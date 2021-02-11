Ексголова СБУ Наливайченко на суді у справі Майдану: Ми передавали ГПУ похвилинну інформацію про розташування снайперів в урядовому кварталі
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Святошинський районний суд, який розглядає справу розстрілів на Майдані Незалежності у лютому 2014 року, 10 лютого допитав колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ангеліна Карякіна, передає Цензор.НЕТ.
Валентин Наливайченко був викликаний до суду на вимогу захисників колишніх беркутівців, яких звинувачують у вбивствах активістів Революції Гідності. Наливайченко свідчив про події, в яких безпосередньо брав участь, як народний депутат, а також про факти, які стали йому відомими вже на посаді голови СБУ. Зокрема, про пожежу у Будинку профспілок, обставини відмови уряду підписувати Угоду про асоціацію з ЄС, події 20-го лютого та ухвалення закону про недопущення переслідування учасників протестів (так званий закон "про амністію" - ред.).
За словами Наливайченка, СБУ під його керівництвом передавало Генеральній прокуратурі інформацію щодо розташування снайперських груп на дахах будинків в урядовому кварталі, зокрема, на даху готелю "Україна".
"Це були відомості похвилинно — коли висувалися, де перебували, рації, зброя, де отримували її. Я навіть можу сказати, що її отримували на подвір’ї СБУ", – заявив Наливайченко.
Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що таких документів суд не отримував.
Наливайченко також розповів про події, які, на його думку, можуть свідчити про знищення документів СБУ після подій на Майдані Незалежності: "Зранку 25 лютого (2014-го року) на подвір'ї СБУ я бачив величезне згарище, де були залишки того, що, як я розумію, знищувалося вже не один день - це і паперові документи, і плівки", – розповів ексголова СБУ.
За словами захисту, у суді планують заслухати ще свідків: Андрія Портнова, Геннадія Москаля, Віталія Кличка, якого на процес викликали вже кілька разів, але він не з’являвся. Наступне судове засідання у справі відбудеться 3 березня.
Будь ласка, зачекайте...
Зєлю геть. Дострокові.
Одна в санаторії на сохранєнії відлежувалась, у другого був гастрольний тур по луччим саунам Москви
Господи, скільки таких дурних вірять в те, що можна вибрати якусь чесну владу і далі стане все добре! Вони не знають досвіду європейських країн і Америки про те, що вибрану владу треба між виборами трахати, бо вона має властивість курвитися, тобто красти у власного населення.
Традиція трахати власну владу є запорукою розвитку, але це не сприймається психологічно, бо люди не розуміють, як можна трахати того, кого сам вибрав. Когнитивний дисонанс. На розуміння цього населенню Європи пішло не одне століття.
И мне можно вменить всё что угодно! Мне- наплевать. Главное: я сам, лично, читал эту заяву пана, через 2 часа после обстрела Восточного. Было дело, пан Наливаченко? Было!!!
шо доложили, то и написал.
Ну, ладно, я соглашусь, по поводу того, что ущерба Украине- никакого, кроме гражданских трупов. Однако...
Мне казалось, что трупы из-за самих обстрелов.
Не ?
То что по известному на тот момент количеству убитых неправильно определён тип оружия?
Или у тебя работа такая?
Зачем прокуратуре эта информация, если нужно действовать оперативно? Кому подчиняются отряды быстрого реагирования, как не СБУ?
"Я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день - это и бумажные документы и плёнки", - рассказал экс-глава СБУ.
Кто, кроме главы СБУ, мог отдать приказ на уничтожение документов?
Якименко его фамилия.
По совместительству служаший ФСБ.
Наливайченко назначили 24 февраля.
25 февраля утром он приехал в СБУ и увидел, что документы жгут.
Жечь документы наверно приказал тот, кто был начальником СБУ днем ранее
Певно Мельниченко палив...
Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что таких документов суд не получал.
При каком это генпрокуроре испарились документы?