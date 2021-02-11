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Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень "тиші", - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень

Минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього український захисник зазнав вогнепального поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Біля населеного пункту Золоте-4 російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

Також дивіться: Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр. ФОТОрепортаж

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 11 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень тиші, - штаб ОС 01
Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень тиші, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
ОПЗАЖОПА обігнала в рейтингу зелень, тому і закрив.
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11.02.2021 07:57
+8
Этот зепоц будет как то реагировать наконец или оно думает,что говноканалы его индульгенция?
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11.02.2021 07:54
+6
ЗЕбарига на крові ще опочівають.
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11.02.2021 07:59
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Этот зепоц будет как то реагировать наконец или оно думает,что говноканалы его индульгенция?
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11.02.2021 07:54 Відповісти
ОПЗАЖОПА обігнала в рейтингу зелень, тому і закрив.
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11.02.2021 07:57 Відповісти
Вовіку тільки не кажіть. Не руйнуйте його маленький, затишний, рожевий світ.
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11.02.2021 07:55 Відповісти
ЗЕбарига на крові ще опочівають.
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11.02.2021 07:59 Відповісти
він вдає із себе патріота. Громадянин який грав в московських фільмах.
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11.02.2021 08:23 Відповісти
вот именно потому, что украинских воинов то ранят, то убивают и спрашивается - а то ли командование в ВС Украины и ОС если убивают украинцев? что делает разведка минобороны... свидетельствует свое почтение или работает? почему за одного убитого или раненого украинца не убито 100 кацапоидных снайперов и тела не растворены в соляной кислоте, чтобы и следов не осталось?
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11.02.2021 08:05 Відповісти
Яке командування обрав мудрий нарід, таке і командує.
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11.02.2021 08:10 Відповісти
так вот братва что я вам скажу если на передовую закинуть комбатов , нач. штабов , замполитов и остальную дрысню такого плана то поверьте что то да поменяется
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11.02.2021 08:24 Відповісти
А может этого?
Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8061
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11.02.2021 09:40 Відповісти
Не варто тратитися на памперси.
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11.02.2021 09:58 Відповісти
кислоты нет,патроны надо беречь завод патронный еще не построили
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11.02.2021 08:26 Відповісти
коломойський на весні 2019 року брав участь у державному заколоті, які влаштували московські ЗМІ. Результаті цього заколоту-московський актор Зеленський став президентом України. по факту це совок. Українці захищають незалежність на донбасі, а Зеленський грається в політику. Коаліцію антимосковську розвалив і радіє.
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11.02.2021 08:20 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!

Воин, выполни свой священный долг- убей русского ******- оккупанта!
Український воїн зазнав вогнепального поранення поблизу Пісків, біля Золотого-4 ворог застосував БПЛА, за добу - 7 порушень "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9540
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11.02.2021 09:49 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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11.02.2021 10:23 Відповісти
Росіяни відкритим "текстом" ,говорять нам :"Миру або бодай тиші НЕ буде , будемо вбивати і далі!". Саме це робити нас багато років і вчать ... Особливо коли ми скидаємо вибухові пристрої з безпілотників в зоні "розведення" військових сил...
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11.02.2021 11:31 Відповісти
 
 