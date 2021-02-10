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вакцина (3528) Литва (1529) Росія (47115) Ландсбергіс Габріелюс (140)

У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс проти купівлі російської вакцини "Спутнік", оскільки отримані кошти потім можуть бути використані для агресії на Сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Він зазначив, що підтримує позицію прем'єра Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину - навіть якщо її зареєструє Європейське агентство лікарських засобів.

"Я підтримую позицію Шимон - не варто привозити з Москви сонце "Спутніка", і мені здається, це і геостратегічна позиція Литви, адже вакцину купує держава за власні кошти платників податків у країнах, цінності яких близькі нам", - сказав чиновник.

"Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші купуватиме амуніцію, для, наприклад, використання в Східній Україні", - продовжив міністр. Ландсбергіс запевнив, що Литва вирішила купувати вакцину тільки у виробників, які відповідають "трансатлантичному критерію".

Читайте також: Російську вакцину "Спутнік V" заборонили реєструвати в Україні, - Кабмін
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Топ коментарі
+12
Вот и думай,кто больший украинец - мертвечук и зеленое шобло или мля....литовцы?
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10.02.2021 23:24
+12
Принципиально по литовски! Восхищает позиция этой маленькой, но гордой страны!
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10.02.2021 23:33
+8
А режим зелёной чумы закупает электроэнергию у страны террориста
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11.02.2021 00:01
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Вот и думай,кто больший украинец - мертвечук и зеленое шобло или мля....литовцы?
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10.02.2021 23:24 Відповісти
ЗЄ,ау!купляти в путіна електроенергію-це означає бути спонсором окупанта.послухай розумних литовців. .
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10.02.2021 23:28 Відповісти
Пророк кацапський, повертайся краще на своє звичне місце. На пляшку.
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10.02.2021 23:34 Відповісти
Принципиально по литовски! Восхищает позиция этой маленькой, но гордой страны!
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10.02.2021 23:33 Відповісти
Которая всё ещё от нас, немцев, получает дотации У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України - Цензор.НЕТ 136
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11.02.2021 00:11 Відповісти
За окупацію і злочини фашизму німці повинні довічно утримувати не тільки Литву.
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11.02.2021 00:24 Відповісти
Поляки тоже так считали, но их... Свыкнитесь с реальностью, господа
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11.02.2021 00:29 Відповісти
какой же ты немец-ты поганая русская свинья
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11.02.2021 01:01 Відповісти
Кажется что каждый второй там Степан Бандера ! Это вам не гондурас-Украина.
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10.02.2021 23:33 Відповісти
Вопрос почему к этому времени глава нашего МИД такую же позицию не донес до всех стран в которых есть наши консультства, а наша делегация это не высказала в ПАСЕ, ООН и т.д.?
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10.02.2021 23:35 Відповісти
Та ширяйся без усяких випробувань! Ти ж маєш до кацапів, та їх "вакцини" довіру...!? Чи сцикотно? У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України - Цензор.НЕТ 8465
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10.02.2021 23:39 Відповісти
А режим зелёной чумы закупает электроэнергию у страны террориста
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11.02.2021 00:01 Відповісти
Не говори, и зарабатывает на транзите газа. У нас в ЕС смеются над такими высказываниями.
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11.02.2021 00:10 Відповісти
Чергове німецьке виправдання чого необхідно добудувати "Північний потік - 2".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що скасування газопроводу "Північний потік - 2" підштовхне Росію до Китаю.
"Ті, хто ставлять "Північний потік-2" під питання, також повинні враховувати, щонайменше з геостратегічної точки зору, які наслідки це матиме, і що це означає для впливу Європи на Росію", - сказав він. "Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію і Китай", - додав Маас.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/02/10/7119660/
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11.02.2021 00:22 Відповісти
Ну и? А Украина разве собирается терять транзит? То и другое - экономические соображения. Я ещё бы понимал, если бы Украина настаивала бы на прекращение транзита. А так, это всё лицемерие, не более.
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11.02.2021 00:27 Відповісти
То ж фріци разом з ****** для того і будують Північний потік, щоб позбавити Україну транзиту.
А у 2008 році таємний агент штазі Меркель заблокувала надання Україні ПДЧ, щоб розв'язати путіну руки для агресії проти Грузії і України.

Германія і Росія, фашизм і комунізм - близнюки брати!
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11.02.2021 00:43 Відповісти
А если это перевести на Украину, какие могут быть ценности закупать китайскую вакцину? У коммунистов?
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11.02.2021 00:13 Відповісти
В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину "Спутник V"
Кабинет министров запретил регистрацию в Украине вакцин и других медицинских препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, разработанных в России.
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11.02.2021 00:19 Відповісти
хм.. поговаривают люди что китайская вакцина - это тот же спутник только вид с боку..
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11.02.2021 00:30 Відповісти
Так что господа, я вам скинул пару думок на ночь И потом решите, стоит ли вам в ЕС...
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11.02.2021 00:33 Відповісти
Так и есть! И финансируют их уже много стран,среди которых Венгрия и Сербия! Надо всегда помнить,"кто друг моего врага"!
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11.02.2021 06:36 Відповісти
Росия воюет с нефте-газо денег!
Вот где настоящее финансирование террористов.
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11.02.2021 08:39 Відповісти
 
 