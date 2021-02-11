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Понад 100 українців і громадян Молдови з підробленими документами затримали на кордоні з Польщею

Новини Цензор.НЕТ Події

Понад 100 українців і громадян Молдови з підробленими документами затримали на кордоні з Польщею

На прикордонному переході в Медиці затримана найчисленнішу групу людей з фальшивими дозволами на роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, понад сотню іноземців з фальшивими дозволами на роботу в Польщі протягом кількох днів затримали на прикордонному переході в Медиці. Підробками хотіли скористатися громадяни Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів.

"Крім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови та місце працевлаштування в Польщі", - розповіла спікер Бескидського відділу прикордонної служби Майон Ельжбета Пікор.

"Оскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці призналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу", - додала вона.

Також дивіться: Діяльність угруповань, що займалися переправленням нелегалів через кордон, припинено в трьох областях України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Іноземці добровільно згодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.

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Топ коментарі
+6
Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 6590
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11.02.2021 09:38
+3
Поляки теж живуть краще нас, але пхнуться на роботу далі на Захід.
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11.02.2021 09:28
+1
Коли я кілька років тому був у Кишиневі і спілкувався з місцевими, то виявилося, що середня зарплата по столиці там раза в півтора нижча, ніж по Києву... І масово в Румунію на заробітки катають!
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11.02.2021 09:46
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А кто это там гнал что молдоване уже лучше нас живут? Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 4096
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11.02.2021 09:26 Відповісти
Поляки теж живуть краще нас, але пхнуться на роботу далі на Захід.
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11.02.2021 09:28 Відповісти
зажралісь
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11.02.2021 09:32 Відповісти
Коли я кілька років тому був у Кишиневі і спілкувався з місцевими, то виявилося, що середня зарплата по столиці там раза в півтора нижча, ніж по Києву... І масово в Румунію на заробітки катають!
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11.02.2021 09:46 Відповісти
Народні умільці наштампують вагон яких хош папірців для лохів. Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 3877 Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 3877
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11.02.2021 09:26 Відповісти
Хорошо шо сигареты не несли.
СБУ походу хорошенько поживится за счет какой-то фирмы)) или десяти фирм.
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11.02.2021 09:27 Відповісти
Больше 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 6590
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11.02.2021 09:38 Відповісти
Более 100 украинцев и граждан Молдовы с поддельными документами задержаны на границе с Польшей - Цензор.НЕТ 9762
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11.02.2021 09:42 Відповісти
Фирм выдающих косые Ксивы для въезда в ЕС полно,мошенники действуют быстро нагло и бесследно исчезают...потом на дно...делают паузу, кушают Твикс, для поиска следующей партии Лохов...,но уже в другом городе Украины...
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11.02.2021 10:04 Відповісти
Теперь их посадят за подделку?
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11.02.2021 11:04 Відповісти
Ми сама успішна нація
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11.02.2021 11:38 Відповісти
 
 