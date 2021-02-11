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Через коронавірус Латвія ввела тимчасову заборону на в'їзд в країну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Через коронавірус Латвія ввела тимчасову заборону на в'їзд в країну

З 11 до 25 лютого за рішенням влади заборонений в'їзд до Латвії з несуттєвих причин з усіх країн ЄС, Європейської економічної зони, Швейцарії та Великій Британії.

Поправки до розпорядження про введення надзвичайного стану, прийняті урядом, передбачають, що в'їзд до Латвії буде дозволено тільки з невідкладних і важливих причин, якими вважаються робота, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на постійне місце проживання або відвідування похорону , інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Поправки передбачають також, що тимчасово не здійснюватися міжнародні пасажирські перевезення через аеропорти, порти і на автобусах з Великої Британії, Ірландії, Португалії та в ці країни, так як там висока поширеність нових штамів "Covid-19".

З дозволу міністра сполучення дозволяється здійснювати пасажирські перевезення, але не більше п'яти пасажирів, приватним повітряним транспортом і бізнес-рейсами, нерегулярні пасажирські перевезення транзитом, спеціально організовані перевезення працівників для доставки до місця роботи, спеціально організовані перевезення спортсменів для участі в змаганнях за кордоном і в міжнародних змаганнях в Латвії.

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Відповідність вищезазначеним критеріям осіб, які бажають в'їхати в Латвію, має бути підтверджений ними самими під час заповнення електронної анкети на сайті "covidpass.lv". При заповненні електронної анкети немає необхідності докладати документальні або інші достовірні докази причин в'їзду, але вони повинні бути при собі, щоб пред'явити Держполіції і Державної прикордонної охорони.

Парламентський секретар міністерства закордонних справ Занда Калнинь-Лукашевіца в четвер в інтерв'ю Латвійському радіо нагадала, що цього разу Латвія не буде організовувати репатріаційні рейси, і люди також виявляють до них набагато менший інтерес.

Вона зазначила, що люди з "Covid-19" також можуть повернутися в Латвію сушею, але тільки на приватному транспорті.

За словами Калнинь-Лукашевіци, існує ймовірність продовження цих обмежень більше ніж на два тижні, але це буде залежати від епідеміологічної ситуації.

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если судить по смертям, так все страны уже давно надо закрыть - вон, из-за ДТП огробатывается больше граждан напр., чем от вируса.. кх-кх.. о б*же(бежит к стопатолопу)))
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11.02.2021 09:09 Відповісти
Тут дело в другом. Лидеры стран может и сами ковид-дисиденты, но это как с Богом: может его и нет, но лучше гадостей про него не говорить. Так и тут лучше перебздеть, чем недобздеть, а то вдруг коронавирус окажется действительно страшным вирусом и с них просто напросто потом спросят Из-за коронавируса Латвия ввела временный запрет на въезд в страну - Цензор.НЕТ 8703
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11.02.2021 09:14 Відповісти
Посм. как "болел" Трамп и наши Зеля и Елдак. - пара дней и все синьоры как огурцы(в ж*пе)
а то шо вколят нопонятную хрень, да еще если потом заболеешь - скажут: это вы заболел Гватемальским штаммом, дай бабла и вколем против него, вот тока шо разделали и разработали, все для вас, мы работаем то есть, икру кушать не можем даже, так работаем.
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11.02.2021 09:22 Відповісти
Та вирус есть и люди умирают - это правда. Но масштаб коронабесия вокруг него неоправданно зашкаливает. От СНЕДа тоже люди умирают, так что это теперь с бабами не долбиться получается? Л-Логика...
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11.02.2021 09:25 Відповісти
А с чего ты взял что они вообще "болели"? С телевизора?
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11.02.2021 09:57 Відповісти
нееее, с новостей.
с телевизора мой т.н. "батя" обосрал мну из-за Савченко, а потом когда были уже видео СБУ, - обосрал вдвойне = "да чо ты знаешь, дурак"

так шо я с телевизнориками вообще не веду речь.
- здоров-хайль кто-то там, досвидос.
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11.02.2021 10:21 Відповісти
Латвия закрыла РАБссия-1,теперь рюсскаговорящие не латыши лишены зреть в ящиках своих пропагандонов Мавзолейных... Из-за коронавируса Латвия ввела временный запрет на въезд в страну - Цензор.НЕТ 31
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11.02.2021 09:18 Відповісти
а для кацаповирусов пора вводить постоянный
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11.02.2021 09:26 Відповісти
Смеху мало потому что вводится комендантский час по всему шарику и Европа в этом деле флагман кретинизма. Раша помрет тихо и никому не причинит беспокойства
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11.02.2021 09:59 Відповісти
 
 