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супермаркет (58) звільнення (1511) українська мова (777)

"Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У відповідь на прохання покупчині обслужити її українською мовою касирка сказала "Почалося" і вилаялася. Її позбавили премії, оголосили сувору догану і звільнили.

Інцидент стався в супермаркеті Novus ще 22 січня, але відомо про нього стало тільки зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv.media.

Киянка Ганна Сокіл розповіла в соцмережі, що у відповідь на прохання до касира обслуговувати її українською мовою почула лайку.

"Відповідь касирки на прохання обслуговувати українською - "Почалося, б##дь" - це вважається прийнятним? За що ваш HR-менеджер отримує заробітну плату? Чи ви хочете принижувати українців? То у вас це не вийде", - обурилася киянка.

Почалося, б##дь: касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ 01

Пізніше вона розповіла журналістам, що з нею зв'язалася керуюча магазину NOVUS і повідомила, що касирці винесли сувору догану, позбавили премії і звільнили. Також з усім персоналом провели профілактичну розмову.

Почалося, б##дь: касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ 02

В сети супермаркетов изданию подтвердили, что с сотрудниками провели разъяснительную работу.

Почалося, б##дь: касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ 03

Тем временем журналисты ТСН смогли связаться с управляющей магазином, но та отказалась прокомментировать ситуацию. "Мы этот вопрос не комментируем и, вообще, я на больничном", - сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+106
Началось ! Давно пора !
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10.02.2021 19:49
+96
Что значит началось? Ты когда на работу устраивалась требования к обслуживанию на укр.языке знала? Почему при трудоустройстве не говорила что не хочешь обслуживать на укр.языке? Иди подучись а потом прийдешь работать...
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10.02.2021 19:50
+51
Да ладно! У нас на неоккупированном донбасе без выёживания употребляют украинский в АТБ ...Прям проблема, никогда не слышали украинского , а от них несчастных требуют....Не фиг выпендриваться, в Украине живём!
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10.02.2021 19:51
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А где же она питаться тяперя буйдет?
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10.02.2021 22:15 Відповісти
Не пітаться а харчеваться
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11.02.2021 04:18 Відповісти
русскоговорящие улитки в Украине, даже не подозревают что являются приманкой для русуськой армии.
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10.02.2021 22:36 Відповісти
касирку можна було б і не звільняти з магазину....
а от медведчука з рабіновичами і ківами з Верховної Ради не заважало б виштовхати.... і стусанів надавати.....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, ківи, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.02.2021 22:48 Відповісти
Підтримую, але нехай вже буде лжива -- брехлива!)
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11.02.2021 09:50 Відповісти
В любій країні світу, навіть на батьківщині зайвохромосомних, тих хто не володіє державною мовою навіть на роботу не візьмуть. Не в стані вивчити мову країни проживання - паси свиней.
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10.02.2021 23:04 Відповісти
Не всім по кишені придбати ускоязичний телеканал, щоб пасти свиней і баранів.
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11.02.2021 19:30 Відповісти
Жить в Украине и не знать украинского языка....
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10.02.2021 23:16 Відповісти
Ну так --- дебилы, ***...
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11.02.2021 10:15 Відповісти
Знає вона українську мову, принаймні ті 10 фраз що необхідні касиру супермаркета щоб спілкуватись з покупцями може за день вивчити і мартишка. Вона просто зневажає Україну, українців, їх мову і їх закони.
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12.02.2021 14:23 Відповісти
Також треба з чиновниками та діячами з влади поступати. Заговорив на окупантській мові, геть з влади.
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10.02.2021 23:26 Відповісти
А хтось сумнівався що буде інакше в контексті української мови? Це тільки один випадок з маси. Просто людям ліньки цим займатися-карати бидло з "рускаязічнай чєлюстью".
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10.02.2021 23:47 Відповісти
Правильно,кругом бы так. И девушка молодец,что не смолчала по этому поводу и дала огласку.
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11.02.2021 00:03 Відповісти
Я думаю , если бы кассир не быканула, и даже не зная допустим украинского сказала извините я только учусь или я попробую, мы не привыкли, ничего такого б не было, все мы люди, а тут мат, полное отсутствие культуры работы с льдьми, так что нэхай щастить цiй жiночцi, все правильно сделали.
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11.02.2021 00:05 Відповісти
А эти кассиры какие то особенные?
Им , как и их руководству, законы не писаны???
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11.02.2021 00:18 Відповісти
Бачите, які українці толерантні і демократичні - просто звільнили, а могли і на Магадан вислати!
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11.02.2021 03:28 Відповісти
Скоротити їй зарплату на 40 процентів. Покарати курву гривнею.
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11.02.2021 03:57 Відповісти
Судя по скрину переписки кассира не уволили. Уволили её начальника - старшего кассира. Видать, под шумок
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11.02.2021 07:40 Відповісти
Судя еще и по чеку --- это один человек...
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11.02.2021 09:55 Відповісти
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.-
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє панімаю.
Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.
- Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.-
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.-
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.-
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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11.02.2021 07:46 Відповісти
Дуже доречний вірш Павла Прокоповича Глазового.
Але не дай Вам бог зацитувати тут якусь його гумореску зі згадкою про євреїв.
У мене було кілька випадків, коли тутешні адміни видаляли такі вірші Глазового. )))
БІДА З ІМЕНАМИ
Якщо мої гуморески
Підряд прочитати,
Стає ясно, що в них діють
Гнати та Кіндрати.
А якщо я замість Гната
Згадаю Ісака,
Зразу чую: - Бач, до чого
Дописавсь, писака!
Хоч Ісак той бува часом
Один - гірше банди.
Так що ж йому, накажете,
Дарувать троянди?
Хай гендлюють-комбінують
Ісаки й Абрами,
А ти молись перед ними,
Як перед богами,
Бо потрапиш, як миленький,
У антисеміти...
Щоб отак себе поставить -
Це треба уміти!
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11.02.2021 14:25 Відповісти
Мені, наприклад, подобається підбірка віршів Глазового тут:
https://pilipyurik.com/maistry-humoru/200-2009-12-28-06-32-26?showall=1
Там і про українську мову багато, і на єврейські теми теж є.

