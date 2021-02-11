Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У структурі Пентагону формується робоча група, яка займатиметься розробкою стратегії США щодо протистояння викликам з боку КНР.
Про це заявив президент Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам потрібно справлятися з викликами, що зростають, які виходять від Китаю, зберігати мир і захищати наші інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні і на глобальній арені. Сьогодні мене інформували про створення при Міноборони робочої групи стосовно Китаю", - сказав він на виступі в Пентагоні.
Президент пояснив, що група займеться опрацюванням стратегії і оперативних концепцій, технологічними питаннями і розстановкою сил щодо Китаю. Він зазначив, що робоча група працюватиме швидко, із залученням цивільних і військових фахівців, і в найближчі місяці надасть рекомендації з китайської проблематики шефу Пентагону Ллойду Остіну.
Байден також заявив, що зусилля всієї американської адміністрації, двопартійний партійний консенсус у Конгресі і міжнародні альянси за участю США дозволять дати відповідь на виклики з боку Китаю, а "американському народу - перемогти в змаганні за майбутнє".
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"Something
is rotten in the state of Denmark" (с)
Например, лежит чеснок китайский или экологический испанский, я китайского даже в руки не возьму .
Что китайцы поставляют в Украину , даже в этих игрушках для детей ?
Маленькая игрушечная коляска для детей худшего качества с Китая продаётся в Украине дороже чем в Дании лучшего качества .
Сам это видел .
Европейские власти принимают меры против возможного проникновения зараженных меламином продуктов из Китая. Первая находка уже сделана в Голландии, где из продажи изъято китайское печенье.
Федеральное правительство Германии добилось срочного введения в ЕС запрета на ввоз детского питания из Китая. Такая мера принята в связи с разрастающимся в КНР скандалом вокруг детского питания, молочных продуктов и кондитерских изделий, загрязненных химическим веществом меламин.
Этот химикат, который используется в промышленности при производстве пластика, добавлялся китайскими фермерами и молокозаводами в молоко для симуляции повышенного содержания протеина в продукте. У детей меламин вызывает образование камней в почках и приводит к серьезным заболеваниям. До сих пор от употребления зараженного меламином детского питания в Китае скончались четыре младенца. Более 53 тысяч детей заболели.
Глава китайской компании - производителя детских игрушек «Ли Дер Индастриал» Чжан Шухун повесился в субботу прямо на своем складе. Это случилось на следующий день после того, как Китай объявил о временном запрете на экспорт своих игрушек. Последняя партия товара «Ли Дер» - 967 тысяч игрушек для детей дошкольного возраста - продавалась в США под брэндом Fisher-Price. Неожиданно в краске, которой они были выкрашены, обнаружилось недопустимое содержание свинца. Отзыв партии оценивается в 30 млн. долларов.
Виновником оказался поставщик «Ли Дер», лучший друг ныне покойного Чжана: именно он продал токсичную краску.
Это уже не первый скандал со «свинцовыми» китайскими игрушками в США. Недавно экспортные лицензии были отозваны у двух фирм из южной провинции Гуандун. Одна из них торговала с США , поставив свыше 1,5 млн. деревянных игрушек, опасных для здоровья детей.
Европейские власти принимают меры против возможного проникновения зараженных меламином продуктов из Китая. Первая находка уже сделана в Голландии, где из продажи изъято китайское печенье.
Федеральное правительство Германии добилось срочного введения в ЕС запрета на ввоз детского питания из Китая. Такая мера принята в связи с разрастающимся в КНР скандалом вокруг детского питания, молочных продуктов и кондитерских изделий, загрязненных химическим веществом меламин.
Этот химикат, который используется в промышленности при производстве пластика, добавлялся китайскими фермерами и молокозаводами в молоко для симуляции повышенного содержания протеина в продукте. У детей меламин вызывает образование камней в почках и приводит к серьезным заболеваниям. До сих пор от употребления зараженного меламином детского питания в Китае скончались четыре младенца. Более 53 тысяч детей заболели.
Могу подсказать радикальный способ
Перенести производство на свою территорию и не покупать кетайское
Заодно ликвидируется безработица и прочая-прочая...
Правда негры за сотни лет работать отвыкли, но животворящая п-на творит чудеса!
С такими взглядами выиграть "борьбу за сохранение Белого человека" - будет сложно.
Голова парашки над камином в Белом Доме - надолго успокоит синантропов