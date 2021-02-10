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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Велика Британія (3645) Росія (47115) Рада Європи (358) Тарасюк Борис (19) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Україна в Раді Європи доповіла про роль телеканалів Медведчука в російській гібридній війні, - постпред Тарасюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна в Раді Європи доповіла про роль телеканалів Медведчука в російській гібридній війні, - постпред Тарасюк

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк відкинув звинувачення з боку російського представника на адресу Києва у зв`язку з рішенням про закриття трьох телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку постійного представництва України при РЄ.

Зокрема, Тарасюк підкреслив, що ці звинувачення лунають від представника країни, яка ось вже сім років як здійснила неспровоковану агресію проти України, веде війну на Донбасі, окупувала Крим, підірвала систему міжнародної безпеки і міжнародного права, зробила біженцями 1,5 млн жителів Донецької і Луганської областей, спричинила руйнування житла і промислових об`єктів, грубо і в масових масштабах порушує права українських громадян на окупованих територіях, утримує політв`язнів, отруює своїх громадян, здійснює репресії проти мирних протестувальників, включно з журналістами і цинічно порушує свої міжнародні зобов`язання.

Український дипломат нагадав, що Росія веде багаторівневу та комплексну гібридну агресію проти України, яка включає військове вторгнення, політичний вплив та токсичну пропаганду.

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"Заборонені канали є інструментами гібридної війни, які використовуються для підриву державних установ та інститутів громадянського суспільства України, для руйнування соціальної згуртованості, а також для виправдання тимчасової окупації Криму Росією та агресії на Донбасі", - заявив він.

Постійний представник підкреслив, що Україна завжди захищала, захищає і буде захищати свою національну безпеку, включаючи свій інформаційний простір. Рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів та його власника не було поспішним, воно є результатом довготривалих обговорень. Окрім цього є незаперечні докази того, що згадані канали фінансуються з російських джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

У Постійному представництві України при Раді Європи нагадали, що застосування відповідних обмежень та санкцій передбачено Європейською конвенцією з прав людини (стаття 10), зокрема, коли йдеться про громадський порядок, національну безпеку та територіальну цілісність.

Таку позицію України підтримала делегація Великої Британії, вказавши на важливість протидії російській пропаганді.

Тарасюк закликав Раду Європи приділяти належну увагу боротьбі з російською дезінформацією.

Україна в Раді Європи доповіла про роль телеканалів Медведчука в російській гібридній війні, - постпред Тарасюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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Топ коментарі
+6
Хай у відповідь закриють в себе всі українські телеканали! Думаю що так буде справедливо.
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10.02.2021 21:07
+2
Та не ХЕРА перед ними отчитываться ,закрыли и правильно сделали и пусть это никого не трахает ... Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк - Цензор.НЕТ 8042
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10.02.2021 21:05
+2
Закрыли прпагандонов, молодцы. Сегодня так болел за Украину в биатлоне... жаль пол секунды не хватило до призов. Но молодцы, бородись как звери. Эстония 19-я, печаль...
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10.02.2021 21:25
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Та не ХЕРА перед ними отчитываться ,закрыли и правильно сделали и пусть это никого не трахает ... Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк - Цензор.НЕТ 8042
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10.02.2021 21:05 Відповісти
Україна в Раді Європи доповіла про роль телеканалів Медведчука в російській гібридній війні, - постпред Тарасюк - Цензор.НЕТ 4934
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10.02.2021 22:43 Відповісти
Хай у відповідь закриють в себе всі українські телеканали! Думаю що так буде справедливо.
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10.02.2021 21:07 Відповісти
уточнюйте ,що на росії .
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10.02.2021 21:10 Відповісти
Просто рейтинг у Зеленського падає, а у Медведчука росте. Абідно. Хоча й абсурд.
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10.02.2021 21:07 Відповісти
Дійство кремлівського балагана,за кремлівським сценарієм,триває !!!))
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10.02.2021 21:11 Відповісти
Правильно було б відкрити 5 європейських телеканалів, які б про Європу розповідали. Просто ніхто не хоче розповідати що і як. А то ще по голові дадуть.
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10.02.2021 21:10 Відповісти
А що такого страшного на заході ?
Чи вам вже дали по голові, тому ви і вигадуєте всілякі дурниці .
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10.02.2021 21:12 Відповісти
не страшного, а доброго порівняно з Україною.
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10.02.2021 21:14 Відповісти
а шо такого хто зробив в Україні, щоб наблизитись до Заходу хоч трохи, Ксеню?
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10.02.2021 21:16 Відповісти
А кто и что должен сделать? Может и Вы что то сделаете? Например перестанете нарушать ПДД, парковаться где попало, урной пользоваться, и самое главное - перестанете давать взятки на бытовом уровне! И я гарантирую это очень сблизит нас с Европой!
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10.02.2021 21:22 Відповісти
Это бред, Стас. Порядок тогда порядок, когда он для всех, а не для зеленых.
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10.02.2021 21:26 Відповісти
это ты только что придумал. У тебя нет логики.
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10.02.2021 22:07 Відповісти
Потому что власть не заботиться о благополучии народе. Вот к примеру, есть группа избирателей. И есть кандидат.. От Коломойского например. Избирателей интересует их благополучие. А кандидата интересует как стать депутатом. Или президентом. Тут проблема - разные интересы. У избирателей - благополучие страны и собственное. У кандидата и будущего депутата таких интересов нет. Поэтому такой депутат избирателям не подходит.
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10.02.2021 22:27 Відповісти
Ещё Гитлер писал и понимал, что для народа важнее молоко и пиво, чем какие-то глобальные интересы. Стас, ты говоришь противоестественные вещи, ты просто это никому не втолкешь в голову. Для матери важнее накормить своего ребенка, чем какая-то война на Донбассе.
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10.02.2021 22:54 Відповісти
Это ты скажи немцам, которые живут по этой философии. А Украина живет по твоей, ты типичный русский мир, считающий, что интерес какого-то локального конфликта, или олигарха выше интереса человека и общества. Ну, и общество, в общем-то платит тем-же - если на него плюют, то и оно плевало на все и вся.
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11.02.2021 07:34 Відповісти
Треба працювати над собою.
Зайнятись вихованням, відновити суспільну мораль. В нас наразі дика спільнота, далека від європейських реалій.
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10.02.2021 21:47 Відповісти
цьому лозунгу вже 300 років. І чому в Європі його нема? От займись собою, щоб не такі дурниці людям розповідати - як сміття збирати, а так, щоб прогресивною країна була, щоб клоуни вміли фінансами керувати, а не лише красти й тратити, наприклад.
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10.02.2021 22:09 Відповісти
Закрыли прпагандонов, молодцы. Сегодня так болел за Украину в биатлоне... жаль пол секунды не хватило до призов. Но молодцы, бородись как звери. Эстония 19-я, печаль...
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10.02.2021 21:25 Відповісти
натомість рижемразівська уркаїна24 стала там касапам "новой площадкой"
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10.02.2021 21:28 Відповісти
Доложила?
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10.02.2021 21:32 Відповісти
В Харькове пресекли деятельность сутенеров, среди которых - члены "Международного комитета защиты прав человека"
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10.02.2021 21:34 Відповісти
 
 