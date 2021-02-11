Ексголова СБУ Наливайченко на суді у справі Майдану: Ми передавали ГПУ похвилинну інформацію про розташування снайперів в урядовому кварталі

Святошинський районний суд, який розглядає справу розстрілів на Майдані Незалежності у лютому 2014 року, 10 лютого допитав колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ангеліна Карякіна, передає Цензор.НЕТ.

Валентин Наливайченко був викликаний до суду на вимогу захисників колишніх беркутівців, яких звинувачують у вбивствах активістів Революції Гідності. Наливайченко свідчив про події, в яких безпосередньо брав участь, як народний депутат, а також про факти, які стали йому відомими вже на посаді голови СБУ. Зокрема, про пожежу у Будинку профспілок, обставини відмови уряду підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, події 20-го лютого та ухвалення закону про недопущення переслідування учасників протестів (так званий закон "про амністію" - ред.).

За словами Наливайченка, СБУ під його керівництвом передавало Генеральній прокуратурі інформацію щодо розташування снайперських груп на дахах будинків в урядовому кварталі, зокрема, на даху готелю "Україна".

"Це були відомості похвилинно — коли висувалися, де перебували, рації, зброя, де отримували її. Я навіть можу сказати, що її отримували на подвір’ї СБУ", – заявив Наливайченко.

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Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що таких документів суд не отримував.

Наливайченко також розповів про події, які, на його думку, можуть свідчити про знищення документів СБУ після подій на Майдані Незалежності: "Зранку 25 лютого (2014-го року) на подвір'ї СБУ я бачив величезне згарище, де були залишки того, що, як я розумію, знищувалося вже не один день - це і паперові документи, і плівки", – розповів ексголова СБУ.

За словами захисту, у суді планують заслухати ще свідків: Андрія Портнова, Геннадія Москаля, Віталія Кличка, якого на процес викликали вже кілька разів, але він не з’являвся. Наступне судове засідання у справі відбудеться 3 березня.

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