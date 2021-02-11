УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12290 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
5 566 35
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

ПАР хоче продати або обміняти вакцини AstraZeneca через низьку ефективність проти нового штаму COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ПАР хоче продати або обміняти вакцини AstraZeneca через низьку ефективність проти нового штаму COVID-19

Південно-Африканська Республіка повідомила, що відмовляється від вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca через її низьку ефективність проти нового варіанту COVID-19 в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Зараз країна розглядає можливість обміну або продажу препарату. Зазначається, що країна має півтора мільйона доз вакцин AstraZeneca.

"Деякі країни вже просять, щоб ми продали її їм", - заявив міністр охорони здоров'я ПАР Звелі Мхізе.

Плани ПАР щодо використанн AstraZeneca для вакцинації медпрацівників скасували після того, як дослідження показали "малоефективні" результати проти нового варіанту COVID-19 в країні.

Замість неї планують використовувати вакцину Johnson&Johnson.

Читайте також: Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Зєля дибіл купить
показати весь коментар
10.02.2021 17:48
+12
Аби не Супрун! ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8374
показати весь коментар
10.02.2021 17:53
+8
Как раз вариант для Зе
показати весь коментар
10.02.2021 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как раз вариант для Зе
показати весь коментар
10.02.2021 17:48 Відповісти
Степанов - !настоящий доктор ☠️ СМЕРТЬ и МЕГАБАРЫГА !
показати весь коментар
10.02.2021 18:20 Відповісти
Зєля дибіл купить
показати весь коментар
10.02.2021 17:48 Відповісти
Правильно! "Лекхим" покупает там по 50 центов, а тут продают по 17 баксов.
показати весь коментар
10.02.2021 17:51 Відповісти
Аби не Супрун! ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8374
показати весь коментар
10.02.2021 17:53 Відповісти
буба с шайкой скупится спутником и обменяет на астрозенеку...
абы фонари вокруг олимпийского всех колысь приняли...
показати весь коментар
10.02.2021 17:50 Відповісти
Зебарига такого шансу не упустить. Він же не лох якийсь, а партньор Бєні.
показати весь коментар
10.02.2021 17:54 Відповісти
Найкращий засіб проти корони молоток. Бац і йому гаплик.
показати весь коментар
10.02.2021 17:51 Відповісти
ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8663ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8313ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8215
показати весь коментар
10.02.2021 17:55 Відповісти
давайте обменяем на коземанду. а потом вакцину продадим туркам вместе с рыгами и купим пфайзер для порохоботов
показати весь коментар
10.02.2021 17:52 Відповісти
ой ты оспади....скоро и до некондиции дойдем или.... с просроченным сроком)))
показати весь коментар
10.02.2021 17:52 Відповісти
Стерванов, тут ауккциооон, аууу?
показати весь коментар
10.02.2021 17:53 Відповісти
Интересно, как они сделали вывод о якобы низкой эффективности для жителей ЮАР, если для этого нужно несколько месяцев после вакцинации? То есть нужна статистика, а её не может быть сразу же после вакцинации большой группы людей, а она началась недавно.
показати весь коментар
10.02.2021 17:55 Відповісти
Исследование провели на добровольцах, одним вкололи 2 дозы, другим - плацебо, и результат отличался на 10%. Короче это 100% подтверждено.
показати весь коментар
10.02.2021 18:39 Відповісти
Так быстро эффективность вакцины не определяется. Вакцина - не лекарство в смысле подавления уже имеющегося заболевания. Она предотвращает будущие заболевания методом выращивания в организме антител после вакцинации, но на это требуется время..
показати весь коментар
10.02.2021 20:00 Відповісти
ЮАР від цієї вакцини відмовляється (попередня новина), а поляки нам таку пропонують. Ну, діла.... ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 6495
показати весь коментар
10.02.2021 17:56 Відповісти
Потому что на южноафриканский вариант она не действует, а на обычный - нормально. Для нее делают уже 2 дозу которая будет действовать и там но только к лету будет.
показати весь коментар
10.02.2021 18:48 Відповісти
Степашка не упустимомент!
показати весь коментар
10.02.2021 18:01 Відповісти
ЮАР или Израиль? А то как-то не клеится.
показати весь коментар
10.02.2021 18:04 Відповісти
Скорее всего ЮАР - у них отдельный штамм лютует и была информация, что именно в ЮАР AstraZeneca показала самую низкую эффективность
показати весь коментар
10.02.2021 19:44 Відповісти
Европейская комиссия вовлечена в процесс перепродажи без какой-либо выгоды вакцин от COVID-19 Украине из Польши и ожидает, что вакцинация будет начата уже в текущем месяце.Источник: https://censor.net/ru/n3247182

Вообще то если страны 3 мира отказываются от этого го.на, а Степашка рвется его покупать то возникает вопрос:" Страной какого мира стала Украина? И как надо ненавидеть свой народ, чтобы для вакцинации скупать бесполезное дерьмо?"
показати весь коментар
10.02.2021 18:10 Відповісти
Это не г-но, даже novavax которая имеет эффективность 95% к варианту ЮАР имеет эффективность всего 60%. А в Украине не вариант ЮАР и вакцина норм будет.
показати весь коментар
10.02.2021 18:50 Відповісти
здесь можно неплохо прибарахлиться, степашка!
показати весь коментар
10.02.2021 18:12 Відповісти
И правильно делает, на вариант ковида который в Украине она не хуже китайских (а скорее лучше). Этой же вакциной сейчас прививают в Англии миллионы и уже зараженность и смертность на спад пошли.
показати весь коментар
10.02.2021 18:52 Відповісти
штаммы имеют дурную привычку мгновенно расползаться по планете
показати весь коментар
10.02.2021 19:21 Відповісти
Пока распространится в Украине, месяцы пройдут, а к тому моменту уже и новый вариант вакцины будет + не всех будут прививать этой вакциной.
показати весь коментар
10.02.2021 19:23 Відповісти
Шмыгалю предложите!)
показати весь коментар
10.02.2021 18:35 Відповісти
Бесит то что даже в африканских странах вакцина появилась раньше чем в Украине. Это какие же там дебилы этим занимались.
показати весь коментар
10.02.2021 18:50 Відповісти
Всё, пневмоний нет уже более месяца! Одни бронхиты и орз....Просто бизнес!
показати весь коментар
10.02.2021 18:52 Відповісти
Меняю на браслеты от сердечной болезни,выгодно!
показати весь коментар
10.02.2021 18:57 Відповісти
Pfizer придумала ВІАГРА®. я довіряю вакцині, яка підіймає мертвого)))
показати весь коментар
10.02.2021 22:26 Відповісти
ПАР хоче продати або обміняти вакцини AstraZeneca через низьку ефективність проти нового штаму COVID-19 - Цензор.НЕТ 7012 Круто !

А вакцинку ж так просували, "розробляли" ...
показати весь коментар
11.02.2021 03:02 Відповісти
 
 