоди", - сказав єврочиновник.

"Комісія допомагає з контрактними домовленостями, експортом і поставками з Польщі в Україну через європейський цивільний механізм захисту", - уточнив Домбровскіс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розраховує отримати другий транш ЄС навесні 2021 року, - Шмигаль

У зв'язку з цим він висловив сподівання "побачити, що вакцинацію буде розпочато вже цього місяця". "Тим не менше, ми стурбовані впливом російської дезінформації на процес вакцинації в Україні і готові допомогти в боротьбі з цією дезінформацією і скептицизмом щодо вакцинації", - додав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.

"Україна перебуває на високих позиціях у європейському порядку денному і ми продовжуємо надавати політичну, фінансову і технічну допомогу. ЄС підтримує зусилля України, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 різними шляхами. Перш все, ми допомогли переорієнтувати кілька програм із надання допомоги з більш ніж 190 млн євро, направлених Україні, щоб допомогти вирішити потреби, які виникли", - нагадав Домбровскіс.

Також читайте: Президент Греції Сакелларопулу погодилася сприяти Україні в отриманні COVID-вакцини, - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Зеля! Еше ЮАР продает AstraZeneca из-за низкой ее эффективности против новых штамов. Так и будем всякие недовакцины cкуgать dо всем мирt?
показати весь коментар
10.02.2021 18:01
+4
а где написано что мимо?? )))
это там "без какой-либо выгоды"..а про тут...ничего не сказано ))))
показати весь коментар
10.02.2021 17:43
+4
Самое смешное то что украинцы не дураки и откажутся вакцинироватся AstraZeneca, при этом Шмыгаля нужно будет арестовывать за неэффективное израсходование бюджентых средств!
показати весь коментар
10.02.2021 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зєля працює
показати весь коментар
10.02.2021 17:35 Відповісти
А як же ж. ВОНО працюйе.
показати весь коментар
10.02.2021 17:40 Відповісти
без офшоров, прокладок и подставных лиц.
показати весь коментар
10.02.2021 18:06 Відповісти
Лекхим не считается и перепродажа тоже не считается. К тому же вакцин так и нет. Працюе, ага.
показати весь коментар
10.02.2021 18:13 Відповісти
Еврокомиссия уже дала добро на поставки, все будет ок, все в этом месяце уколятся.
показати весь коментар
10.02.2021 19:05 Відповісти
как так? мимо прокладки степашки?)
показати весь коментар
10.02.2021 17:37 Відповісти
а где написано что мимо?? )))
это там "без какой-либо выгоды"..а про тут...ничего не сказано ))))
показати весь коментар
10.02.2021 17:43 Відповісти
Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 8118
показати весь коментар
10.02.2021 17:44 Відповісти
о перепродаже?без выгоды?
барыги-гуманитарии берут власть...
показати весь коментар
10.02.2021 17:38 Відповісти
Всім світом рятують зелену владу недоумків.
показати весь коментар
10.02.2021 17:41 Відповісти
Мишу Р., попросите он очень быстро перепродаст, даже понять будет трудно привезли ее к нам или в очередной раз набебулили.
показати весь коментар
10.02.2021 17:43 Відповісти
Надо скидку требовать. Избавляются от ненужной вакцины купленной по ошибке.
показати весь коментар
10.02.2021 17:50 Відповісти
Самое смешное то что украинцы не дураки и откажутся вакцинироватся AstraZeneca, при этом Шмыгаля нужно будет арестовывать за неэффективное израсходование бюджентых средств!
показати весь коментар
10.02.2021 17:53 Відповісти
Зеля! Еше ЮАР продает AstraZeneca из-за низкой ее эффективности против новых штамов. Так и будем всякие недовакцины cкуgать dо всем мирt?
показати весь коментар
10.02.2021 18:01 Відповісти
Зеля, есть резон вакцинироваться физраствором, эффективность с астразенессой примерно одинакова, зато какая экономия.
показати весь коментар
10.02.2021 18:49 Відповісти
На тобі, небоже, що мені негоже.

Польща, ЮАР та інші країни відмовляються від даної вакцини, а українцям значить саме те, що скажете зедебіли?
показати весь коментар
10.02.2021 18:22 Відповісти
ВСЕ ГАВНО ЄТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЯНЕТ СЮДА УРОДІ
показати весь коментар
10.02.2021 18:26 Відповісти
Та Корона уже пошла на убыль , вакцина и даром не нужна!
показати весь коментар
10.02.2021 19:01 Відповісти
По совету Гордона, вакцинироваться не будем! А будем посмотреть! И вам советую!
показати весь коментар
10.02.2021 19:09 Відповісти
Зачем её покупать??? AstraZeneca изначально защищала только на 75%, потом объявила о сотрудничестве с россией и сейчас против южноафриканской мутации защита только 15%. Южноафриканской мутации уже полно в Европе. Зачем покупать её и палить деньги?????
показати весь коментар
10.02.2021 19:55 Відповісти
На тобі боже , що мені не гоже
показати весь коментар
10.02.2021 22:04 Відповісти
 
 