Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант
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Законодавча ініціатива "Європейської Солідарності" щодо відповідальності за співпрацю з країною-агресором стосується й одного з лідерів проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Про це заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Медведчук – точно колаборант. Я маю текст законопроєкту. Змістовна частина колаборації полягає в чому? Публічні заклики, спрямовані на підтримку чи співробітництво з державою-агресором або з окупаційною владою. Заклики, щоб ми вели переговори з терористами, заклики виведення Росії із політичної відповідальності за агресію проти України, які неодноразово робили представники ОПЗЖ. Це 100% ознака колаборації", – говорить Порошенко.
"Організація масових заходів політичного характеру, пікетування, демонстрації в рамках співробітництва з державою-агресором, з метою сприяння та надання їм допомоги в здійсненні агресивних дій проти України", – перераховує п’ятий Президент.
"Неодноразове розміщення та розгортання інформаційної кампанії, в тому числі і в мережі Інтернет з підтримкою дій держави – агресора в здійснені агресії проти України. Всі ці критерії чітко демонструють, що у нас левова частина не журналістів, а пропагандистів, які проводили політику країни-агресора в нашому інформаційному просторі і на цих каналах, і на інших, мають бути ретельно проаналізовані. І має бути забезпечений захист інформаційного простору України", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".
"Треба не просто застосовувати санкції до телеканалів, а треба зробити законодавчі ініціативи, дати державі важелі для протидії гібридній агресії, в тому числі в інформаційній сфері", – переконаний Порошенко.
Як відомо, сьогодні Петро Порошенко представив низку законодавчих ініціатив, спрямованих на боротьбу з посіпаками Кремля і російською пропагандою. Порошенко закликав патріотичні демократичні сили в українському парламенті підтримати ці законопроєкти.
Будь ласка, зачекайте...
А Порох точно хто? Він що не знав - не бачив хто є МедВедЧук?
От був Презом - що зробив? Здав Дебальцево?
Точно купив міномети по ціні космічного корабля?
точно побудував к
азармигуртоитки по ціні київських висоток?
А АРМИЯ НИЦ НЭРОБИЛА. 😆😅🤣😂😝
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли
. Память отшибло.
Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал....
Ні, ти цього навіть знати не хочеш. Бо ти - зебіл.
"Реформу Нацради радио/ТБ"? К сожалению- НЕТ! Ибо та "рехформа" состояла в том, чтобы посадить главою своего протеже, который не только НЕ закрывал прорашистские помойки, но покрывал их и продлевал им лецензии!
В том-то и дело, что я ЗНАЮ и ПОМНЮ ВСЁ!!! И мне фигню про петицы "перемоги" не втюхаешь!
Что ему мешало закрыть границу со страной -агрессором и ввести визовый режим ?
Что ему мешало начать реформу суда и бороться с коррупцией ?
Что ему мешало прекратить торговлю с рф или хотя бы ограничить ее только стратегическими товарами ( энергоносители и сырье ) ......
А теперь его сотрясание воздуха никому не интересно . Этот политический пиар имеет только одну единственную цель -зачистить политическое пространство в патриотической нише от своих политических оппонентов и внушить проукраинской и прозападной части электората что у них остался только выбор ,между коррумпированным барыгой -олигархом и марионеткой кремля из опзж
..Пеця ...фуфло !
Ну тоді привіт вашому хозяїну Пєцє. Де він тільки гроші бере на ваше утримання?...
И, кстати, сообщу вам "страшную тайну": "реакция врагов Украины" не на политика, а на его действия. Какова реакция врагов Украины на указ Зе о блокировке ватных каналов? И шо, Зе - "палит вату"? Очень сомневаюсь.
"Кормить лоха бананом" - проверенная схема по разводу доверчивых граждан!
Про це свідчить соціологічне опитування КМІС, яке було проведене 5-7 лютого після рішення РНБО про закриття проросійських телеканалів.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого (але після рішення РНБОУ), найбільше голосів отримали б партія "ЄС", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором.
За партію "ОПЗЖ" готові проголосувати відповідно, 11,4% і 16,8% За партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%. За партію "Батьківщина" - 8,9% та 13,2%.
Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар'єра мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% і 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% та 3,2%).
"Європейська Солідарність" у порівнянні з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8% серед тих, хто визначився. Рейтинг "ОПЗЖ" впав на 3,9% серед тих, хто визначився. "Слуга народу" додала +4,3% серед тих, хто визначився.Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проведене 5-7 лютого 2021 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються українською владою.
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1007&page=1
Щоб колаборантам стало веселіше:
Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%.
И Петя продолжает повторять одну и ту же ошибку - не обращать внимания на фейки, получившие массовое распространение....
Млять, корона с головы не упадёт, если ты напишешь на пять страниц - почему Медведчук был введен в состав переговорной группы!