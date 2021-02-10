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обстріл (20932) поранення (2656) Донбас (21732)

1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь у районі Пісків і Водяного, біля Золотого-4 атакували з безпілотника, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь у районі Пісків і Водяного, біля Золотого-4 атакували з безпілотника, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї недалеко від населеного пункту Піски. У результаті український воїн зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета.

Читайте також: Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", застосувавши безпілотний літальний апарат російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-4.

"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+15
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
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10.02.2021 17:59
+10
Прилетело одно , улетело пять . Иначе мира не будет .
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10.02.2021 18:06
+10
Нагадаю, що ЗСУ змусили за безглуздою командою відійти назад, залишити більш вигідні "обжиті" позиції і облаштовувати нові. Хто відповість за цей зрадницький наказ? Скільки тепер потрібно пролити крові, щоб їх повернути?
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10.02.2021 18:08
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ну ниччо,атаман с мендельштрассе скоро валентинками сепаров с дронов засыпет...
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10.02.2021 17:59 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
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10.02.2021 17:59 Відповісти
Да не Песков, а Песок! В районе Песок.
Странно, что Марьинке тихо. Ну то и к лучшему.
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10.02.2021 18:01 Відповісти
Недавно написали правильно. И вот опять.
В пресс-центре на теплых местах сидят дебилы.
Отправить бы их туда на недельку...
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10.02.2021 18:11 Відповісти
Ага) Да еще б и в зиму 2014/2015. Я тогда на всю жизнь запомнил как и что пишется)))))
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10.02.2021 18:16 Відповісти
А відкрити посилання і прочитати. "неподалік неселеного пункту Піски" релігія не дозволяє? Краще лайном просто так в людей заради вподобайки кинути? Яка ж ти ница істота..
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10.02.2021 18:34 Відповісти
Російською має бути так-ОТГ"Схид" та н.п.Пискы !!!)))
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10.02.2021 18:43 Відповісти
Йди перекладачем на Цензор.
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10.02.2021 19:50 Відповісти
Ти будеш мене, мешканця Донбасу вчити як пишеться правильно???

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пески_(Донецкая_область)
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10.02.2021 18:48 Відповісти
Дурня вчити- лише псувати. Тут ти правый
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10.02.2021 19:49 Відповісти
Пострілюють.(С)
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10.02.2021 18:04 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !! Стріляют непріцільно ,рікошетними кулями !!!)))
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10.02.2021 18:08 Відповісти
Прилетело одно , улетело пять . Иначе мира не будет .
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10.02.2021 18:06 Відповісти
согласен! в ответ на атаку сепаров с беспилотника, ВСУ должны были применить Байрактары ! заодно и потренировались бы
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10.02.2021 19:44 Відповісти
Нагадаю, що ЗСУ змусили за безглуздою командою відійти назад, залишити більш вигідні "обжиті" позиції і облаштовувати нові. Хто відповість за цей зрадницький наказ? Скільки тепер потрібно пролити крові, щоб їх повернути?
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10.02.2021 18:08 Відповісти
А в Україні взагалі влада за щось відповдає???))))
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10.02.2021 18:09 Відповісти
Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. 18.02.20.- Сладко пел соловей Коломойского.
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10.02.2021 18:17 Відповісти
все на стадион!
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10.02.2021 18:30 Відповісти
зебилам и их главному зелупе как то пох на ранения и смерти наших воинов - у них мир с сепаратней и х..у..йлом - главное не стрелять в ответ и штрафовать.
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10.02.2021 18:32 Відповісти
..а говнокомандувачу пох
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10.02.2021 18:32 Відповісти
онемел наш главнокакбікомандующий...сбился со счету перемирных дней...
(ну... в его голове война еще в прошлом году закончилась....что об этом говорить?)
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10.02.2021 18:47 Відповісти
Культурно так членограя-сцыкуна-уклониста обозвал))))
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11.02.2021 00:11 Відповісти
Что то очень давно не слышал сколько оккупантов уничтожено за последнее время! Не ?!
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10.02.2021 18:57 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь у районі Пісків і Водяного, біля Золотого-4 атакували з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7477
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11.02.2021 08:22 Відповісти
 
 