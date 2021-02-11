В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що в ЄС йде робота над четвертим пакетом санкцій проти Білорусі та обговорюють так званий список Навального - введення обмежень проти причетних до укладення опозиціонера.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Delfi.

Зараз триває узгодження підсанкціонного списку осіб людей, які підпадуть під нові обмеження.

"Четвертий, пакет санкцій (проти Білорусі, - ред.) - це європейський пакет санкцій. Поки що немає чітких критеріїв, як він буде складатися, ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країни Балтії. На початковому етапі я не можу уявити інформацію, йдуть дискусії, збираються докази за списком цих осіб", - сказав Ландсбергіс.

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Окрім того, готується розширення санкцій і проти Росії. Так, за словами Ландсбергіса, "найчастіше обговорюється так званий список Навального - люди, пов'язані з затриманням, приміщенням під варту, судом над Навальним, можливо, також і замовники".

Він зазначив, що Литва бере участь в дискусіях з колегами з країн Балтії, Польщі, і відповідний перелік підсанкційних осіб буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом.

Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.