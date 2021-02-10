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Китайська Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні своєї вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Китайська Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні своєї вакцини проти COVID-19

Компанія Sinovac подала заявку на державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Дозвіл на екстрене застосування вакцини проти COVID-19 виробника Sinovac, вже надано компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії", - сказано в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що наприкінці грудня 2020 рік міністерство через держпідприємство "Медичні закупівлі України" уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна вже отримала підтвердження поставки 22 мільйонів доз вакцин проти COVID-19.

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щастя то яке...іспанка сама за кілька років зникла, а тут така нагода. Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1056
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10.02.2021 21:21 Відповісти
«Обнуленыш» настойчиво предлагает Украине использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном.
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10.02.2021 22:38 Відповісти
мова не про кацапську бодягу, а про те, що більш смертельна хвороба сто років тому сама зникла без усяких щеплень.
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11.02.2021 09:06 Відповісти
Пускай степанов себе этот шмурдяк колет
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10.02.2021 21:23 Відповісти
Депутатка вiд Слугi Народу, каже що треба було брати росiйску вакцину, тому що "якби Україна рухалась у російському напрямку, і війни не було б, і жити було би краще". Китайская Sinovac подала заявку на регистрацию в Украине своей вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6172
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10.02.2021 21:32 Відповісти
Кто такая?☹
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10.02.2021 21:38 Відповісти
Но там вроде есть одно "но", что касается эффективности как минимум 70%
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10.02.2021 22:18 Відповісти
лучше такая, чем совсем никакой !
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10.02.2021 23:56 Відповісти
Тоже аргумент, но за такую цену можно было получить вакцину с более лучшим показателем.
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11.02.2021 00:02 Відповісти
 
 