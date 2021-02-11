За добу через COVID-19 в Україні померли 124 людини, виявлено 5039 нових випадків, одужали 6568 осіб
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на середу, 11 лютого, виявлено ще 5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 784 особи;
летальних випадків – 124;
одужало – 6 568 осіб;
здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 258 094 особи;
одужало – 1 098 944 особи;
летальних випадків – 24 058;
проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335)", - написав він.
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идиотыспециалисты говорят, что - "Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис", - Шмыгаль
Это Москва, но у наших "мастеров спорта по борьбе с коронавирусом" такая же тактика, разве что масштабы поменьше. Потому что в эпоху шоуменов важно не что сделано, а как об этом по телевизору сказано и в каком модном прикиде был диктор.