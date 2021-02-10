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Завдяки прямій закупівлі арктичного дизеля у Держрезерву Міноборони заощадило 39 млн грн, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завдяки прямій закупівлі арктичного дизеля у Держрезерву Міноборони заощадило 39 млн грн, - Таран

Вперше з 2014 року Міністерство оборони здійснило пряму закупівлю значного обсягу арктичного дизельного пального у Державного агентства резерву України. Завдяки цьому економія бюджетних коштів становить близько 39 млн гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Взаємодія двох державних органів дозволила отримати значний економічний ефект. Державне агентство резерву України отримає додаткові кошти для здійснення планового освіження державних запасів відповідної номенклатури, Міноборони наростить резерви. Подальший розвиток цього напряму стає одним із пріоритетних завдань у діяльності Міноборони в 2021 році", - зазначив міністр оборони Андрій Таран.

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Також повідомляється, що за підсумками 2020 року, внаслідок сприятливої ​​кон'юнктури й ефективної організації процесу закупівель, Департамент державних закупівель та матеріальних ресурсів у напрямку закупівлі пально-мастильних матеріалів для потреб Міноборони зекономив близько півтора мільярдів гривень. Ця сума спрямована на закупівлю додаткових обсягів палива, що дозволило збільшити обсяг резервів на складах Збройних Сил України на 23%.

Нагадуємо, раніше Кабмін погодив продаж Міноборони з Держрезерву 6 386,863 тонн дизельного пального за ціною 20 470,59 гривень за тонну (з урахуванням ПДВ).
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Топ коментарі
+5
Перепродадут, какое в опу арктическое топливо за 3 недели до весны.
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10.02.2021 22:00
+3
"Арктический дизель" это дизтопливо сохраняющее свои свойства до температуры 40-50 градусов ниже нуля.
Есть объективная причина покупать такое топливо, если температура зимой не падает ниже 20 градусов?
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10.02.2021 21:57
+3
Якщо почали говорити за економію - точно в когось, на цій оборутці, скінчилась епоха бідності.
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10.02.2021 21:59
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"Арктический дизель" это дизтопливо сохраняющее свои свойства до температуры 40-50 градусов ниже нуля.
Есть объективная причина покупать такое топливо, если температура зимой не падает ниже 20 градусов?
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10.02.2021 21:57 Відповісти
Этот дизель с добавкой керосина. Кто мешает самим мешать. Нашли экономию.
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10.02.2021 23:56 Відповісти
Если будешь бежать за трамваем пару остановок....это вовсе не значит,что сэкономил 3 копейки!
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11.02.2021 00:07 Відповісти
Якщо почали говорити за економію - точно в когось, на цій оборутці, скінчилась епоха бідності.
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10.02.2021 21:59 Відповісти
Перепродадут, какое в опу арктическое топливо за 3 недели до весны.
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10.02.2021 22:00 Відповісти
Фермеры на посевную обеспечены дешевой соляркой.
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10.02.2021 22:14 Відповісти
Насчет фермеров сомневаюсь, а вот агрохолдинги вполне возможно.
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10.02.2021 22:24 Відповісти
все красиво,только дизель этот делает Кременчугский НПЗ, который беня прибрал к рукам. На заводе сокращают 1000 человек, зеленое чмо молчит
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10.02.2021 22:23 Відповісти
Это топливо самое худшее ,что есть.Старались его не брать только Белорусь или Румыния.
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10.02.2021 23:58 Відповісти
не знаю что вы там лили, но я знаю технологию производства этого дизеля, была сделана реконструкция установки, там реально качество нормальное, а что продают под его видом это уже неведомо никому
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11.02.2021 19:23 Відповісти
Кінець е-похви бідності.
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10.02.2021 22:39 Відповісти
А як же прокладки Коломойського?
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10.02.2021 23:19 Відповісти
Зимний дизель на любой заправке продается Завдяки прямій закупівлі арктичного дизеля у Держрезерву Міноборони заощадило 39 млн грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7135
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10.02.2021 23:54 Відповісти
100 кг керосина 1т. дизеля. и все ,до -40 градусов.
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11.02.2021 00:00 Відповісти
У них плотность одинаковая.
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11.02.2021 00:01 Відповісти
Принцип "Чем больше тратишь - тем больше экономишь" в отчетности военных чиновников еще никто не отменял.
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11.02.2021 00:35 Відповісти
Тобто,навіть не зимовий,а саме АРКТИЧНИЙ ?
Наскільки розумію,заправка таким паливом і буде причиною виходу з ладу двигунів.
Завдяки прямій закупівлі арктичного дизеля у Держрезерву Міноборони заощадило 39 млн грн, - Таран - Цензор.НЕТ 8897
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11.02.2021 01:50 Відповісти
А жаба поддавливает? Или поступить правильно это предмет особой гордости?
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11.02.2021 09:31 Відповісти
 
 