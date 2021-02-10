Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас
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Подальші санкції проти Росії мають бути націлені проти правильних людей і скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас німецьким законодавцям, додавши, що те саме стосується й ідеї "відділення" від Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ті, хто ставлять запитання щодо "Північного потоку-2", мають також враховувати, які наслідки це матиме і що це означає для впливу Європи на Росію, хоча б із геостратегічної точки зору", - сказав Маас.
"Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це зближуватиме Росію і Китай", - додав він.
Нагадаємо, 6 лютого відновилося укладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" у водах Данії, зупинене майже півтора роки тому через американські санкції.
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Это будет становление общества морлоков и элоев, как в романе Герберта Уэллса "Машина времени".
Кацапы будут поставлять свой газ и все такое, но взамен они будут жрать эту самую Европу.
Это партнерство наркомана и драгдиллера.
А почалося все це ще із закриття атомних станцій - тупіше вони зробити не могли.
Але росія від німців далеко і до того ж вони у НАТО.
А у нас росія близько і НАТО нам поки що не світить, але це не привід ставити свою енергетичну безпеку у залежність від скаженої балалайні
Прибуток від труби тут вторинний чинник.
Первинний - саме військове вторгнення
А дружить китайцям вигідніше із США, бо туди йде більша частина їх експорту, а американські компанії набудували купу заводів і випускають в Китаї все - від кросівок і до Айфонів і електромобілв Тесла!
Представим глобальное противостояние трёх сил: США - первая по мощи сила. КНР - вторая, РФ - третья.
Самая рациональная стратегия первой силы: поссорить вторую и третью, чтоб они максимально ослабляли друг друга. Можно даже поддерживать третью - чтоб победа над нею наиболее тяжело далась второй. Если какая то из сил победит - добить её. Самое неприятное - чтоб вторая и третья силы обьединились против первой (примерно о том и говорит немец)
Второй силы: заключить союз с третьей, против первой. По возможности - подставить её (третью) под удар, но подпитывать чтоб она не проиграла. Самое недопустимое - противостоять третьей силе (потратишь ресурсы, и лишишься союзника).
Третьей: заключить союз со второй против первой. По возможности не дать себя подставить под удар но получить от второй всё что сможешь. Внимательно следить за расстановкой сил. Если роли первых двух сил поменяются - постараться не дать победить бывшей второй силе (в противостоянии двух сил - роль у более слабой, одна - проиграть)
Хіба мордвини можуть брехати?