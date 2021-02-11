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В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що в ЄС йде робота над четвертим пакетом санкцій проти Білорусі та обговорюють так званий список Навального - введення обмежень проти причетних до укладення опозиціонера.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Delfi.

Зараз триває узгодження підсанкціонного списку осіб людей, які підпадуть під нові обмеження.

"Четвертий, пакет санкцій (проти Білорусі, - ред.) - це європейський пакет санкцій. Поки що немає чітких критеріїв, як він буде складатися, ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країни Балтії. На початковому етапі я не можу уявити інформацію, йдуть дискусії, збираються докази за списком цих осіб", - сказав Ландсбергіс.

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Окрім того, готується розширення санкцій і проти Росії. Так, за словами Ландсбергіса, "найчастіше обговорюється так званий список Навального - люди, пов'язані з затриманням, приміщенням під варту, судом над Навальним, можливо, також і замовники".

Він зазначив, що Литва бере участь в дискусіях з колегами з країн Балтії, Польщі, і відповідний перелік підсанкційних осіб буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом.

Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

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Наче дорослі люди, а в якісь дитячі забавки граються... Та до спини двері їм ваші комашині санкції!
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11.02.2021 09:05 Відповісти
Настоящие санкции - это отключение от платежных систем, закрытие границ и полное эмбарго. Через короткое время однозначно происходит в стране революция или гражданская война, а скорее даже диктатора ликвидируют свои же силовые органы. Все остальное - это игра младенцев в манежике
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11.02.2021 09:23 Відповісти
Санкции работают,причем для всех крыс Путлера Лукашеску и прочиз Крыс,начиная с детей дедушек бабушек родственников кумовей и прочего быдла типа братвы...,а это значит Мировая банковская система SWIFT работает лучше швейцарских часов В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 7186
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11.02.2021 09:24 Відповісти
В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 7909 Недавно ФБР нашло бабло Коломойского из Приватбанка украденое при покупке небоскреба в США,причем транзакции при покупке совершались более 10 раз,и конечного бенифициара вычислили без труда...им оказался соратник Игорь Валерьевича, Боголюбов... В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 85
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11.02.2021 09:28 Відповісти
Санкции против Виктора Векскельберга ,кошелька Путлера,недавно арестовали 1 ярд 500 лямов долларов,баблосы нашли у родственников Вексельберга,кажись четверо Хмырей..на самом деле бабло отобрали у Путлера... В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 6707
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11.02.2021 09:45 Відповісти
Шутки с американцами плохо заканчиваются чуваки В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 2362 В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви - Цензор.НЕТ 8336
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11.02.2021 09:47 Відповісти
Принципи діяльності такі - готовити, обговорювати, висловлювати стурбованість, глибоку стурбованість, дуже глибоку стурбованість.
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11.02.2021 10:04 Відповісти
Всё это нужно, всё это правильно только вот смущает одно - ну почему так долго для этого надо ковыряться в носу. И от этого проблема становится похожей на задачу, басейн и две трубы. Труба А заполняет басейн за 10 минут, труба Б опорожняет басейн за 7 минут. Вопрос - за какое время наполнится басейн если открыть обе трубы?

Результат предсказуем - а нет надо голову народу запудрить и показать своё цабе.
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11.02.2021 10:19 Відповісти
Список насрального который насрал на украинский Крым
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11.02.2021 11:53 Відповісти
 
 