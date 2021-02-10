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Німеччина (4506) Китай (1911) Росія (47115) Північний потік (1369) Гайко Маас (201)

Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Скасування будівництва газопроводу

Подальші санкції проти Росії мають бути націлені проти правильних людей і скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас німецьким законодавцям, додавши, що те саме стосується й ідеї "відділення" від Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ті, хто ставлять запитання щодо "Північного потоку-2", мають також враховувати, які наслідки це матиме і що це означає для впливу Європи на Росію, хоча б із геостратегічної точки зору", - сказав Маас.

"Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це зближуватиме Росію і Китай", - додав він.

Нагадаємо, 6 лютого відновилося укладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" у водах Данії, зупинене майже півтора роки тому через американські санкції.
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Топ коментарі
+40
И с марсианами тоже.. неисправимые идиоты инфантилы
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10.02.2021 22:18
+23
Китай скушает недоимперию до Урала. Хутор Михайловский будет граница с Поднебесной
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10.02.2021 22:23
+23
уверен, на конкурсе самая тупорылая отмазка месяца, эта займет первое место
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10.02.2021 22:24
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То есть этот Маас допускает что газопровод не будет построен? Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8846 Єто правильно .Потому что так и будет.
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10.02.2021 22:52 Відповісти
Если Германия и ЕС пойдут на сближение с парашкой, то это будет не партнерство и не снижение влияния США на Европу.
Это будет становление общества морлоков и элоев, как в романе Герберта Уэллса "Машина времени".
Кацапы будут поставлять свой газ и все такое, но взамен они будут жрать эту самую Европу.
Это партнерство наркомана и драгдиллера.
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10.02.2021 22:52 Відповісти
Правильно говорит...только вот поделать уже ничего нельзя. С ресурсами РФ желтые комми устроят бучу похуже Адика.
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10.02.2021 22:55 Відповісти
Куда уж ближе, долги-то нужно отдавать.
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10.02.2021 22:55 Відповісти
Многие тут недопонимают, почему Трамп устроил бойкот газопроводу, многие почему то думают, что ради Украины))) Это ошибочное мнение, что президент одной страны ставит интересы другой выше собственных (зели не касается с порохом). На самом деле у США дикое желание продавать свой газ Европе. А северный поток создает им очень нелегкую конкуренцию. А пойдет газ по украине не пойдет, США наплевать, проблемы индейцев шерифа не интересуют. Но поюзать украинскую проблему в своих интересах - это запросто.
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10.02.2021 22:58 Відповісти
Чудак-человек. Просто интересы Штатов совпали с интересами Украины в этом вопросе. Сейчас в мире идет передел сфер влияния и если США не заполучат ее в свой клуб значит она отойдет России или даже Китаю. Такими странами которые воевать готовы за интересы Штатов никто разбрасываться не будет. Потому Байден сразу же указал Путину что в Украину нечего лезть и сразу же закрыли пророссийские каналы, точно также и с китайцами которые почву начали пробивать своими "инвесторами". Но их сразу поставили на место.
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10.02.2021 23:09 Відповісти
Ну какие могут быть сферы влияния от газа? Конечно это влияет, но не настолько, чтобы полностью изменить политический курс. Пример Арабские Эмираты, кто с ними особо заигрывает? Да, особо не вмешиваются в ихнию политику, но на этом и всё.
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10.02.2021 23:25 Відповісти
він думає, що прям відкрив нам очі ))) На чувака впало прозріння, то ж дайте йому поділитися з іншими )))
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11.02.2021 09:54 Відповісти
То все понятно, но по-настоящему для Украины важно, что только США могут по реально заблокировать достройку Сев.потока -2, а какие у них там мотивы то такэ. Главное, что их стратегические интересы совпадают с интересами Украины. И пока твоя Рашка продолжает экспансию, даже пока просто сильна твояРашка, эти интересы будут только сближаться и укрепляться, возможно даже любовь между США и Украиной вопрос времени. На фоне общего коварного врага и до любви может дойти и пусть твояРашка локти себе кусает.
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10.02.2021 23:11 Відповісти
