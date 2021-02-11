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Посольство РФ про кораблі США у Чорному морі: Безрозсудне "брязкання зброєю". Займайтеся своєю справою у своїх територіальних водах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство РФ про кораблі США у Чорному морі: Безрозсудне "брязкання зброєю". Займайтеся своєю справою у своїх територіальних водах

У посольстві Росії в США закликали американських військових припинити "брязкати зброєю" в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, відповідну заяву опубліковано у Twitter дипмісії під ретвітом повідомлення Шостого флоту ВМС США про спільні американо-турецькі навчання в Чорному морі.

"Ми закликаємо американських військових припинити безглузде брязкання зброєю і займатися своєю справою в територіальних водах Сполучених Штатів", - йдеться в заяві дипломатів.

У посольстві також припустили, що американському флоту "не терпиться знайти ворога в Чорному морі".

"Він відчайдушно шукає приводи - тепер уже відкрито під прапором військових навчань - для збільшення своєї присутності в регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Наприкінці січня в Чорне море увійшли американські есмінці "Дональд Кук" і "Портер". Майже 17 днів вони брали участь у спільних операціях разом із союзниками і партнерами по НАТО. 10 лютого есмінці Військово-морських сил США залишили акваторію Чорного моря.

До цього генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс посилив свою присутність у Чорному морі у відповідь на дії Росії в окупованому Криму. Він також пообіцяв нарощувати свою присутність у регіоні, продовжуючи підтримувати Україну.

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Топ коментарі
+51
Україна просто повинна дати дозвіл американцям побудувати найбільшу військову базу в районі Чорного моря
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11.02.2021 08:41
+48
Ой какое смешное заявление! Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах - Цензор.НЕТ 7936
Кацапы! Валите нахер из наших территориальных вод со своим чирнаморским флотам! В Новороссийск к е...ене матери! Крым - Украина, и это НАШИ терриотриальные воды. Кого хотим, того и пускаем.
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11.02.2021 08:41
+39
Странно, что паРашку не смущает наличие ее кораблей возле берегов Сирии и т.д...или они думают, что Сирию омывает море Лаптевых?... Посольство РФ о кораблях США в Черном море: Безрассудное "бряцание оружием". Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах - Цензор.НЕТ 5126
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11.02.2021 08:42
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Опа, а может ещё и заявите, что им у вас лицензию надо получить. А ведь вы сами этого пушистого зверька выпустили из клетки и теперь он пришёл порвать вам жопу. Так что - мойте жопу перед едой крымской водой.
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11.02.2021 10:34 Відповісти
Кацапчики! Занимайтесь своим делом в своих территориальных водах!
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11.02.2021 10:40 Відповісти
А 12-мильная полоса вокруг Крыма- территориальные воды Украины!
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11.02.2021 11:27 Відповісти
Если бы в 2014 году Украина разорвала договор с Россией по Азовскому морю, то сейчас военные корабли США могли бы бряцать в Азовском море. Так как Азовское море стало бы нейтральными водами.
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11.02.2021 11:25 Відповісти
а разве тогда Азовское море (будучи сейчас де-факто "внутренним российским морем") не станет "международными водами" со всеми минусами, оттуда вытекающими? Типа местом промысла и фрахта тех те турецких кораблей? Зачем, решая сиюминутную тактическую задачу, создавать глобальную проблему, которую "будущая Украина" уже не сможет решить?
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11.02.2021 12:07 Відповісти
Мягко говоря странное суждение. Черное море это международные воды, за исключением территориальных. И это только раз. Во вторых достаточно посмотреть на карту этого региона и протяженность береговой линии причерноморских стран НАТО ( Болгария, Румыния, Турция) и стран сотрудничающих с НАТО ( Украина и Грузия). Что бы подсказать РФ что там делает США ( основной член НАТО и партнер Украины и Грузии). У Раши был бы минимум прибрежной зоны, но на данный момен путем агрессии и оккупации Крыма, Севастополя и Абхазии они ее просто временно расширили . Но мир то этого не признает. Так что при любом раскладе США имеет полное право там находиться. Там другой нюанс, скорее при сложившейся ситуации Раше пора закрывать проливы из Черного моря, но это как говорится совершенно другая история.
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11.02.2021 11:35 Відповісти
Знатно так палає над Моцквою, а канонада ллється наче пісня.
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11.02.2021 11:55 Відповісти
В американских эсминцах ничего не бряцает, не люфтит и не дребезжит.
Не над путать с московитскими подводными лодками, самыми шумными в мире.
И самыми закрытыми в Чёрном море.
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11.02.2021 12:01 Відповісти
А КТО ЭТИХ СМЕРДЕЙ СПРАШИВАЛ !?)
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11.02.2021 14:22 Відповісти
Кацапы свой рот закрыли бы , от греха подальше , а то Эрдогаша расстроится ,а его флот в ЧМ в 10 раз больше , чем у кацапов.
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11.02.2021 16:20 Відповісти
Москва вопит о нарушении доктрины Монтре, но умалчивает, что если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Украине и США надо работать с Эрдоганом и тогда все ограничения станут историей
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11.02.2021 22:13 Відповісти
Американцы бряцают а дикари уже семь лет одуванчики нюхают в Украине...им можно убивать а штатам в помощь Украине ничего нельзя делать... гениально феерично..наглость хамство и цинизм зверей из московских болот не имеет границ..
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09.04.2021 20:57 Відповісти
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