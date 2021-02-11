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Новини За кордоном
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Байден (2313) Китай (1912) Пентагон (1076) США (14432) Остін Ллойд (366)

Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета -

У структурі Пентагону формується робоча група, яка займатиметься розробкою стратегії США щодо протистояння викликам з боку КНР.

Про це заявив президент Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно справлятися з викликами, що зростають, які виходять від Китаю, зберігати мир і захищати наші інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні і на глобальній арені. Сьогодні мене інформували про створення при Міноборони робочої групи стосовно Китаю", - сказав він на виступі в Пентагоні.

Президент пояснив, що група займеться опрацюванням стратегії і оперативних концепцій, технологічними питаннями і розстановкою сил щодо Китаю. Він зазначив, що робоча група працюватиме швидко, із залученням цивільних і військових фахівців, і в найближчі місяці надасть рекомендації з китайської проблематики шефу Пентагону Ллойду Остіну.

Також читайте: Напруженість між США і Китаєм загрожує перерости у військовий конфлікт через Тайвань

Байден також заявив, що зусилля всієї американської адміністрації, двопартійний партійний консенсус у Конгресі і міжнародні альянси за участю США дозволять дати відповідь на виклики з боку Китаю, а "американському народу - перемогти в змаганні за майбутнє".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Узкоглазых конечно надо трижды раком поставить за то что выпустили намерено биологическое оружие ,но лучше бы вы кацапов в табу.
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11.02.2021 00:06
+5
Китай конечно по сильнее и по хитрее Кацапов будет и решение правильное, но если Вы Америкосы не покажите миру труп паРаши - то они вам и нам тоже усложнят и без того сложную жизнь !!! Начните с Кацапов - только завершите Все по взрослому - похоронами русни !!! СПС
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11.02.2021 00:28
+3
Хехехе
Могу подсказать радикальный способ
Перенести производство на свою территорию и не покупать кетайское
Заодно ликвидируется безработица и прочая-прочая...
Правда негры за сотни лет работать отвыкли, но животворящая п-на творит чудеса!
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11.02.2021 00:14
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Дай боже нашому теляті вовка ззісти...
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11.02.2021 00:03 Відповісти
Узкоглазых конечно надо трижды раком поставить за то что выпустили намерено биологическое оружие ,но лучше бы вы кацапов в табу.
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11.02.2021 00:06 Відповісти
Третя Світова?
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11.02.2021 00:07 Відповісти
5 . Третья была холодная , четвертая сегодня идёт с ПаРашей
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11.02.2021 00:15 Відповісти
Парашу розглядають не більше ніж Італію в Другій світовій. Вона не являє серьйозної загрози НАТО.
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11.02.2021 11:24 Відповісти
В погоне за миром начнется война. Какой нелепый бред.
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11.02.2021 00:10 Відповісти
Война у тебя в голове , а мозги 🧠 твои в ж0
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11.02.2021 00:13 Відповісти
Шекспир "Гамлет"
"Something
is rotten in the state of Denmark" (с)
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11.02.2021 00:20 Відповісти
И это мне пишет какое то чучело невежливое, сиди ровно ущербный Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден - Цензор.НЕТ 631
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11.02.2021 02:32 Відповісти
А все из-за какого-то Тайваня...
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11.02.2021 00:17 Відповісти
Т.е вы против выстраивания системы сдержек Китая. Пусть и дальше Китай стерилизует уйгуров в концлагерях, пусть защемят окончательно Гонконг и Тайвань, пусть Китай и дальше захватывает военный контроль над нейтральными водами, пусть он активней реанимирует свои территориальный претензии к Вьетнаму, Индии, Монголии...далее по списку и кого там только нет. А про Рашку ненаглядную вы подумали, борец вы наш за мир во всем мире? Отхватит Китай ДВ и Юг Сибири пока вы пытаетесь ландышами от проблемы заслониться!
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11.02.2021 00:23 Відповісти
Так а кто в Китай инвестировал и производства переносил и продолжает высылать денежку? Наверное Запад, а не кто-то другой. Плевать богачам на уйгуров, вот и всё, как и на Украину плевать. Мы все для них "туземцы".
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11.02.2021 00:43 Відповісти
Не отхватит. Всего две буквы: ЯО.
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11.02.2021 01:23 Відповісти
А вы простите кто? Спец представитель ООН? Откуда информация? С просторов инета? Ваше мнение конечно имеет право быть, но я не вижу смысла заниматься софистикой здесь.
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11.02.2021 02:34 Відповісти
Я в Дании по меры возможности ничего китайского не покупаю .
Например, лежит чеснок китайский или экологический испанский, я китайского даже в руки не возьму .
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11.02.2021 00:12 Відповісти
Т.е. вы получается солидарны с Байденом, можно сказать его датский соратник)
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11.02.2021 00:14 Відповісти
Можно и так , но если китайцы в детское питание давали тяжелее метали , но кто они если не враги ?
Что китайцы поставляют в Украину , даже в этих игрушках для детей ?
Маленькая игрушечная коляска для детей худшего качества с Китая продаётся в Украине дороже чем в Дании лучшего качества .
Сам это видел .
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11.02.2021 00:19 Відповісти
Меламиновый скандал добрался из Китая до Европы
Европейские власти принимают меры против возможного проникновения зараженных меламином продуктов из Китая. Первая находка уже сделана в Голландии, где из продажи изъято китайское печенье.

