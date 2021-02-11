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Новини Політика УкраїниСуспільство Розслідування злочинів на Майдані
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Київ (13825) Наливайченко (99) суд (8030) снайпери (312) Євромайдан (917)

Ексголова СБУ Наливайченко на суді у справі Майдану: Ми передавали ГПУ похвилинну інформацію про розташування снайперів в урядовому кварталі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Ексголова СБУ Наливайченко на суді у справі Майдану: Ми передавали ГПУ похвилинну інформацію про розташування снайперів в урядовому кварталі

Святошинський районний суд, який розглядає справу розстрілів на Майдані Незалежності у лютому 2014 року, 10 лютого допитав колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ангеліна Карякіна, передає Цензор.НЕТ.

Валентин Наливайченко був викликаний до суду на вимогу захисників колишніх беркутівців, яких звинувачують у вбивствах активістів Революції Гідності. Наливайченко свідчив про події, в яких безпосередньо брав участь, як народний депутат, а також про факти, які стали йому відомими вже на посаді голови СБУ. Зокрема, про пожежу у Будинку профспілок, обставини відмови уряду підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, події 20-го лютого та ухвалення закону про недопущення переслідування учасників протестів (так званий закон "про амністію" - ред.).

За словами Наливайченка, СБУ під його керівництвом передавало Генеральній прокуратурі інформацію щодо розташування снайперських груп на дахах будинків в урядовому кварталі, зокрема, на даху готелю "Україна".

"Це були відомості похвилинно — коли висувалися, де перебували, рації, зброя, де отримували її. Я навіть можу сказати, що її отримували на подвір’ї СБУ", – заявив Наливайченко.

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Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що таких документів суд не отримував.

Наливайченко також розповів про події, які, на його думку, можуть свідчити про знищення документів СБУ після подій на Майдані Незалежності: "Зранку 25 лютого (2014-го року) на подвір'ї СБУ я бачив величезне згарище, де були залишки того, що, як я розумію, знищувалося вже не один день - це і паперові документи, і плівки", – розповів ексголова СБУ.

За словами захисту, у суді планують заслухати ще свідків: Андрія Портнова, Геннадія Москаля, Віталія Кличка, якого на процес викликали вже кілька разів, але він не з’являвся. Наступне судове засідання у справі відбудеться 3 березня.

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Топ коментарі
+10
помню Майдан, привезли туда косатую(выпустили под шумок из тюрьмы и камеры) на инвалидском возике... и с каблуками 12-15 см высотой....играла роль здыхающего лебедя... такой талант нужен в 96 квартале....
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10.02.2021 18:17
+6
А момент, коли ті стягувальщики сховалися за спинами беркутні, пам'ятаєш ?
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10.02.2021 18:31
+6
Скорбит молча.
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10.02.2021 19:39
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А в цей час єнакуєвський крадун строчив депешу *****. Ввіді вайска.
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10.02.2021 18:08 Відповісти
Янек, Пєця і Зєля - одна шобла. Поки вони будуть у владі ніяких змін на краще в Україні не відпбудеться.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 18:08 Відповісти
Вони не самі припхались у владу. Їх обирав мудрий нарід.
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10.02.2021 18:16 Відповісти
помню Майдан, привезли туда косатую(выпустили под шумок из тюрьмы и камеры) на инвалидском возике... и с каблуками 12-15 см высотой....играла роль здыхающего лебедя... такой талант нужен в 96 квартале....
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10.02.2021 18:17 Відповісти
Пам*ятаю *леніна на броньовику * , якого стягували стягували ...А воно так не бажало . Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 3938
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10.02.2021 18:29 Відповісти
А момент, коли ті стягувальщики сховалися за спинами беркутні, пам'ятаєш ?
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10.02.2021 18:31 Відповісти
пам,ятаю про лєніна під чи над... бери в лапки, я про Майдан пишу їз власних спогадів.
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10.02.2021 18:33 Відповісти
А я про що ?..Ще фотки *гуляють по інтернету * , як дехто з *беркутом селфівся * Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 8563
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10.02.2021 18:54 Відповісти
не з беркутом, а з тими, хто через декілька днів звільняв Харківську ОДА від різних покидьків, чию дезу ти розносиш на форумах
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11.02.2021 01:14 Відповісти
ще один хохол-запроданець випнувся...
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10.02.2021 18:33 Відповісти
Бариги тоді не на Майдані були.

