У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс проти купівлі російської вакцини "Спутнік", оскільки отримані кошти потім можуть бути використані для агресії на Сході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Він зазначив, що підтримує позицію прем'єра Інгріди Шимон, яка заявила, що Литва не купуватиме російську вакцину - навіть якщо її зареєструє Європейське агентство лікарських засобів.
"Я підтримую позицію Шимон - не варто привозити з Москви сонце "Спутніка", і мені здається, це і геостратегічна позиція Литви, адже вакцину купує держава за власні кошти платників податків у країнах, цінності яких близькі нам", - сказав чиновник.
"Адже ми, напевно, не захочемо купувати вакцину у тих, хто потім на ці гроші купуватиме амуніцію, для, наприклад, використання в Східній Україні", - продовжив міністр. Ландсбергіс запевнив, що Литва вирішила купувати вакцину тільки у виробників, які відповідають "трансатлантичному критерію".
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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що скасування газопроводу "Північний потік - 2" підштовхне Росію до Китаю.
"Ті, хто ставлять "Північний потік-2" під питання, також повинні враховувати, щонайменше з геостратегічної точки зору, які наслідки це матиме, і що це означає для впливу Європи на Росію", - сказав він. "Має бути абсолютно ясно, до чого це призведе з геостратегічної точки зору: це буде зближувати Росію і Китай", - додав Маас.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/02/10/7119660/
А у 2008 році таємний агент штазі Меркель заблокувала надання Україні ПДЧ, щоб розв'язати путіну руки для агресії проти Грузії і України.
Германія і Росія, фашизм і комунізм - близнюки брати!
Кабинет министров запретил регистрацию в Украине вакцин и других медицинских препаратов для профилактики коронавирусной инфекции, разработанных в России.
Вот где настоящее финансирование террористов.