Федеральное правительство Германии добилось срочного введения в ЕС запрета на ввоз детского питания из Китая. Такая мера принята в связи с разрастающимся в КНР скандалом вокруг детского питания, молочных продуктов и кондитерских изделий, загрязненных химическим веществом меламин.
Этот химикат, который используется в промышленности при производстве пластика, добавлялся китайскими фермерами и молокозаводами в молоко для симуляции повышенного содержания протеина в продукте. У детей меламин вызывает образование камней в почках и приводит к серьезным заболеваниям. До сих пор от употребления зараженного меламином детского питания в Китае скончались четыре младенца. Более 53 тысяч детей заболели.
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11.02.2021 00:24 Відповісти
Вредные китайские игрушки выгоняют из США

Глава китайской компании - производителя детских игрушек «Ли Дер Индастриал» Чжан Шухун повесился в субботу прямо на своем складе. Это случилось на следующий день после того, как Китай объявил о временном запрете на экспорт своих игрушек. Последняя партия товара «Ли Дер» - 967 тысяч игрушек для детей дошкольного возраста - продавалась в США под брэндом Fisher-Price. Неожиданно в краске, которой они были выкрашены, обнаружилось недопустимое содержание свинца. Отзыв партии оценивается в 30 млн. долларов.
Виновником оказался поставщик «Ли Дер», лучший друг ныне покойного Чжана: именно он продал токсичную краску.
Это уже не первый скандал со «свинцовыми» китайскими игрушками в США. Недавно экспортные лицензии были отозваны у двух фирм из южной провинции Гуандун. Одна из них торговала с США , поставив свыше 1,5 млн. деревянных игрушек, опасных для здоровья детей.
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11.02.2021 00:30 Відповісти
Все экспортные товары проходят сертификацию!
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11.02.2021 00:20 Відповісти
Меламиновый скандал добрался из Китая до Европы
Европейские власти принимают меры против возможного проникновения зараженных меламином продуктов из Китая. Первая находка уже сделана в Голландии, где из продажи изъято китайское печенье.

Федеральное правительство Германии добилось срочного введения в ЕС запрета на ввоз детского питания из Китая. Такая мера принята в связи с разрастающимся в КНР скандалом вокруг детского питания, молочных продуктов и кондитерских изделий, загрязненных химическим веществом меламин.
Этот химикат, который используется в промышленности при производстве пластика, добавлялся китайскими фермерами и молокозаводами в молоко для симуляции повышенного содержания протеина в продукте. У детей меламин вызывает образование камней в почках и приводит к серьезным заболеваниям. До сих пор от употребления зараженного меламином детского питания в Китае скончались четыре младенца. Более 53 тысяч детей заболели.
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11.02.2021 00:25 Відповісти
Хехехе
Могу подсказать радикальный способ
Перенести производство на свою территорию и не покупать кетайское
Заодно ликвидируется безработица и прочая-прочая...
Правда негры за сотни лет работать отвыкли, но животворящая п-на творит чудеса!
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11.02.2021 00:14 Відповісти
Так это к негру еще и белого надсмотрщика надо нанимать с плеткой. А это накладно и неполиткорректно.
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11.02.2021 08:35 Відповісти
Ойойой, две-три сотни в расход - остальніе подумают
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11.02.2021 10:48 Відповісти
Подумают и разбегутся по лесам. Потом еще охотников придется нанимать, еще расходы дополнительные Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден - Цензор.НЕТ 9935
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11.02.2021 11:37 Відповісти
нігери..., працювати Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден - Цензор.НЕТ 8170 Пентагон створює робочу групу для вироблення методів протистояння Китаю, мета - "перемогти в змаганні за майбутнє", - Байден - Цензор.НЕТ 9050 , то як цигани - працівники.... Простіше повивозити всіх африкоідів в Китай, й вирішити,усі,проблеми
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11.02.2021 08:47 Відповісти
Хто б казав, але тільки не алєні гебняві....за парєбрік мацкаль
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11.02.2021 00:20 Відповісти
Идиоты мля. Опомнились. Когда сокращали рабочие места, переносили производство, продавали и позволяли воровать технологии, это что не понятно было чем закончится Их милллллллиард. Создайте уже рабочую группу как сохранить Белого человека. Рожают как кролики, а нам что делать. Нам одного ребенка выростить проблема. Да и секс я не очень уважаю.....лучше пиво!
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11.02.2021 00:17 Відповісти
Вот блин... Как тебе повезло, что твои родители пиво не очень любили Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден - Цензор.НЕТ 2039
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11.02.2021 00:19 Відповісти
Да и секс я не очень уважаю.....лучше пиво!

