ПАР хоче продати або обміняти вакцини AstraZeneca через низьку ефективність проти нового штаму COVID-19
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Південно-Африканська Республіка повідомила, що відмовляється від вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca через її низьку ефективність проти нового варіанту COVID-19 в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Зараз країна розглядає можливість обміну або продажу препарату. Зазначається, що країна має півтора мільйона доз вакцин AstraZeneca.
"Деякі країни вже просять, щоб ми продали її їм", - заявив міністр охорони здоров'я ПАР Звелі Мхізе.
Плани ПАР щодо використанн AstraZeneca для вакцинації медпрацівників скасували після того, як дослідження показали "малоефективні" результати проти нового варіанту COVID-19 в країні.
Замість неї планують використовувати вакцину Johnson&Johnson.
Топ коментарі
+16 саша паламарчук
показати весь коментар10.02.2021 17:48
+12 саша паламарчук
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+8 Андрей Левый1
показати весь коментар10.02.2021 17:48
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Будь ласка, зачекайте...
абы фонари вокруг олимпийского всех колысь приняли...
Вообще то если страны 3 мира отказываются от этого го.на, а Степашка рвется его покупать то возникает вопрос:" Страной какого мира стала Украина? И как надо ненавидеть свой народ, чтобы для вакцинации скупать бесполезное дерьмо?"
А вакцинку ж так просували, "розробляли" ...