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Вірастюк (75) вибори (6154) Івано-Франківська область (723) Слуга народу (2544)

Вірастюк балотуватиметься від "Слуги народу" по 87 округу в Івано-Франківській області, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вірастюк балотуватиметься від

Великоваговик Василь Вірастюк складе на довиборах до парламенту конкуренцію Марусі Звіробій і Руслану Кошулинському.

Про це повідомляє з посиланням на джерела Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Кандидатуру Вірастюка, за даними видання, збираються затвердити на з'їзді партії в четвер.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради призначили на 28 березня 2021 через те, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця у зв'язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

Як відомо, на 87 окрузі балотуються також представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту "Буковель"), кандидат від "ЄС" Маруся Звіробій (Олена Самбул) і представник "Свободи" Руслан Кошулинський.

Читайте також: "Слуга народу" перенесла з'їзд через негоду

Водночас, як зазначають джерела, на 50 окрузі, де також відбудуться перевибори через складення повноважень нардепом Русланом Требушкіним за власним бажанням, сильних кандидатів у "Слуги народу" немає. Швидше за все, там буде висунуто "технічного кандидата".

З'їзд партії "Слуга народу" двічі переносився через невизначеність із кандидатами на вакантних округах. Зрештою, перший етап з'їзду було призначено на 11 лютого. Другий етап - повноцінний великий з'їзд - відбудеться наприкінці місяця, на ньому вирішуватимуть питання кардинального реформування партії.
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Топ коментарі
+89
Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 4669
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10.02.2021 23:42
+73
Якщо таки піде, зганьбиться на все подальше життя. Сподіваюся здоровий глузд переможе...
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10.02.2021 23:44
+66
я смотрю что желающих замараться на всю жизнь "Зеленкой" - еще предостаточно !!! пздц Вирастюк будет баллотироваться от "Слуги народа" по 87 округу в Ивано-Франковской области, - СМИ - Цензор.НЕТ 8779
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10.02.2021 23:47
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Сторінка 2 з 2
Свобода приватизованя Тягнибиком і нагадує КПРС. Гоніть його в шию і може станете нориальною єваропейською партією. Інакше нічого не світить.
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11.02.2021 09:55 Відповісти
Разве он один? А Леонов, а Махницкий, а Швайка. А вот это тело?

Вірастюк балотуватиметься від "Слуги народу" по 87 округу в Івано-Франківській області, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3005
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11.02.2021 10:12 Відповісти
З іншого боку, мер Конотопа Семеніхін - дуже класний чувак, ветеран АТО і дійсно старається для міста (кажу, як людина, у якої родичі в Конотопі і я не є палким фанатом Свободи). Там і дороги поробили, і вуличне освітлення місту повернули (вперше за років 10-15) і трамваї нові закупили, і навіть ІТ-кластер організували!

