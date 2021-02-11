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Розвиток системи фото- і відеофіксації порушень ПДР планується за трьома напрямками, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Авто

Розвиток системи фото- і відеофіксації порушень ПДР планується за трьома напрямками, - Геращенко

МВС планує подальший розвиток системи фіксації порушень ПДР за трьома напрямками - збільшення кількості камер, установка камер на машинах типу "Фантом", а також використання патрульними системи TruCam.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Планується, що кількість таких камер на дорогах України виросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми - встановлення камер на машинах типу "Фантом", які будуть запущені для тестування. Плануємо, за 2021 - 2023 роки збільшити кількість таких машин до 100. Третій етап - використання камер TruCam патрульної поліцією", - сказав заступник міністра.

Геращенко нагадав, що вже вісім місяців в Україні працює система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. За цей час вдалося скоротити кількість ДТП утричі.

"На сьогодні державний бюджет порушники правил дорожнього руху поповнили на 209 млн гривень, відсоток оплати штрафів становив - 80%. Ці цифри вищі, ніж у більшості європейських країн", - сказав заступник міністра.

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Геращенко зазначив, що кожен громадянин, який порушив ПДР, відразу отримує на свій телефон повідомлення.

"Основне завдання цієї системи - навчити водіїв культурі поведінки на дорозі. Плануємо, що всі кошти, які отримаємо в результаті оплати штрафів, будуть використані на те, щоб посилити роз'яснювальну роботу серед населення про правила поведінки на дорозі, починаючи зі шкільного віку", - підсумував чиновник.
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Топ коментарі
+4
ну так а хто хозяину машины виноват шо он не захотел переоформить машину при продаже?а если это его родич какой то так это тоже проблемы хозяина.
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11.02.2021 06:42
+3
Борьба с аварийностью -басни для чайников. Мусора стригут деньги.узнал про новую мусорскую фишку,в письме счастья указывают некорректный счет. После долгих попыток уплатить штраф тебе дают другой адрес и деньги уходят в карман мусорам.
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11.02.2021 07:29
+2
Для начало не мешало бы что-то решить с презумпцией невиновности, а то у нас по Конституции она есть, а при автоматической фиксации её почему-то нет, штраф приходит хозяину даже если он не имеет удостоверения водителя, а лишь является собственником автомобиля
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11.02.2021 00:51
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10.02.2021 23:56 Відповісти
Тот кто читает мои комментарии,знает что я мягко говоря не фанат данной власти,но тут всё правильно делают,да и результат хоть и промежуточный всё есть-это уменьшение аварийности,на участках где уже установлены камеры.
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11.02.2021 00:16 Відповісти
Для начало не мешало бы что-то решить с презумпцией невиновности, а то у нас по Конституции она есть, а при автоматической фиксации её почему-то нет, штраф приходит хозяину даже если он не имеет удостоверения водителя, а лишь является собственником автомобиля
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11.02.2021 00:51 Відповісти
ну так а хто хозяину машины виноват шо он не захотел переоформить машину при продаже?а если это его родич какой то так это тоже проблемы хозяина.
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11.02.2021 06:42 Відповісти
Проблема в том что им нужны деньги и деньги. За словом "переоформит" стоят конкретные действия с уплатой необоснованно высокой стоимостью этой УСЛУГИ.Посмотри на особняки этих борцов за безопасность. Вся мусорская система нацелена на выкачку денег тем или иным способом. То ли крышуют наркоторговцев, то ли "борются " за безопасность- цель одна.
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11.02.2021 08:08 Відповісти
и даже установка камер - это распил колоссальных денег окружением Авакова. Себестоимость камеры 15к$ МВД их покупает за 40к$+ наверняка на монтаже камер заложен дополнительный откат. А сейчас вернут техосмотр - и откроют для МВД новую колоссальную коррупционную кормушку. Поэтому не верю я Авакову - мафиозо он - недаром итальянцы почувствовали в нём своего. Ситуацию могло бы исправить жесткое наказание мусоров-беспредельщиков, типа убийц Кирюши Тляпова или насильников Крашковой, но там тянут волынку. А ведь 90% творимого мусорами беспредела замалчивается. И поверьте, я знаю, что говорю - все эти убийства и изнасилования в райотделах начинаются с беспричинной остановки автомобиля, когда им взятку хочется, а ********* не к чему. поэтому я против 2695
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11.02.2021 10:52 Відповісти
Ваши сведения сильно устарели. Полтыщщи гривен стоит перерегистрация и сумму сделки можешь назвать любую для легкового аффто.
Это если одно в год.
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11.02.2021 11:07 Відповісти
Возможно вы правы. Только я вских платежей около 12000 и так плачу. Задолбало !
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11.02.2021 11:28 Відповісти
