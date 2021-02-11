Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього український захисник зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Біля населеного пункту Золоте-4 російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

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"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 11 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.



