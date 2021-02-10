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Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна ініціює створення неформальної групи підтримки

Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук запропонував у рамках Парламентської асамблеї НАТО створити неформальну групу підтримки "Кримської платформи".

Про це він повідомив у Facebook за підсумками засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Ця група може ініціювати прийняття окремих резолюцій щодо Криму або включення відповідних положень щодо ситуації в Криму і деокупації півострова до рішень відповідних органів Парламентської асамблеї НАТО", - упевнений Стефанчук.

Україна ініціює створення неформальної групи підтримки Кримської платформи в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук 01

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Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.
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Топ коментарі
+3
Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9095
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10.02.2021 22:46
+3
Я б сказав чому Зеленський не в цирку.
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10.02.2021 22:48
+2
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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10.02.2021 22:50
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Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9095
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10.02.2021 22:46 Відповісти
Я б сказав чому Зеленський не в цирку.
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10.02.2021 22:48 Відповісти
Обирали Зеленського, а жити хочуть як при Порошенко .
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10.02.2021 22:52 Відповісти
Вони ж зебіли! 😁
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10.02.2021 23:16 Відповісти
А вы терпилы! Не вижу разницы.
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11.02.2021 08:58 Відповісти
Идите нахрен со своим Порошенко.
Он не смог справится с Коломойшей, и тот его сейчас на хрене вертит, и нас заодно.
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11.02.2021 08:57 Відповісти
За часів президента Петра Порошенка програма ця реалізовувалась,
Зеленський - провалив.
Треба розуміти, що в НАТО це прекрасно бачать, розуміють.
Додайте до цього емоційні речі, які пов'язані з проявами інформаційних певних негараздів, які були озвучені, особливо нефахові відповіді в інтерв'ю останньому.
Оці всі запитання президенту Америки про членство України в НАТО і т.д. Все це створює з боку керівництва НАТО, з боку очільників країн-членів НАТО дуже неприємний присмак емоційний !
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10.02.2021 23:57 Відповісти
Тихо, Кабан вылез на сцену похрюкать. Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3936
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10.02.2021 22:48 Відповісти
Где вы таких жирных кабанов видели? Это уже ближе к бегемотам.
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11.02.2021 08:59 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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10.02.2021 22:50 Відповісти
Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6200
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10.02.2021 22:53 Відповісти
Схоже що у чувака на руці годинник Победа.
Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6854
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10.02.2021 23:11 Відповісти
Стефанчук майбутьній Голова Ради.
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10.02.2021 23:00 Відповісти
Да піши уже "будущій"!, нє мучяйса. 😁
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10.02.2021 23:19 Відповісти
Україна ініціює створення неформальної групи підтримки "Кримської платформи" в рамках Парламентської асамблеї НАТО, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7365
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10.02.2021 23:02 Відповісти
 
 