МАЛАНЦІ

Запитує хлопчик татка,
Проснувшись уранці:
- Чому, татку, на євреїв
Говорять: маланці?
- Коли було у Союзі
Євреїв багато,
Звали їх більшовиками, -
Пояснює тато. -
А як більшість повтікали
В Ізраїль і Штати,
Їх тут стало тепер мало,
То як називати?
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11.02.2021 14:40 Відповісти
Заходжу до супермаркету, а всі дівчата між собою поза касою, гарно так, розмовляють українською, раніше російською, або якийсь суржик.
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11.02.2021 08:32 Відповісти
Невже Ви не чули останні новини --- дівчат, які не розмовляють українською, не візьмуть заміж!) "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9115
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11.02.2021 10:25 Відповісти
Це мабуть "новини" із-за поребрика.
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11.02.2021 15:23 Відповісти
не понимаю этого псевдонационализма, есть фраза Гетте " Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек". могли бы свободно сделать 2 гос. языка, и не манипулировать этой темой с 1991 года. В Швейцарии 3 языка, в Канаде 2 языке и никто там не орет "бандеровцы" или "руссофашисты", давно пора эту тему закрыть. Кстати в Греции учат в школе 5 или 6 языков, а у нас шо попало - ни украинского, ни русского, ни английского нормального нет.
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11.02.2021 08:32 Відповісти
Сделаем! Обязательно! Вот когда последний кацап будет сидеть в пещере и добывать огонь трением, закусывая лебедой, тогда и сделаем!
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11.02.2021 10:00 Відповісти
Опять завыл, засранец?
А скажы мне, а есть швейцарский язык?
А канадский?
А бельгийский?
А ЮАРский:?
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11.02.2021 10:37 Відповісти
Вместо того, чтобы поучать других что делать гораздо проще выучить родной язык или попросту язык страны, в которой проживаешь. Вы не сможете устроиться на нормальную работу в Бельгии, в Канаде, в ЮАР, Америке и т.д., если не знаете или не желаете знать язык, который по ЗАКОНОМ утвержден в стране проживания. Пишу по-русски, чтобы было понятно всем не желающим знать ни свою историю, ни свой язык. Все. Точка. Нечего толочь воду в ступе.
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11.02.2021 11:33 Відповісти
я лично свободно владею тремя языками и даже пытался учить четвертый, но не разделяю желания расстреливать людей за русский язык. тем более, когда это звучит от людей, которые сами украинский язык не знают, а разговаривают на суржике.
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11.02.2021 15:22 Відповісти
"Свободно" ти тільки звіздиш! Тому й пропоную тебе погань мокшанську розстріляти!
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11.02.2021 18:00 Відповісти
Та можешь хоть 25 знать и 26-й учить "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 14! На вопрос в любой стране - Ви володієте державною мовою і можете вільно спілкуватися? При спілкуванні, Ви зможете розмовляти державною мовою?
Ответ - нет, не могу! Я ее не знаю!
Что тебе ответят? "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3769
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11.02.2021 19:56 Відповісти
Шануймося українці!
" могли бы свободно сделать 2 гос. языка"............
Буде два,обовязково буде : українська і англійська !!!!!!!!!!
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11.02.2021 16:46 Відповісти
Шануймося українці!
В природі хижаки мітять свою територію.
Раша "мітить свою" територію ЯЗИКОМ.
Де язик-там "русскій (ш)мір-бесмісленний і бєспащадний".
---------------------
"Кстати в Греции учат в школе 5 или 6 языков"

