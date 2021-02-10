1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь у районі Пісків і Водяного, біля Золотого-4 атакували з безпілотника, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї недалеко від населеного пункту Піски. У результаті український воїн зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", застосувавши безпілотний літальний апарат російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-4.

"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.