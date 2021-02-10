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Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Телеканали

У світі шириться величезна кількість інформації про коронавірус, і значна її частка вводить людей в оману, що потребує адекватної відповіді від владних структур.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ПРООН робило дуже цікаве дослідження в контексті нових повідомлень про коронавірус і оцінку стосовно того, які з цих повідомлень підпадають чи не підпадають під визначення дезінформації чи мізінформації. Лише за період від березня по листопад 2020 року було відстежено 30 млн повідомлень про коронавірус, із них визначено як такі, що містять дезінформацію, 250 тисяч. Це багато – як одна цифра, так і друга цифра є насправді величезними", - наголосив Шевченко.

Водночас він додав, що дослідження, яке проводив NDI, показує: що більше людина відчуває, що вона перевантажена інформацією про коронавірус, тим гіршою є її здатність відрізняти правду від неправди. Тому в контексті інформування є надзвичайно важливими повідомлення, які люди отримують від влади, від надійних джерел, яким вони можуть довіряти і які навряд чи будуть вдаватись до маніпуляцій.

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"При цьому, за тим же дослідженням NDI, більшість джерел про коронавірус є приватними. Більше 70% ця інформація – з приватних джерел, близько 20% - ця інформація з державних джерел. Тому тут теж є важливі питання", - зауважив заступник міністра.

Він зазначив, що, крім масштабних способів боротьби з дезінформацією, держава має протиставляти свої проактивні комунікації і адекватно реагувати.

В цьому контексті Шевченко назвав правильним і ефективним запровадження санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які "поширювали російські дезінформаційні, маніпулятивні наративи".

"Україна вчинила правильно, безперечно. Це було юридично зважене рішення, воно було на часі, і це також є боротьба з дезінформацією, зокрема в контексті коронавірусу. Тому що багато фейків на цю тему звучало саме з цих телеканалів", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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Топ коментарі
+6
Ті канали проводили антидержавницьку діяльність.
Судити потрібно не лише власників, а і ротяки журналістів.
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10.02.2021 19:59
+2
ни че... а сепар-канали закрили і за це лайк Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко - Цензор.НЕТ 9817
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10.02.2021 19:53
+2
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 925
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10.02.2021 20:25
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А Мендель распространяет фейки о Зеленском , и че ?
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10.02.2021 19:51 Відповісти
ни че... а сепар-канали закрили і за це лайк Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко - Цензор.НЕТ 9817
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10.02.2021 19:53 Відповісти
Само собой .
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10.02.2021 19:54 Відповісти
як добре, що це підтримують українці!
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10.02.2021 19:56 Відповісти
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 1975
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10.02.2021 20:11 Відповісти
Ще лишилась одна помийка типу НАШа.
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10.02.2021 19:57 Відповісти
Ті канали проводили антидержавницьку діяльність.
Судити потрібно не лише власників, а і ротяки журналістів.
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10.02.2021 19:59 Відповісти
распространяли российские фейки о коронавирусе//

Ну и что? Они нарушили этим какой-то закон? Нет. Вот и все. Закон нужно приниать, тогдавсе будет по закону.
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10.02.2021 20:01 Відповісти
Зараз світ дуже стурбований дезинформацією особливо про короновірус. По всюди, реально баняться канали, які розповсюджують фейки.
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11.02.2021 10:35 Відповісти
Правильно. Причем закон должен звучать так "если какой-нибудь мудила опять ни к селу ни к городу приплетёт сороса или билла гейтса, выколоть ему глаз через очко".
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15.02.2021 09:56 Відповісти
А то шо в Украине смертность по сравнению с прошлым годом меньше ( а должна быть больше как минимум на 20 с гаком тыщ поскольку это как бы "внеплановые" смертности от всеми почитаемого ковида) фейк или нет?
Или эта информация может повредить бизнесу степашки?
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10.02.2021 20:03 Відповісти
Смертность этого года будет известна только через 10 месяцев...
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15.02.2021 09:58 Відповісти
Коли заступник Міністра культури та інформаційної політики буде оцінювати правдивість інформації про коронавірус,замість фахівців по епідеміології,звинуваючи при цьому,що 70% інформації надходить від приватних джерел і звинуваючи при цьому телевізійни канали в недостовірності інформації,то виникає питання - чому лише 20% інформації надходить з деравних джерел.Хіба в нас мало державних телевізійних каналів,які маєть донести до нас правдиву інформацію.Але коли бачиш сьогодні реляції МОЗ про зниження захворюваності за останню добу і при цьому 60% госпіталізовано від кількості виявлених,а тим більше госпіталізовані у важкому стані,то виникає закономірне питання -ХТО
БРЕШЕ?
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10.02.2021 20:20 Відповісти
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 5900
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10.02.2021 20:24 Відповісти
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 925
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10.02.2021 20:25 Відповісти
13 марта 2020 года Вадим Рабинович и Ведмедчук прилетев из Москвы от Путлера объявили на 112 кАнале Самоизоляция,Маски карантин...Совпадение? Не думаю...
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10.02.2021 20:58 Відповісти
 
 