https://vseobr.com/detskoe-obrazovanie/shkolnoe-obrazovanie-v-grecii/
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11.02.2021 16:59 Відповісти
Скажи це кацапам - хай зроблять другою мовою Українську там де проживають сотні тисяч етнічних українців "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4722
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11.02.2021 18:00 Відповісти
Це добре.
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11.02.2021 09:29 Відповісти
Причепились до жінки. Не дають розмовляти на милому її серцю псячому язиці.
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11.02.2021 09:48 Відповісти
недалекое будущее, канал раша тудей.
ведущая: встречайте! чудом избежавшая смерти от лап мерзких биндеровцев, ревнитель русского языка и просто хорошая женщина - бывшый кассир "новуса" катя!
зал: овации, приветственный свист, крики "катя, я ваш навеки" и "фашизм не пройдет!"
ведущая: мы все держали кулаки за вас, пока вы не пересекли "хутор-михайловский"! теперь вы в безопасности, расскажите о происшествии!
катя: да, это было ужасно! я, как всегда, смотрела "простоквашино" на ютьюбе, как раз транслировал 112-й канал, раньше можно было в телевизоре посмотреть, но его только-только нацисты запретили, как несущего правду! и тут эта, господи, дайте водички, меня трясет до сих пор... идет ко мне на кассу, обвешанная свастиками, звездами давида, в левой руке факел, в правой остатки младенчика, белокурого такого, видно что наш! кусает его и мне с набитым ртом что-то на своем этом наречии говорит, я не пойму ничего, говорю, уважаемая, вы не могли бы на русском говорить, ведь это язык мировой культуры! на нем общались такие светочи, как пушкин, толстой! маринина на нем пишет же! пожалуйста, ведь он же прекрасен! но нет, эта мразь схватила меня за волосы и била о кассу до тех пор, пока не прибежали менеджер с охранниками! у меня была паническая атака, включились защитные свойства организма, память не смогла вместить все те ужасы, что она со мной творила! мне потом директор "новуса" сказал, что они всем коллективом на моей стороне, но не могут в открытую выступить против силы вражеской! подарил мне томик ахматовой и провел к выходу! я на электричках к вам и доехала, страшно было, с собаками меня искали!
ведущая, в слезах: да, вы настоящий герой! мер москвы восхищен вашим мужеством и дает вам пост пресс-секратаря московского омона! аплодисменты кате, до встречи через неделю!
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11.02.2021 09:53 Відповісти
А-а-а-!! Про Маринину -- убило!!))
Но как можно было забыть про Донцову!)) "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4622
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11.02.2021 10:05 Відповісти
да, блин, я ее и имел ввиду, да только забыл фамилию, потом перечитал и понял, что ремиз.
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11.02.2021 10:15 Відповісти
"подарил мне томик ахмЕтовой..." "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5545
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11.02.2021 11:10 Відповісти
Для мене є загадкою факт, що частина етнічних укранців при попаданні в московитське середовище різко .забуває рідну мову. Десь в кінці 60-х сусід і однокласник( 10 років) після травми ока лікувався в Одесі в офтальмологічній лікарні приблизно до .6 місяців.Після повернення ще стільки ж згадував украінську.Деякий час прозивали його кацапом. Зрештою піля служби в армії женився в Сибіру і там лишився жити. І таких випадків було досить особливо після військової служби. І в даному випадку можливо, судячи по призвіщу, звільнена є етнічною українкою . Але потрапила в антиукраїнське середовище і ось який результат.
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11.02.2021 10:27 Відповісти
Это оправдывает ее при нарушении Закона?
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11.02.2021 11:22 Відповісти
Пані Наталю! Я не писав про про порушення Закону даною особою. Я писав про те, що деяка частина етнічних українців в проросійському середовищі стають свідомими чи не свідомими противниками України як держави.Можливо неточно, але згадав слова Петлюри:" Нам не страшні московські воші нам страшні українські гниди".
