Проїзд дорогами загального користування забезпечено. В'їзд фур до Києва та їхній рух у Закарпатській області обмежено, - Нацполіція
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Із 7:00 11 лютого для недопущення накопичення великовагового та великогабаритного транспорту продовжують діяти обмеження руху на в'їзд до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
За даними правоохоронців, ідеться про обмеження на в'їзд до столиці на автодорогах:
М-01 Київ-Чернігів;
М-03 Київ-Харків;
М-05 Київ-Одеса;
М-06 Київ-Чоп;
М-07 Київ-Ковель;
Н-01 Київ-Знам'янка;
Н-08 Бориспіль-Маріуполь.
Крім цього, із 6:15 11 лютого запроваджено обмеження руху великовантажного автотранспорту на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у Закарпатській області.
"За інформацією "Укравтодору", проїзд дорогами загального користування забезпечено. Закликаємо водіїв враховувати погодні умови та без нагальної потреби не сідати за кермо", - наголошується в повідомленні.
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Британия: Все зависит от выхлопа
"Фильтром" для въезда в центральный Лондон как для легковых, так и для грузовых машин является также уже много лет действующий в британской столице специальный сбор за проезд через центральные улицы в рабочие дни недели с 7 утра до 18.00. Платить за проезд через эти зоны 10 фунтов стерлингов желает далеко не каждый водитель и не каждый владелец перевозящей грузы компании. Поэтому большинство предпочитают идти в объезд платных дорог, освобождая тем самым городской центр.
Для большегрузных автомобилей предусмотрены в Британии специальные парковочные стоянки. Находятся они, как правило, либо за чертой города, либо в отдаленных от центра районах. Эти парковки нередко оборудованы мойками, бензозаправками и камерами наружного наблюдения, обеспечивающими безопасность машины и ее водителя во время ночной стоянки. Стоимость парковки - 10 фунтов стерлингов в сутки. Не возбраняется грузовику припарковаться на ночлег и у обочины дороги. Однако такая парковка считается предприятием рискованным, так как статистика свидетельствует, что ночлег грузовика на обочине дороги нередко провоцирует аварии.
Бразилия: Мотель прилагается
Уже на подъездах к крупным населенным пунктам вступает в силу ограничение на передвижение грузового транспорта. Однако это не создает серьезных неудобств для водителей-дальнобойщиков. Практически по всей стране возле больших мегаполисов развернута широкая сеть автозаправочных центров, где, помимо самих АЗС, расположены небольшие кафе и стоянки для трейлеров. К тому же часто на территории таких центров водитель может отдохнуть в мотеле.
Франция: Голубая мечта мэра
Ну а как быть большегрузным трейлерам, которые, к примеру, добрались до Парижа засветло, а до разгрузки еще остается немало времени? Для них за городскими пределами созданы "дорожные центры". Один из них находится в пяти километрах к юго-западу от столицы. Помимо стоянки на 100 с лишним фур, оснащенной системой видеонаблюдения, охраной с собаками, там есть кафе-ресторан с умеренными ценами (можно прилично перекусить за 10-12 евро), душ, комната отдыха. Первые два часа в центре - бесплатные, далее каждый из 12 часов стоянки будет стоить по 2,40 евро, а последующие 12 часов можно провести там опять бесплатно. Неподалеку имеется дешевая гостиница.
США: Лицензия на 8 лет
Годовой "абонемент" обойдется от 85 до 1100 долларов в зависимости от количества осей и типа транспортного средства, свойств перевозимого груза.
Китай: Тяньаньмэнь грузовикам не рада
В китайской столице уже много лет действуют жесткие требования к въезду грузовых машин в пределы города. Главное - доступ только в ночное время. Кроме того, есть ограничения по месту регистрации: с пекинскими номерами существуют некоторые послабления, для остальных же въезд в город строго лимитирован.
Все въезды в город оборудованы стоянками и зонами отдыха для водителей.
В некоторых местах есть душ, гостиница - это уже за отдельную плату. А обычные стоянки - бесплатные. Между тем многие водители заранее планируют маршрут таким образом, чтобы добраться до Пекина как раз к ночи, чтобы зря не простаивать.
http://bamap.org/information/smi/20289/print/