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Позиція США щодо російських С-400 у Туреччині не змінилася - вони несуть загрозу, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Позиція США щодо російських С-400 у Туреччині не змінилася - вони несуть загрозу, - Держдепартамент США

США не змінили ставлення до придбання Туреччиною в Росії зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 і розцінюють це озброєння як загрозу для НАТО і як порушення Анкарою своїх зобов'язань перед альянсом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у середу представник Держдепу США Нед Прайс.

"Наша політика щодо С-400 не змінилася: російські С-400 несумісні з обладнанням НАТО, вони несуть загрозу для технологій НАТО, вони не узгоджуються із зобов'язаннями Туреччини як союзника з НАТО", - сказав він на брифінгу.

Прайс нагадав, що великі військові операції з Росією підпадають під дію закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій").

"Ми змушені продовжувати закликати Туреччину не зберігати в себе ці системи", - зазначив він.

У США неодноразово висловлювали стурбованість у зв'язку з придбанням Туреччиною С-400, оскільки вважали, що Росія може використовувати ці системи для отримання інформації про винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35. До того ж, у Пентагоні заявляли, що Туреччині слід повернути ЗРС С-400 Росії, якщо Анкара хоче отримати від США ракетні комплекси Patriot.

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Вашингтон виключив Анкару з програми виробництва F-35A у липні минулого року одразу після того, як Туреччина придбала С-400.

Ердоган раніше також заявляв, що вважає проявом неповаги плани США щодо введення санкцій проти Анкари за покупку у Росії систем С-400.

На початку лютого радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван під час розмови з офіційним представником президента Туреччини Ібрагімом Калином заявляв, що придбання Туреччиною С-400 у Росії підриває згуртованість і ефективність НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 4338 Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1585
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11.02.2021 07:32 Відповісти
РАБссиянский металлолом Эрдоган мочил в сортире нехило... Позиция США по российским С-400 в Турции не изменилась - они несут угрозу, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1375и в Сирии и в Ливии...
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11.02.2021 07:39 Відповісти
С F-35A Эрдогану придётся повременить. Пусть пока полетает на стареньких модельках, правда и этих ему хватит, что бы намотать на рОги Козляндию.
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11.02.2021 07:46 Відповісти
да да, мы видели какую угрозу они несут в Карабахе
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11.02.2021 08:01 Відповісти
А Украина может предложить Эрдогану рогатки (РОГ-400), пока еще все деревья не спилили......Даешь НАТОООООО....
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11.02.2021 08:13 Відповісти
Эрдоган молодец!
Не подставил ** ни рашке ни СШАшке.
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11.02.2021 08:27 Відповісти
цікаво яку загрозу можуть нести с-400 для F-35?
США побоюються, що турки зможуть дослідити як адаптувати с-400 для розпізнання F-35?
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11.02.2021 08:56 Відповісти
 
 