Единственная цель строительства Северного потока-2 это отключить украинскую трубу. В первый же день запуска Северного потока-2 украинская труба будет отключена. Дак при чем здесь Китай?
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10.02.2021 23:02 Відповісти
ЕС без разницы, как получать российский газ, через СП2 или Украину. Через СП даже дешевле будет.
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11.02.2021 09:06 Відповісти
мордвине, нічого не обходиться так задорого як дешевий російський газ
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11.02.2021 09:56 Відповісти
Ну это понятно, что дорогой российский газ лучше, чем дешевый. Немцы правда не могут этого понять, тупые потому что.
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12.02.2021 01:12 Відповісти
У німців росіянське бабло випадає з карманів - тому вони і не хочуть нічого розуміти.
А почалося все це ще із закриття атомних станцій - тупіше вони зробити не могли.
Але росія від німців далеко і до того ж вони у НАТО.
А у нас росія близько і НАТО нам поки що не світить, але це не привід ставити свою енергетичну безпеку у залежність від скаженої балалайні
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19.02.2021 22:24 Відповісти
Это будет помогать Китаю деоккупировать свои территории Сибири
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10.02.2021 23:06 Відповісти
Херня в стиле "держите меня семеро" Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 3581
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10.02.2021 23:06 Відповісти
Немцы в своем стремлении заработать бабла уже выдумывают херню не хуже российского МИДа, скоро будем слушать от немцев про "немцефобию" у всех, кто против достройки СП-2.
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10.02.2021 23:21 Відповісти
От немцы все-таки пи... питоны ненасытные. В первую мировую заслали немецкого шпиона Ленина, который сразу отдал немцам Украину, во вторую мировую подписывали подлые пакты с большевиками о разделе Польши и Европы. Теперь в новые гибридные времена подисали подлый газовый пакт с кацпами. Этот Севпоток -2 такая же бомба по дестабилизации мира в Европе, как и известный пакт Молотова _Рибентропа, только в стиле гибридного 21 века. Ни стыда ни совести у немецкой политической элиты.
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10.02.2021 23:23 Відповісти
А в чем интересно заключается дестибилизация мира в в Европе? Мне вот как немцу интересно узнать. Ну будет СП2 и что потом?
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10.02.2021 23:32 Відповісти
Чтобы глубоко не погружаться в тему дестабилизации мира приведу достаточно простой пример, который просто на поверхности. СП2 позволит РФ полностью отказаться от пока стратегической украинской трубы, а значит даст возможность РФ вести полномасштабные военные действия на территории Украины. Сама возможность реанимации военного сценария уже достаточный фактор для дестабилизации ситуации в Европе и усиления гибридного давления РФ.
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10.02.2021 23:41 Відповісти
А до этого РФ на Украину не нападала? Ей просто поставили ультиматум, что дальше не позволят продвигаться. И труба тут была не причем, так как что до, что после, газ поступал дальше.
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10.02.2021 23:46 Відповісти
Это ваше мнение, а я считаю, и масса экспертов со мной согласны), что СП2 развяжет руки РФ для милитаристкой экспансии в Украине и Европе.
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10.02.2021 23:49 Відповісти
Ну в Європу може і не полізуть поки що, а ось на нас та Молдову посунути можуть і скоріш за все посунуть
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11.02.2021 09:20 Відповісти
А зачем РФ захватила Крым и развязала войну на Донбассе?
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11.02.2021 06:56 Відповісти
Покійний Нємцов сказав уже давно про карликовиго гебіста який по народному - ***** - Він же ібанутий (!), (зі своїм рузгим миром) що тут незрозумілого? Чи ти просто дурня вмикаеш ?
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11.02.2021 07:07 Відповісти
мордвин, не треба тут переповідати байки з вашого зомбоящика.
Прибуток від труби тут вторинний чинник.
Первинний - саме військове вторгнення
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11.02.2021 09:21 Відповісти
Знакомая риторика! Гитлера тоже пытались умиротворить.И Судеты позволили забрать ! А в итоге что получили?!!!!
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10.02.2021 23:25 Відповісти
А Китаю немає особливого сенсу зближуватися з рашкою... Китайців цікавлять виключно ресурси, ну і деякі ісконно китайські території в Сибіру.
А дружить китайцям вигідніше із США, бо туди йде більша частина їх експорту, а американські компанії набудували купу заводів і випускають в Китаї все - від кросівок і до Айфонів і електромобілв Тесла!
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10.02.2021 23:33 Відповісти
"Сенс" самый что ни на есть очевидный.

