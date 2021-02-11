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За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб

Станом на середу, 11 лютого, виявлено ще 5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 03госпіталізовано – 1 784 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 03летальних випадків – 124;

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 03одужало – 6 568 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 03здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 06

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 08захворіло – 1 258 094 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 08одужало – 1 098 944 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 08летальних випадків – 24 058;

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335)", - написав він.

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб 13

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 124 человека, выявлены 5 039 новых случаев, выздоровели 6 568 человек - Цензор.НЕТ 7515
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11.02.2021 08:34 Відповісти
А западло писать детальную стату по возрастам?
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11.02.2021 08:37 Відповісти
а вчорашні таржествіниє рапорти о пабєдє каманди слуг над каронавирусом?
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11.02.2021 08:44 Відповісти
Сегодня болеют 135 092 человека.
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11.02.2021 08:59 Відповісти
почти в 2 раза увеличилось. Правда идиоты специалисты говорят, что - "Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль
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11.02.2021 08:59 Відповісти
шмыг , шмыг...., уноси готовенького , шмыг , шмыг, шмыг ... - ктоооо на нооооовенького!!?))
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11.02.2021 09:59 Відповісти
Лайфхак по снижению статистики COVID

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб - Цензор.НЕТ 5296

Это Москва, но у наших "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом" такая же тактика, разве что масштабы поменьше. Потому что в эпоху шоуменов важно не что сделано, а как об этом по телевизору сказано и в каком модном прикиде был диктор.

За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб - Цензор.НЕТ 248
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11.02.2021 09:43 Відповісти
А интересно, если сделать 70 000 тыс. тестов, как обещал мистер Смерть в сутки, какая бы была статистика?
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11.02.2021 10:55 Відповісти
Тесты закупили За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб - Цензор.НЕТ 4126
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11.02.2021 12:26 Відповісти
- Куме, вакцинуватися будемо? - Звісно. У вас чи у мене?
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11.02.2021 14:51 Відповісти
 
 