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11.02.2021 12:35 Відповісти
Ще згадалось. В грудні 2004року був на третьому турі виборів президента спостерігачем від "Нашої України" в с.Ізюмівка під Феодосією. Зробив висновок від спілкування з членами виборчої дільниці, що в тому середовищі етнічні українці стають ще більшими українофобами, ніж етнічні московити. Одна, ніби уроженка Прикарпаття, провокувала проголосувати незаконно на дільниці. Я відповів, що якщо не дам їм приписувати голоси за зека ,то буде більше користі для Ющенка,ніж те, що мій голос пропаде.
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11.02.2021 10:45 Відповісти
вата негодуэ
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11.02.2021 10:47 Відповісти
Заставь дурака Богу молиться... Применить три (!!!) взыскания за один проступок - это охренеть...
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11.02.2021 11:17 Відповісти
Давно пора. Осточертели эти "русскоговорящие", заселившие просторы Украины и устанавливающие свои правила, не желающие выполнять законы. Не нравятся законы страны, в которой живешь, пошли вон. Ни на работу, никуда не брать...
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11.02.2021 11:20 Відповісти
Считаю что надо бы не только одну кассиршу, а и руководство, что не удосужилось за 30 лет торгуя Украинскими харчами выучить Нашу Телячу, замисть своеи баранячей.
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11.02.2021 11:44 Відповісти
Правильно, что уволили.... Пусть возвращается в в свой даунбас и там обслуживает публику хоть на чеченском. хоть на удмуртском, хоть на мокшанско - поволжском диалекте...
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11.02.2021 12:30 Відповісти
Быкующих малоросов нахер запоребрик...
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11.02.2021 12:52 Відповісти
Всім, кому ненависна Україна, українці, українська мова, проста і дієва порада: чемодан-кпп-лугандон!
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11.02.2021 13:59 Відповісти
в Говноцентрах можна половину звільняти.
Мало того, що некомпетентні, так ще й русько-щелепні.
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11.02.2021 14:15 Відповісти
А мені не зрозуміло, чому касира показово карають, а радівські членососи та інша заЖопна мразота влаштовують цирк з перекладів на українську на офіційних заходах, розмовляють українською так паскудно, що аж зуби зводить (навіть одеській маленькій Фимочка на скрипочці краще грає).
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11.02.2021 14:46 Відповісти
Йой! Страшна і чорна біда, геть чисто!
І куди звільненому біднятку подітися? Невже за класичним напрямком: чємадан-вакзал-расєя?
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11.02.2021 15:12 Відповісти
Якби роботу цінувала, то виконувала закон.
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11.02.2021 15:36 Відповісти
С учетом отмены штрафов эту шлюху опять возьмут на работу.
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11.02.2021 18:03 Відповісти
"Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2577
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11.02.2021 18:11 Відповісти
Следующее дно в головах расейских зомбаков будет назвать украинцев шевченковцами и люто ненавидеть за это.
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11.02.2021 21:43 Відповісти
"Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1133
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11.02.2021 18:13 Відповісти
Давно пора таких сук увольнять!! Как не уважали украинский язык так и не хотят уважать!! Тогда пиз....те в свою россию, работать дворниками!!
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11.02.2021 20:15 Відповісти
На расее произошла россификация, у нас происходит украинизация, всё честно.
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11.02.2021 21:40 Відповісти
Я лично встречал поллюционеров которые на руське говорят , но им делать земечание как то не удобно.... "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3353, бо мало ли шо в кармане окажется
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13.02.2021 12:32 Відповісти
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