У Києві 11 і 12 лютого через снігопад буде закрито школи і дитсадки, - КМДА

Найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"В останні дні техніка і комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні - невтішний. Ми прийняли оперативне рішення, що дозволить максимально розвантажити транспортні шляхи і мінімізувати парковки уздовж доріг, щоб дорожники могли безперешкодно прибирати сніг. Тільки у столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми - майже 500 тис. осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автодоріг", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

У КМДА наголосили, що педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Столична влада також звернулася до керівників підприємств та шкільних установ поставитися з розумінням до цієї ситуації і врахувати батькам школярів вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу.

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