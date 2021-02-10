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У Києві 11 і 12 лютого через снігопад буде закрито школи і дитсадки, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві 11 і 12 лютого через снігопад буде закрито школи і дитсадки, - КМДА

Найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"В останні дні техніка і комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні - невтішний. Ми прийняли оперативне рішення, що дозволить максимально розвантажити транспортні шляхи і мінімізувати парковки уздовж доріг, щоб дорожники могли безперешкодно прибирати сніг. Тільки у столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми - майже 500 тис. осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автодоріг", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

У КМДА наголосили, що педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Столична влада також звернулася до керівників підприємств та шкільних установ поставитися з розумінням до цієї ситуації і врахувати батькам школярів вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу.

Читайте також: Через складні погодні умови в Києві рекомендуємо по можливості залишати дітей вдома, - КМДА
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Топ коментарі
+5
и бубу в буковель не забудьте отправить...хай також страждає...
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10.02.2021 19:00
+2
Проходим квест "Довези ребёнка в школу",и варианты:"Доберись на работу","Отведи ребёнка в садик",а также "Попробуй припарковать машину,слабак".ах,да-сначала её необходимо откопать В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 7118
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10.02.2021 19:08
+1
В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 2107
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10.02.2021 19:13
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и бубу в буковель не забудьте отправить...хай також страждає...
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10.02.2021 19:00 Відповісти
Киевляне, расскажите пожалуйста что там у вас происходит!
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10.02.2021 19:01 Відповісти
Проходим квест "Довези ребёнка в школу",и варианты:"Доберись на работу","Отведи ребёнка в садик",а также "Попробуй припарковать машину,слабак".ах,да-сначала её необходимо откопать В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 7118
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10.02.2021 19:08 Відповісти
Неужели на самом деле все так плохо? В Полтаве идет дождь.
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10.02.2021 19:14 Відповісти
Всё прекрасно,поэтому школы и закрывают)
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10.02.2021 19:17 Відповісти
ну во дворе по колено. трактор расчистил проезд, а дальше крутись как хочеш
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10.02.2021 19:18 Відповісти
Не треба скиглити. Треба брати лопату

"Еще раз попередживаю!".

Не треба скиглити. Треба брати лопату БІМБА: Микола В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 951
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10.02.2021 20:32 Відповісти
да мне насрать, я заеду и выеду из любой жопы. это ответ тем кто спрашивает у меня - нахрена в столице внедорожник.
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10.02.2021 22:45 Відповісти
на мой взгляд, это очень мудрые слова, вне зависимости, от того, какое у вас вероисповедание. НЕ зацепил меня У Києві 11 і 12 лютого через снігопад буде закрито школи і дитсадки, - КМДА - Цензор.НЕТ 359 «Куба - любовь моя!»
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14.02.2021 01:41 Відповісти
Я как любой воспитаный и образованый человек - уважаю любое вероисповедание, цвет кожи и национальность но внедорожник в Киеве - должен быть, пусть дешевый и как вторая машина даже, но должен быть ))))
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14.02.2021 03:25 Відповісти
В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 2107
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10.02.2021 19:13 Відповісти
Сегодня выехал в 7-30, и 15км ехал 1час 20 минут)))
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10.02.2021 19:26 Відповісти
Нарешті снігу навалило! Дуже радію від цього, бо буде врожай!
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10.02.2021 20:00 Відповісти
да да... парковки у нас самые лучшие - я целый день сдвигал и давил сугробы внедорожником, что бы хоть как то более-менее прилично припарковатья и не мешать другим.
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10.02.2021 19:17 Відповісти
Кличко молодец! Зачем дороги и развязки строить и чистить, если можно в снег просто отменить школы и садики. А люди пусть ипутся как хотят, о них же заботятся!
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10.02.2021 20:02 Відповісти
В этом году сам бог велел кличку украсть на чистке снега в три раза больше, чем в прошлом - 500 млн уе.
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10.02.2021 20:25 Відповісти
Для київських мерців сніг страшніший за коронавіруса? В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 1687
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10.02.2021 20:29 Відповісти
Хуже мера чем Кличко еще поискать нужно.

Я ходил в 3 садика и 3 школы и никогда не ездил на транспорте. Никак не пойму как закрытие садиков и школ может разгрузить транспортные пути?
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10.02.2021 21:05 Відповісти
За 30лет построили пару школ, а населения прибавилось раза в 3)
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10.02.2021 21:31 Відповісти
 
 