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Верховний Суд (784) позов (368) санкції (6827)

Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки

Новини Цензор.НЕТ Події

Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки

Касаційний суд у складі Верховного Суду виніс ухвали у справах № 9901/22/21, № 9901/23/21 за позовами громадян, які оспорюють закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Судова влада України".

"Ухвалою у справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків. Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним Указом прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду. Крім того, позивач не конкретизував підстав для залучення РНБОУ, ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "Нові комунікації" до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Ухвалою у справі № 9901/23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина про визнання протиправним і скасування Указу. Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах та на захист прав інших осіб – юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Україна в Раді Європи доповіла про роль телеканалів Медведчука в російській гібридній війні, - постпред Тарасюк

Також зазначається, що 8 лютого до суду надійшов ще один позов із подібними позовними вимогами (справа № 9901/26/21). Відповідно до КАС України Верховний Суд має вирішити питання про відкриття провадження протягом п’яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви (ч. 8 ст.171 КАС України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не тільки Медведчук має привернути увагу спецслужб США. Таких людей в українському парламенті - значно більше, - "слуга народу" Потураєв

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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Топ коментарі
+5
кароче, Зеленский подготовился.. иски бортанули!..
как переживет эту новость Портнов "в собачий рот" Андрюша?!..
ведь он взял деньги у Медведчука и обещал "громкий результат"?!
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10.02.2021 21:41
+5
Слухав її виступ у Шустера - яке ж воно тупе... *FACEPALM*
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10.02.2021 21:58
+4
еще и путинский шмурдяк (спутник-v) забанили. Байден рулит, Майдан - это наше с ним общее дело которое нуна закончить, уничтожить олигархов и установить демократию.
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10.02.2021 21:51
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кароче, Зеленский подготовился.. иски бортанули!..
как переживет эту новость Портнов "в собачий рот" Андрюша?!..
ведь он взял деньги у Медведчука и обещал "громкий результат"?!
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10.02.2021 21:41 Відповісти
Ну Верховний суд ж просто встигли реформувати і хоч трохи очистити від портновських кадрів!
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10.02.2021 21:42 Відповісти
І все одночасно зі зміною влади в США... Соупадєніє?
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10.02.2021 21:47 Відповісти
еще и путинский шмурдяк (спутник-v) забанили. Байден рулит, Майдан - это наше с ним общее дело которое нуна закончить, уничтожить олигархов и установить демократию.
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10.02.2021 21:51 Відповісти
ти хотів сказати: "одночасно зі зміною влади в Україні"
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10.02.2021 21:52 Відповісти
Нє... бо активність почалася саме з січня 2021...
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10.02.2021 21:57 Відповісти
ЗЕ изначально вел в ЕС, НАТО, только щас конкретно подал газу, вот уже американские катера и лодки прибыли, вангую скоро сюда попрут пачками натовские корабли, танки и ракеты.
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10.02.2021 22:12 Відповісти
Взагалі-то це друга чи третя партія цих човнів, їх нам року з 2016 передавали. Як і Хаммери, які разом з човнами прибули. Так, в 2015 Байден особисто приїхав сюди і передав 200 чи 220 штук їх...
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10.02.2021 22:34 Відповісти
Сами каналы иски ещё не подавали. Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 7734
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10.02.2021 21:51 Відповісти
Діана - одна з перших подала резюме на 1+1 та на Інтер к Льовочкіну. Але ПЛЮСИ і Інтер її бортонули. Там сосок не на роботу не беруть...

Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 8944
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10.02.2021 21:55 Відповісти
Слухав її виступ у Шустера - яке ж воно тупе... *FACEPALM*
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10.02.2021 21:58 Відповісти
її не слухати створено
її оглядати
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10.02.2021 21:58 Відповісти
Та там такі губи перекачані...
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10.02.2021 23:11 Відповісти
Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 3582
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10.02.2021 22:18 Відповісти
Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 415
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10.02.2021 21:56 Відповісти
Яка ж противна харя.
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10.02.2021 22:28 Відповісти
не смотри в зеркало
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11.02.2021 04:57 Відповісти
Іди в сраку, гастарбайтер.
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11.02.2021 07:53 Відповісти
пятак - ты хам Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 2200
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11.02.2021 09:59 Відповісти
Так казав наш президент, а ми всі президенти. Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки - Цензор.НЕТ 7273
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11.02.2021 10:02 Відповісти
я вправе тебе сказать "Яка ж противна харя" Следуя твоей "логике" тогда и
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11.02.2021 11:05 Відповісти
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10.02.2021 22:40 Відповісти
 
 