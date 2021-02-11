Закриття 10 класів у низці шкіл відбувається через нормотворчий "прокол". Необхідно відстрочити цю норму, - співголова "Батьки SOS" Бондаренко

Казус с закрытием 10 классов в некоторых школах произошел из-за прокола в законодательстве. Новая система старшей школы должна заработать с 2027 года.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла співголова громадського об'єднання "Батьки SOS" Олена Бондаренко.

Вона пояснила модель, на яку має перейти українська школа в ході реформи. Загальна освіта буде поділена на три типи: початкова, базова - тобто гімназія з 5 по 9 клас, і профільна школа - 10-12 клас. Профільна школа - це академічні ліцеї, які існують окремо, або під одним дахом з гімназіями. У ліцеях можна буде поглиблено вивчати окремі предмети - профіль, який учню потрібен для майбутнього навчання у закладі вищої освіти. Якщо ж дитина у старших класах вчить шкільні предмети і отримує професією, то це є професійною освітою – у сучасному розумінні це коледжі, професійні, професійно-технічні училища.

"Суть реформи в тому, щоб діти закінчили 9 класів, а потім обрали, що вони хочуть: йти в ліцей з націленням далі здобувати вищу освіту, чи одразу отримувати професійну освіту. Тобто середня освіта в нас обов’язкова і усі мають завершити 10-12 клас. Інша річ, де вони це зроблять: в академічному ліцеї чи у професійному закладі!

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"Місцевій владі довелося думати зараз про те, в яких школах лишити старші класи, а в яких – прибрати. Є дві законодавчі норми, які між собою певною мірою конфліктують. Одна змушує місцеву владу визначитися з типами закладів: розібратися, де початкова школа, де гімназії, де ліцеї. На це вони мають 5 років з моменту ухвалення Закону "Про освіту" - тобто до 2022 року вони повинні це завершити. І місцева влада робить, що вимагає закон. Але згідно з освітньою реформою, діти, що вчаться у "новій українській школі", переходять з класу в клас і разом з ними просувається реформа. Поступово змінюються освітні програми, відбувається підготовка вчителів. І в 10 класі "нушівські" діти опиняться аж у 2027 році.

Тобто, якщо ми повертаємося до того, що робимо реформу для покращення освіти, то діти повинні прийти вже в оновлений ліцей - з вибором профілю, оновленою освітньою програмою, на хорошу матеріальну базу і три роки навчання. Та зараз цього всього немає. А закриття 10 класів у частині шкіл вже є", - пояснила вона.



Бондаренко повідомила, що зокрема закриття 10 класів вже сталося в деяких школах Кривого Рогу та Кременчука.

"Реформування старшої школи потрібне. Але питання, чи потрібно саме зараз робити зміни, і чи варто їх починати саме із закриття старших класів у частині шкіл...

Місцева влада виконує законодавство. Тобто це суто нормотворчий "прокол". Не могли врахувати в законі, який писали на багато років наперед, де і що піде не так. Реформа – це великі зміни, і нормально, що в якийсь момент щось може не скластися. Але для того у нас і є Міністерство. Щоб вчасно реагувати, надавати роз’яснення, ініціювати зміни до законів. Звісно, якщо міністерство зацікавлене у тому, щоб проблеми вирішувати і реформу продовжувати.

Наприклад, у законі прописано, що якщо в населеному пункті проживає менше 50 тисяч населення, то місцева влада не має права засновувати ліцей. Ці повноваження покладаються вже на обласну владу. З кількох причин. Перша - потрібні великі кошти, щоб забезпечити матеріальну базу. Потрібні вчителі, які зможуть поглиблено викладати предмети. І ще, відповідно до закону, в ліцеї має бути не менше 4-х класів на паралелі – щоб діти могли обрати профіль. Ці вимоги не кожна громада села зможе виконати. Але немає механізмів, як обласна адміністрація ліцеї засновуватиме і фінансуватиме, немає комунікації з батьками. Бо батьки вже зараз кажуть: ми не хочемо віддавати свою дитину, щоб вона десь їхала у свої 15 років. Як вона буде їздити, де дороги? Де вона житиме? Хто платитиме за житло? Тобто спершу варто було би роз’яснити, навіщо це все робиться, з’ясувати, з якими проблемами зіткнуться батьки і діти, а розв’язавши і роз’яснивши - починати впроваджувати", - підсумувала Бондаренко

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