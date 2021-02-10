Україна в Раді Європи доповіла про роль телеканалів Медведчука в російській гібридній війні, - постпред Тарасюк

Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк відкинув звинувачення з боку російського представника на адресу Києва у зв`язку з рішенням про закриття трьох телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку постійного представництва України при РЄ.

Зокрема, Тарасюк підкреслив, що ці звинувачення лунають від представника країни, яка ось вже сім років як здійснила неспровоковану агресію проти України, веде війну на Донбасі, окупувала Крим, підірвала систему міжнародної безпеки і міжнародного права, зробила біженцями 1,5 млн жителів Донецької і Луганської областей, спричинила руйнування житла і промислових об`єктів, грубо і в масових масштабах порушує права українських громадян на окупованих територіях, утримує політв`язнів, отруює своїх громадян, здійснює репресії проти мирних протестувальників, включно з журналістами і цинічно порушує свої міжнародні зобов`язання.

Український дипломат нагадав, що Росія веде багаторівневу та комплексну гібридну агресію проти України, яка включає військове вторгнення, політичний вплив та токсичну пропаганду.

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"Заборонені канали є інструментами гібридної війни, які використовуються для підриву державних установ та інститутів громадянського суспільства України, для руйнування соціальної згуртованості, а також для виправдання тимчасової окупації Криму Росією та агресії на Донбасі", - заявив він.

Постійний представник підкреслив, що Україна завжди захищала, захищає і буде захищати свою національну безпеку, включаючи свій інформаційний простір. Рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів та його власника не було поспішним, воно є результатом довготривалих обговорень. Окрім цього є незаперечні докази того, що згадані канали фінансуються з російських джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

У Постійному представництві України при Раді Європи нагадали, що застосування відповідних обмежень та санкцій передбачено Європейською конвенцією з прав людини (стаття 10), зокрема, коли йдеться про громадський порядок, національну безпеку та територіальну цілісність.

Таку позицію України підтримала делегація Великої Британії, вказавши на важливість протидії російській пропаганді.

Тарасюк закликав Раду Європи приділяти належну увагу боротьбі з російською дезінформацією.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.