С такими взглядами выиграть "борьбу за сохранение Белого человека" - будет сложно. Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден - Цензор.НЕТ 6974
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11.02.2021 00:20 Відповісти
Китай конечно по сильнее и по хитрее Кацапов будет и решение правильное, но если Вы Америкосы не покажите миру труп паРаши - то они вам и нам тоже усложнят и без того сложную жизнь !!! Начните с Кацапов - только завершите Все по взрослому - похоронами русни !!! СПС
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11.02.2021 00:28 Відповісти
Бешенно плюсую!
Голова парашки над камином в Белом Доме - надолго успокоит синантропов
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11.02.2021 00:30 Відповісти
Всё будет ОК. Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден - Цензор.НЕТ 1006
Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден - Цензор.НЕТ 5360
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11.02.2021 00:30 Відповісти
Все, попали наши благодетели квартальные .Синовак теперь не кошерно колоть получается ? Ато большого брата обидеть можно . А ,,спутник V ,, адъ колоть опасно для жизни.Ишож теперь делать простому человеку если свою вакцину разработать было лень или мозгов не хватало ?
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11.02.2021 00:31 Відповісти
Клеить свою наклейку на любую вакцину еще никто не запрещал! Беларуские креветки - тому подтверждение... Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден - Цензор.НЕТ 9281
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11.02.2021 00:39 Відповісти
Сначала вырастили себе конкурента (вооружили новейшими технологиями, дали возможность заработать кучу бабла за свой счет), а теперь создают рабочую группу для противодействия. Ну просто курам на смех... И это долгосрочная стратегия? Как вы вообще до сих пор еще не развалились с такими подходами?
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11.02.2021 00:35 Відповісти
Откуда такие аналитики берутся? США никому ничего не должна - Китай купил гособлигации на 1,5 трл. долл. с нулевой ставкой, т.е. никаких процентов по вкладам и никаких гарантий, и вернуть эти деньги Китай может только продав эти активы другим покупателям, а это совсем не значит, что их цена будет равна номиналу. И потом звз США чисто условная единица, потому что печатный станок находится в США и она может напечатать любое их количество. Например в 2020г. было дополнительно напечатано около 6 трл. долл. и этого почти никто не заметил, потому что спрос на доллары не упал.
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11.02.2021 05:16 Відповісти
Колись один товариш з США сказав що, якщо США збере всі борги то, легко покриє власний борг і залишиться з прибутком.
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11.02.2021 11:37 Відповісти
Долг США в долларах. Не в юанях, унциях золота или баррелях нефти, а именно в долларах. Так что справятся по-любому.
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11.02.2021 08:40 Відповісти
Блумберг давно вже китайська компанія, яка є у власності китайської державної компанії.
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11.02.2021 11:35 Відповісти
Ну, тоді не тримайте долари.
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11.02.2021 15:09 Відповісти
"созтязаніє за будущєє" написав інтерфакс і всі розчулились - ну раз за будущєє так за будущєє, а в настоящєм будуть дружити. кудрявая локшина !
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11.02.2021 02:29 Відповісти
Пентагон создает рабочую группу для выработки методов противостояния Китаю, цель - "победить в состязании за будущее", - Байден - Цензор.НЕТ 1285
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11.02.2021 04:44 Відповісти
Вот сейчас рашистские кроты и опарыши зашевелятся!
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11.02.2021 06:33 Відповісти
Без генной модификации человека толерасты проиграют китайцам всухую.
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11.02.2021 08:31 Відповісти
Вся економічна потуга Китаю тримається на американському ринку та технологіях. Достатньо США закрити свій ринок для Китаю і доступ до технологій аби той пузир почав потихеньку здуватися. Ні ерефія з Україною, ні Африка не замінять Китаю американський ринок.
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11.02.2021 11:41 Відповісти
Китай єдина економічно потужна країна, де відсутня заборона на генну модифікацію людини. Коли всі інші це зрозуміють - відрив Китаю буде фантастичним і ті ж самі громадяни США будуть в черзі стояти на лікування в Китаї, а високопосадовці всіх країн будуть таємно замовляти з піднебесної вже не вакцину, а дещо більш цікаве.
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11.02.2021 11:52 Відповісти
генетична модифікація річ звичайно цікава але занадто проблематична.
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11.02.2021 12:15 Відповісти
Припинити нашпіговувати Ки технологіями й грошвой..!
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11.02.2021 08:39 Відповісти
Там проблема в іншому, якраз Китай нашпиговував грошвою американські університети. Одні отримували гранти на розробку технологій, а інші отримували гранти на розповсюдження серед студентів ідей маоізму. Звідси і зростання чисельності Антіфи за рахунок студентів гуманітаріїв. Наразі в США видний явний перекос в тому що, багато китайських студентів вивчають точні науки і за рахунок студентських віз сидять там десятиліттями, а американські- гуманітарні.
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11.02.2021 11:34 Відповісти
Байден таки знайшов в Овальному кабінеті записку Трампа і там схоже були не привітання. Хоча, основні звинувачування під час виборчої кампанії були якраз стосовно загострення відносин з Китаєм.
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11.02.2021 11:28 Відповісти
 
 