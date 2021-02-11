Понад 100 українців і громадян Молдови з підробленими документами затримали на кордоні з Польщею

На прикордонному переході в Медиці затримана найчисленнішу групу людей з фальшивими дозволами на роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, понад сотню іноземців з фальшивими дозволами на роботу в Польщі протягом кількох днів затримали на прикордонному переході в Медиці. Підробками хотіли скористатися громадяни Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів.

"Крім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови та місце працевлаштування в Польщі", - розповіла спікер Бескидського відділу прикордонної служби Майон Ельжбета Пікор.

"Оскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці призналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу", - додала вона.

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Іноземці добровільно згодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.