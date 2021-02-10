Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас

Подальші санкції проти Росії мають бути націлені проти правильних людей і скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас німецьким законодавцям, додавши, що те саме стосується й ідеї "відділення" від Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ті, хто ставлять запитання щодо "Північного потоку-2", мають також враховувати, які наслідки це матиме і що це означає для впливу Європи на Росію, хоча б із геостратегічної точки зору", - сказав Маас.

"Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це зближуватиме Росію і Китай", - додав він.

Нагадаємо, 6 лютого відновилося укладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" у водах Данії, зупинене майже півтора роки тому через американські санкції.