Проблема в том, что вы не понимаете сути: Конституция гарантирует презумпцию невиновности, то есть человек не виновен до того момента, пока его вина не доказана. А здесь получается всё наоборот, тебя выставляют виноватым, а потом доказывай что ты не верблюд... У наших недобратьев за паребриком у Конституции прописано, что у них презумпция невиновности во всем, кроме нарушения ПДД. То есть даже страна с диктатурой в данном вопросе пытается всё делать законно, а наши действуют с нарушением Конституции, а гарант этой Конституции сидит и утирается ЗЕлёными соплями... Да, плавила надо соблюдать, да, не правильно "продавать по доверенности", но это никак не должно позволять нарушать Конституцию. К тому же бывает такое. что машина числится на ком-то одном из родственников, а ездит несколько других по очереди, например, папа купил машину давным давно, а теперь старый, уже не може ездить, а его возят сыновья по очереди или соседи. Если дед переоформит машину на кого-то из сыновей, рискует остаться без машины, всяко бывает, а ездить ему как-то надо... Да и в некоторых случаях стоимость переоформления ржавого ведра может стоить больше чем само ведро, а у деда таких денег нет...
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11.02.2021 15:50 Відповісти
всё я прекрасно понимаю.не хочеш или нет возможности переоформить(кстати сейчас это в пределах 1500грв.и недолго)взял у деда авто нарушил и будь готов шо деду придёт штраф.пошёл молча оплатил.если снова шото не так то сдать это ржавое ведро нафиг на металлолом!
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11.02.2021 18:00 Відповісти
Недавно продавал свою машину. По упрощенной процедуре через оформление в МРЭО не получилось так как я своевременно не перегистрировал машину на новый свой адрес (не видел смысла заниматься перерегистрацией ведь была уже мысль её продавать), а покупатель оказался вынужденно переселённым, не имеющим соответствующей справки (прописка у него в Макеевке). И из-за моего и из-за его нюансов машина не подлежала упрощенной перерегистрации, пришлось делать через нотариуса + новые номера так как область другая. В итоге с покупателя попросили в районе 3200 грн.
Мой дядя недавно продал свою "копейку" 80-х годов за 200 долларов. При такой сумме даже 1,5к будет очень значительной суммой. так что не гребите всех под одну гребенку ))
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12.02.2021 00:03 Відповісти
Ахеренная ведь была аварийность в чистом поле за Глевахой, да? А уж в Чабанах вместо развязки камеру - тоже самое оно. Сначала, конечно, было умным шагом светофор туда впереть.
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11.02.2021 10:58 Відповісти
Чим заправляти "Фантом", якщо патрульним не вистачає.
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11.02.2021 04:20 Відповісти
Борьба с аварийностью -басни для чайников. Мусора стригут деньги.узнал про новую мусорскую фишку,в письме счастья указывают некорректный счет. После долгих попыток уплатить штраф тебе дают другой адрес и деньги уходят в карман мусорам.
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11.02.2021 07:29 Відповісти
твою маму те мусора не насилуют случайно?))))
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11.02.2021 07:36 Відповісти
Нет ,только твою дочку ! Ты судя по вопросу дебил или мусор (или то и другое вместе).
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11.02.2021 07:52 Відповісти
отрепье нулевое, тупорылое, если тебе щенок расквасят морду то ты падла побежишь именно к тем ненавистным ментам)))) расти сосунок и уважай власть, которая тебя содержит и оберегает
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11.02.2021 12:50 Відповісти
Точно мусоренок. Только лох за помощью пойдет к ментам. Печально но за справедливость идут к бандюкам. Так что здохни и не воняй.
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11.02.2021 13:37 Відповісти
дык все баньдюки ходят под ментами и ментам же и платят))))) так что пойдешь ты к ментам , только через посредников баньдюков))) идиот сопливый
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11.02.2021 18:31 Відповісти
Согласно ПДД я должен ездить на первой передаче ИНОГДА включая вторую (скорость до 100). Вся эта мутота под названием пдд это для жигулей и подобного. Хотите бороться с беспределом,- уберите таксеров и автохлам с переделанными под ксенон фарами.Закон однозначно запрещает слепить встречных. Я за рулем почти полвека и слава Богу ни разу не накосячил. Для этого думаю головой а не дупой Но пдд ,в его современной редакции, мягко говоря, иногда нарушаю
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11.02.2021 07:49 Відповісти
однако, что это у вас за автомобиль, если он на второй передаче разгоняется до 100 км/час?
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11.02.2021 10:57 Відповісти
Лет 15 назад катали меня на старючем на тот момент как говно мамонта мерцедесе - таки да, три передачи вперёд были, подробностей не помню, но какраз так и получается 50-100-и остальное.
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11.02.2021 11:02 Відповісти
Хороший !
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11.02.2021 11:29 Відповісти
И крейсерская скорость 150.
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11.02.2021 11:30 Відповісти
Нужно объединить индивидуальные видеорегистраторы.
Для начала можно обрабатывать присланное видео с фиксацией нарушения.
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11.02.2021 08:43 Відповісти
А вот Трукам надо включать в общую систему оградив от мусоров. Оставив им обязанность сторожить что бы не украли.
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11.02.2021 11:39 Відповісти
 
 