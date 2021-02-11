"Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ. СКРИНШОТ

У відповідь на прохання покупчині обслужити її українською мовою касирка сказала "Почалося" і вилаялася. Її позбавили премії, оголосили сувору догану і звільнили.

Інцидент стався в супермаркеті Novus ще 22 січня, але відомо про нього стало тільки зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv.media.

Киянка Ганна Сокіл розповіла в соцмережі, що у відповідь на прохання до касира обслуговувати її українською мовою почула лайку.

"Відповідь касирки на прохання обслуговувати українською - "Почалося, б##дь" - це вважається прийнятним? За що ваш HR-менеджер отримує заробітну плату? Чи ви хочете принижувати українців? То у вас це не вийде", - обурилася киянка.

Пізніше вона розповіла журналістам, що з нею зв'язалася керуюча магазину NOVUS і повідомила, що касирці винесли сувору догану, позбавили премії і звільнили. Також з усім персоналом провели профілактичну розмову.

В сети супермаркетов изданию подтвердили, что с сотрудниками провели разъяснительную работу.

Тем временем журналисты ТСН смогли связаться с управляющей магазином, но та отказалась прокомментировать ситуацию. "Мы этот вопрос не комментируем и, вообще, я на больничном", - сказала она.

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