Представим глобальное противостояние трёх сил: США - первая по мощи сила. КНР - вторая, РФ - третья.

Самая рациональная стратегия первой силы: поссорить вторую и третью, чтоб они максимально ослабляли друг друга. Можно даже поддерживать третью - чтоб победа над нею наиболее тяжело далась второй. Если какая то из сил победит - добить её. Самое неприятное - чтоб вторая и третья силы обьединились против первой (примерно о том и говорит немец)

Второй силы: заключить союз с третьей, против первой. По возможности - подставить её (третью) под удар, но подпитывать чтоб она не проиграла. Самое недопустимое - противостоять третьей силе (потратишь ресурсы, и лишишься союзника).

Третьей: заключить союз со второй против первой. По возможности не дать себя подставить под удар но получить от второй всё что сможешь. Внимательно следить за расстановкой сил. Если роли первых двух сил поменяются - постараться не дать победить бывшей второй силе (в противостоянии двух сил - роль у более слабой, одна - проиграть)
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11.02.2021 00:08 Відповісти
Чушь собачья! Слишком утрировано и не охватывает всей расстановки сил. Есть еще много сил, по мощи не уступающим никому и они тут не учитываются.
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11.02.2021 05:23 Відповісти
"прастой инженер"іди допивай стєкломой і трахай балалайку козломорде а не мичі тут всяку фсбешну муйню у нас на сайті...вилазять ноччю із щилин кацапські таргани
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11.02.2021 05:26 Відповісти
И что? Это типа такой аргумент? Чисто ватный "аргумент".
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10.02.2021 23:41 Відповісти
немецкий членосос рашиста говорит -строительства газопровода "Северный поток-2" лишь сблизит Россию с Китаем,но не говорит ,что строительство газопровода "Северный поток-2 завязывает рашистскую газовую удавку на шее Европы,но не Китая,но если рашист хочет сближения с Китаем может попробовать еще один газовый поток "восток -2"кидануть в Китай
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10.02.2021 23:50 Відповісти
Настав час накладати санкції на Німеччину. Вони реально хочуть фінансувати тероризм з цією трубою.
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10.02.2021 23:51 Відповісти
Не факт, может быть вторая.
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11.02.2021 01:23 Відповісти
Сблизит?Эти две азиопы уже давно сближены в ОДКБ глубже некуда.Немцы просто ищут гнилые отмазки,чтобы доить рашку из СП2.
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10.02.2021 23:53 Відповісти
Китай и так уже давно склонил паРашу к близости...
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10.02.2021 23:58 Відповісти
Есть маленький нюанс, Россия соблюдает дистанцию, чтобы не обидеть Индию...
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11.02.2021 00:09 Відповісти
Ну не могут немцы без кацапского сапога в жопе.
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11.02.2021 00:08 Відповісти
Они и не удалялись друг от друга. Что за дебильное оправдание???
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11.02.2021 00:37 Відповісти
Чем богаче люди-тем жаднее. Германия самая богатая в ЕС но при этом удавится за несчастный миллиард прибыли в год. Уже не знают какие отмазки лепить. Я думаю что если Путинские агенты подсыпят новичка Меркель в чай-Германия всеравно захочет достроить СП2 и иметь бабло из России. Нет у немцев гордости-одна жажда денег. Даже если Путин с трибуны Рейхстана насцит на ихних народных депутатов в первых рядах-Германия всеравно не введет санкций против России. Бабло дороже чести и совести
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11.02.2021 03:12 Відповісти
Думаю, что это наступило после 2009г., когда была прекращена подача газа в ЕС и когда Украина не согласилась продать ГТС, вот тогда и решили создать дополнительные обходы подачи газа в ЕС.