Одна в санаторії на сохранєнії відлежувалась, у другого був гастрольний тур по луччим саунам Москви
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10.02.2021 18:39 Відповісти
Вы юлю готовы приплести под любой анти подвиг Украины
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10.02.2021 18:33 Відповісти
та нет... дело в том, что иван сулима влюблен в эту ************ и считает, что только она несет ему и всем нам свет....
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10.02.2021 18:36 Відповісти
А тВы влюблены в Петю , или в В ОПЗЖ?
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10.02.2021 18:57 Відповісти
в кого надо? Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 3367 вообще, в свою жену.
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10.02.2021 19:00 Відповісти
Люби , кто тебе запрещает.
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10.02.2021 19:27 Відповісти
Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 334
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10.02.2021 19:30 Відповісти
Шо Юля говорит по поводу закрытия медведчуковских каналов ?
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10.02.2021 18:30 Відповісти
ничего не говорит
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10.02.2021 19:18 Відповісти
Скорбит молча.
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10.02.2021 19:39 Відповісти
хохол, продовжуєш на ворога працювати?
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10.02.2021 18:32 Відповісти
Він це не розуміє. В мене є знайомий, який також за 100% очищення влади. Він не розуміє, що !00% ніколи не буває, але вважає, що, якщо відразу знести будь-яку владу, то народ відразу вибере абсолютно чесну владу. Так він казав про владу Ющенка, потім Порошенко, а зараз замовк, бо сам вибирав нинішню владу, але скоро почне агітувати за її знесення. Цей мій знайомий начитався дурнуватих книжок типу "Исцеление и очищение организма".
Господи, скільки таких дурних вірять в те, що можна вибрати якусь чесну владу і далі стане все добре! Вони не знають досвіду європейських країн і Америки про те, що вибрану владу треба між виборами трахати, бо вона має властивість курвитися, тобто красти у власного населення.
Традиція трахати власну владу є запорукою розвитку, але це не сприймається психологічно, бо люди не розуміють, як можна трахати того, кого сам вибрав. Когнитивний дисонанс. На розуміння цього населенню Європи пішло не одне століття.
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10.02.2021 19:34 Відповісти
Пам'ятаю, як Юля наполягала, щоб Україна не пручалася Росії, коли вона захоплювала Крим. Вимагала на РНБО щоб ні один танк не виїхав с ангару. "Ми равинні бути як голуби миру!" - тринділа вона. Юля - улюблений агент Путіна.
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10.02.2021 21:27 Відповісти
Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні Україна була б регіональним лідером, викинули б у 2017му росіян з криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Противсіхи винуваті в тому, де ми є зараз
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10.02.2021 22:14 Відповісти
А в 2009 не она с Путиным подписывала кабальные газовые условия? Из-за газовой иглы москали и остались в Севастополе посути
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11.02.2021 02:06 Відповісти
У меня, к этому Наливайченке- единственный вопрос: когда "Град" прилетел в Мариуполь, 24.01.2015, почему этот пан написал что обстрел произошел из "Тюльпана"??? Вот интересно мне сие! Генерал СБУ... казалось бы- ИНФА должна быть 300-процентная. А пан пишет о "Тюльпане"... а у "Тюльпана", между прочим- 240 мм. А потом, эту чушь, от имени пана- убрали... что-то не сложилось, о чем-то не добазарились....
И мне можно вменить всё что угодно! Мне- наплевать. Главное: я сам, лично, читал эту заяву пана, через 2 часа после обстрела Восточного. Было дело, пан Наливаченко? Было!!!
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10.02.2021 18:38 Відповісти
и какой ущерб нанесён Украине из-за того, что он написал Тюльпан, а не Град ?

шо доложили, то и написал.
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10.02.2021 18:41 Відповісти
А-а-а-а-а-а... шо доложили... Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 1389 А я то думал, что доложить можно только истину. А оказывается можно всё шо угодно. Ну-да, ну-да... А кто ж это такой, докладчик? Когда везде хвосты "Градов" торчат, а он докладывает о "Тюльпане"?

Ну, ладно, я соглашусь, по поводу того, что ущерба Украине- никакого, кроме гражданских трупов. Однако...
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10.02.2021 18:44 Відповісти
Ну так трупі разве из-за того, что Наливайченко после обстрела написал Тюльпаны вместо Градов ?

Мне казалось, что трупы из-за самих обстрелов.

Не ?
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10.02.2021 18:46 Відповісти
Мне нравится. Мне очень нравится. Честно. Мне нравится то, что генерал Наливайченко высрал в эфир такую хрень, которую невозможно представить себе. Но! Он её таки высрал. Вот... такой он генерал, выходит.
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10.02.2021 18:49 Відповісти
не воняй...
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10.02.2021 20:04 Відповісти
Залізь в очко і не вилазь. Бо ти - чмирь кацапський, а не Шевченко.
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10.02.2021 22:19 Відповісти
Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 3127
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10.02.2021 18:47 Відповісти
Чувак, что ты хотел сказать своим высером?
То что по известному на тот момент количеству убитых неправильно определён тип оружия?
Или у тебя работа такая?
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10.02.2021 18:46 Відповісти
Тогдашний "председатель СБУ Наливайченко передавал в прокуратуру информацию о расположении снайперов".
Зачем прокуратуре эта информация, если нужно действовать оперативно? Кому подчиняются отряды быстрого реагирования, как не СБУ?

"Я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день - это и бумажные документы и плёнки", - рассказал экс-глава СБУ.
Кто, кроме главы СБУ, мог отдать приказ на уничтожение документов?
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10.02.2021 18:38 Відповісти
Ну так глава СБУ и отдал приказ.

Якименко его фамилия.

По совместительству служаший ФСБ.
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10.02.2021 18:45 Відповісти
Наливайченко также рассказал о событиях, которые, по его мнению, могут свидетельствовать об уничтожении документов СБУ после событий на Майдане Независимости: "Утром 25 февраля (2014 года) во дворе СБУ я видел огромное пожарище,Источник: https://censor.net/ru/n3247189
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10.02.2021 19:20 Відповісти
Ну правильно.

Наливайченко назначили 24 февраля.

25 февраля утром он приехал в СБУ и увидел, что документы жгут.

Жечь документы наверно приказал тот, кто был начальником СБУ днем ранее
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10.02.2021 23:08 Відповісти
не городи хрень, ели не знаешь.
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10.02.2021 19:37 Відповісти
Пльонкі? В 2014 році?
Певно Мельниченко палив...
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10.02.2021 19:31 Відповісти
По словам Наливайченко, СБУ под его руководством передавала Генеральной прокуратуре информацию о расположении снайперских групп на крышах домов в правительственном квартале, в частности, на крыше гостиницы "Украина".


Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что таких документов суд не получал.

При каком это генпрокуроре испарились документы?
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10.02.2021 22:38 Відповісти
а что случилося, шо ахметкин ставленник заговорил?
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11.02.2021 05:44 Відповісти
 
 