Мери Івано-Франківська, Тернополя і Хмельницького від Свободи теж непогано виконують свою роботу...
Тому тут дуже двояке ставлення до партії загалом і до окремих її членів, зокрема.
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11.02.2021 10:51 Відповісти
А наш местный глава организации в 2014 когда объявили мобилизацию смылся на заработки в Москву. И след простыл.
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11.02.2021 11:12 Відповісти
І ще ,не забудь, декілька тисяч які на фронті з перших днів. Які добре опустили «спєціально абучених іхтамнєтов»
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11.02.2021 10:54 Відповісти
Я и не говорю о рядовых свободовцах. Не ровняю всех под одну гребенку. Но верхушка -- сплошные манкурты и гнилье. И я не понимаю почему рядовые партийцы их терпят. Просто не понимаю.
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11.02.2021 11:16 Відповісти
Ну і серед верхівки - той же Кошулинський в АТО пішов...
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11.02.2021 11:22 Відповісти
Но при этом постоянно транслирует кремлевские фейки.
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11.02.2021 11:24 Відповісти
Але так, Тягнибока їм давно пора гнати з керівництва партії...
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11.02.2021 11:22 Відповісти
Про «верхушку» -такж не потрібно всіх рівняти , там також є надзвичайно хоробрі і розумні люди ! Хлопці то леви але ними і покерувати потрібно вміти і інфу про операції не випустити щоб «свої» не довідалися ну і т.д.
Ну а зрадники то наша одвічна біда !
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11.02.2021 12:20 Відповісти
Михальчишина послухай про ]х "верхsвку"... жодного добробату не органsзували.
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11.02.2021 12:29 Відповісти
Щоб лізти в чужу розмову потрібно хоча б вивчити українську абетку.
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11.02.2021 12:43 Відповісти
По оценкам "детектормедиа", время, которое провел на мертветчуковских каналах Тягнибок, превышает время самого Мертветчука или того-же Бойка. Типа "агенты в тылу врага"? А про количество грязи, вылитой им и окружением с экрана я просто промолчу.
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11.02.2021 12:39 Відповісти
законтаченый со "слугами" после двух лет их "творчества" - позор на всю оставшуюся жизнь
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11.02.2021 09:59 Відповісти
..таке враження що Василя Вирастюка ВИКОРИСТОВУЮТЬ... втемну ..після серйозного захворювання .. в любому випадку - ГАНЬБА
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11.02.2021 12:16 Відповісти
Шкода, що великого спортсмена та дійсного Українця, можливо, за його миттєвої неконтрольованості чи за викорситання дружніх з ним відносин з маніпулюванням ним і т.д. ведуть на війну проти таких же як і він українців, але тих хто визначився з політичною діяльністю, а не з разовим стрибком у політику до якої потрібно було б хоча б нею хоч якось займатися про що цей великий спортсмен мва би хоча б через спорт розумітися, що потрібно тренуватися, а не йти мріями за своєю пихатістю і ..., бо цей великий спортсмени навряд буде дового у політиці але втратить в ній він більше і вже з того що є очевидним його використання вже вказує на чи то його невігластво-неуцтво і пихатість чи на змову з українофобами чи ...?
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18.02.2021 15:29 Відповісти
Даремно Вірастюк звязався з цими продажними "слугами".Втратить останні залишки поваги...
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11.02.2021 12:22 Відповісти
Шкода, що великого спортсмена та дійсного Українця, можливо, за його миттєвої неконтрольованості чи за викорситання дружніх з ним відносин з маніпулюванням ним і т.д. ведуть на війну проти таких же як і він українців, але тих хто визначився з політичною діяльністю, а не з разовим стрибком у політику до якої потрібно було б хоча б нею хоч якось займатися про що цей великий спортсмен мва би хоча б через спорт розумітися, що потрібно тренуватися, а не йти мріями за своєю пихатістю і ..., бо цей великий спортсмени навряд буде дового у політиці але втратить в ній він більше і вже з того що є очевидним його використання вже вказує на чи то його невігластво-неуцтво і пихатість чи на змову з українофобами чи ...?
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18.02.2021 15:29 Відповісти
Цей тип для мене перестав існувати з 2019 року, коли на 4каналі на запитання Таші Трофімової- "Як ви ставитеся до зеленського?" , відповів - "знаю його як порядну і відверту людину"! крапка...
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11.02.2021 13:11 Відповісти
Если честно! Очень удивлён и возмущён выбором Верстюка!!
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11.02.2021 13:59 Відповісти
Ех Вася, Вася!
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11.02.2021 14:05 Відповісти
Шкода, що великого спортсмена та дійсного Українця, можливо, за його миттєвої неконтрольованості чи за викорситання дружніх з ним відносин з маніпулюванням ним і т.д. ведуть на війну проти таких же як і він українців, але тих хто визначився з політичною діяльністю, а не з разовим стрибком у політику до якої потрібно було б хоча б нею хоч якось займатися про що цей великий спортсмен мва би хоча б через спорт розумітися, що потрібно тренуватися, а не йти мріями за своєю пихатістю і ..., бо цей великий спортсмени навряд буде дового у політиці але втратить в ній він більше і вже з того що є очевидним його використання вже вказує на чи то його невігластво-неуцтво і пихатість чи на змову з українофобами чи ...?
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18.02.2021 15:29 Відповісти
в натуре - Вася..
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11.02.2021 14:05 Відповісти
Розумію тих, хто прагне змін. Але, невже за майже два роки так і не прийшло розуміння, що тоді, у 2019-му, українці помилилися з вибором?
Шкода Василя. Відома людина, спортсмен світового рівня - і вляпався в таке лайно.
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11.02.2021 14:28 Відповісти
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