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11.02.2021 05:29 Відповісти
да, да, мордвине, все так і було.
Хіба мордвини можуть брехати?
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11.02.2021 09:24 Відповісти
А Я считаю ,что "Северный поток 2" -благо для Украины так как ударит по коррупции которая существует на прокачки газа через Украину ! Чем меньше будут красть - тем больше будет оставаться и ,стало быть , страна станет более привлекатенльной для инвесторов , что с лихвой покроет потери от прокачки и даст возможность лучше развиваться !
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11.02.2021 04:02 Відповісти
мордвини, ви справді вважаєте, що американській прапорець додасть вашій маячні більшої ваги? Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 3230
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11.02.2021 09:26 Відповісти
Шо ?
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11.02.2021 13:23 Відповісти
Китай вже і без цього наблизився до Уралу, приволжські степи і Нечорнозем*я його не цікавлять.
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11.02.2021 06:54 Відповісти
_Мудас сказал это не потому, что это именно то, что действительно его заботит, а исключительно для оправдания СП-2, в который чекисты по уши вмазали грязных немецких политиканов коррупционными интересами.
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11.02.2021 08:06 Відповісти
И шо только не перднешь ротом, как только не опозоришься, чтобы кацапские деньги получать! Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8476 Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8476 Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 8476
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11.02.2021 08:18 Відповісти
колбасники просто одобряют захват Украины, шо тут не ясного
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11.02.2021 08:33 Відповісти
та пускай хоть интегрируются одни в других.
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11.02.2021 08:37 Відповісти
Что бы "спелись" Китай и рашка - хочет США.
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11.02.2021 08:48 Відповісти
Китай уже лет 10,держит Россию,как "цепного пса" для Запада,а сами,"тихой сапой" проводят экспансию в Сибири и на Дальнем Востоке...Стратегические дороги к границе к "ху*лостану" они уже построили...Вопрос,во времени,а китайцы-выжидать умеют...росия уже "выпала",как -"супердержава"...
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11.02.2021 09:35 Відповісти
Більше того, в Казахстані вони вже проклали магістраль з Карамай до Караганди і будують залізницю, підбираються до Уралу. А там Омск, Челябінск і Тюмєнь поряд.
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11.02.2021 11:14 Відповісти
ЗІ: Омск єдиний транспортний вузол для Сибіру.
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11.02.2021 11:16 Відповісти
У Китая нема проблем ні з газом, ні з нафтою. ***** зараз не знає що робити з Силою Сибіру. Там активно переходять на електротранспорт. Кузен вже декілька років живе і працює в Китаї, каже що, ми уяви не маємо про ХХІ століття. Сам гасає на електромотоциклі і каже що, майже всі таксі вже електричні. Бабка на тротуарі продає ручної роботи шкарпетки за безготівковим розрахунком. Втратити телефон страшніше ніж паспорт з гаменцем. Що їм може запропонувати ерефія крім територій?
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11.02.2021 11:01 Відповісти
Это всего лишь неудачная отмазка фашистов из германии !! Китаю и на хрен не нужна эта Россия!! Если бы Китай мог,. он бы Россию, до Урала, проглотил в один присест!!
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11.02.2021 13:57 Відповісти
Бла бла бла
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19.02.2021 22:58 Відповісти
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