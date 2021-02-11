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Новини Політика України
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Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро почало розслідування через закупівлю вакцин за участю посередника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Щоб щось думати, треба розуміти, що саме вони розслідують. Я можу спиратися лише на ті заяви, які були від правоохоронних органів. Тому в них це треба запитувати. Я можу лише сказати, що ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, які укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, транспарентно – безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нема чого додати щодо закупівлі вакцин, де в нас є шалений попит у світі. І зрозуміло, що весь світ знаходиться в тій ситуації, коли вони купують ті вакцини, де є можливість безпосередньо домовитись з виробником", - сказав глава МОЗ.

За словами Степанова, в кожного виробника вакцин є "своя ціна на свій продукт".

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"Єдине, що можу вам сказати, що ті пропозиції, які надходили в МОЗ у результаті перемовин, – там ціни різняться від 5 доларів до 33,9 долара за вакцину. Щоб ви розуміли, що є різні ціни в різних виробників", - додав міністр.

На уточнювальне запитання, чи є він фігурантом у справі НАБУ, глава МОЗ відповів: "Чого це я маю бути якимось фігурантом якоїсь справи? Треба в НАБУ запитувати. Щобільше, ми максимально зацікавлені, особливо я зацікавлений, тому що це така річ, яка кидає тінь на міністерство. Тому я зацікавлений у максимально швидкому розслідуванні. Зі свого боку можу сказати, що при будь-якому запиті від правоохоронного органу до нас щодо якихось документів – всі документи будуть надані миттєво".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Також читайте: Це стратегія самознищення: ВООЗ розкритикувала світову систему розподілу вакцин

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Топ коментарі
+8
Свинарчуки бы уже давно добыли бы вакцЫну для украинцев как и детали для военной техники, а зебилы сидят сопли жуют и хотят нажиться на беде граждан!!!
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11.02.2021 09:18
+5
Следствие покажет, на сколько прозрачно тебе откатили и сколько ты украл. Не при этом конечно фигляре, но уже очень скоро.
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11.02.2021 09:24
+5
Нет оснований не верить этому святому человеку. Он никогда не врёт, не манипулирует и самое главное - не ворует.)))
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11.02.2021 09:31
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Свинарчуки бы уже давно добыли бы вакцЫну для украинцев как и детали для военной техники, а зебилы сидят сопли жуют и хотят нажиться на беде граждан!!!
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11.02.2021 09:18 Відповісти
Они не "сопли жуют", они искали способы впихнуть Спутник - гниды проводили тестирование. Как говорил Степанов что его проводят просто так - для развлечения. Но побоялись напрямую. И теперь неизвестно что из Китая под видом вакцины...
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11.02.2021 09:24 Відповісти
Отвечаю: ничего. Из Китая "под видом вакцины" не приедет вообще ничего.
99%, от денег, которые были перечислены прокладке под видом предоплаты за вакцину, до китайцев добрался откат за молчание. И прокладка откат получила. Остальное бабло возвратилось степашке, который тоже получил свою долю. Кто получил основное бабло, могу только догадываться. И догадываюсь
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11.02.2021 09:41 Відповісти
На эти деньги уже закуплены ОВГЗ
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11.02.2021 10:21 Відповісти
люлякебаб на алиекспрес ... из китая
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11.02.2021 09:53 Відповісти
свинарчуки могут добывать только в кацапии и только по тройной надбавке
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11.02.2021 09:53 Відповісти
Ну да имбицил, а запчасти к советской военной технике они же по всему миру в военторгах продаются.
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11.02.2021 09:58 Відповісти
просто ты недоумок не способен читать Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро - Цензор.НЕТ 8604
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11.02.2021 11:18 Відповісти
По факту есть что лаптеногий или не надо было восстанавливать технику в 2015 году любыми средствами? Кстати суды Бубочки состава преступления тоже не нашли
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11.02.2021 12:21 Відповісти
бггг




Inna Turenko

@i_turenko


Українці не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.
https://prm.ua/chy-zmozhut-ukraintsi-obyraty-vaktsynu-u-tshz-daly-poiasnennia/
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11.02.2021 09:18 Відповісти
Все понятно. Предложения были "от 5 до 33,9". Зебилы купили по 5, но по документам провели, как по 33,9, разница понятно где.
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11.02.2021 09:20 Відповісти
Ты о них очень высокого мнения. Я думаю что сроки поставок сорваны из-за:
"За подделку вакцины от COVID-19 в Китае задержаны более 80 человек..."
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11.02.2021 09:27 Відповісти
Вот цены в Бельгии. Легко видно ложь наших барыг

Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро - Цензор.НЕТ 6154
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11.02.2021 09:31 Відповісти
Там же государство закупает, а не фирма Богатыревой, купят по 5$, а нам лохам продадут по 35$.
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11.02.2021 12:58 Відповісти
любые контракты, заключаемые для обеспечения Украины вакциной, заключаются абсолютно прозрачно, транспарентно - непосредственно с производителями вакцин.Источник: https://censor.net/ru/n3247267

У бубочки брехать научился? Про Лекхим богатыревский забыл? Или для тебя лекхим - уже государство?
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11.02.2021 09:21 Відповісти


крок_за_кроком@mykolayovych45 6 ч

вибачайте за ресурс, це група в ВК, а ви розумієте який має бути реальний двіж аби свинособаки не побоялись написати правду про свою трутку.

Степанов о расследовании НАБУ по поводу закупки COVID-вакцин: Минздрав заключает любые контракты абсолютно прозрачно - Цензор.НЕТ 922
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11.02.2021 09:22 Відповісти
Следствие покажет, на сколько прозрачно тебе откатили и сколько ты украл. Не при этом конечно фигляре, но уже очень скоро.
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11.02.2021 09:24 Відповісти
если все чисто то и бздеть незачем
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11.02.2021 09:25 Відповісти
***
даже трудно сказать, кого именно оперов, следаков, судей или прокуроров
больше всего смешит фраза "если вы невиновны, то вам нечего бояться".
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11.02.2021 09:34 Відповісти
Нет оснований не верить этому святому человеку. Он никогда не врёт, не манипулирует и самое главное - не ворует.)))
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11.02.2021 09:31 Відповісти
и самое главное его достижение - очень удачно женился )))
(как только стал министром жена "влезла" в околомедицинский бизнес))))
в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования - «деятельность лечебных учреждений». Также фирма занимается оптовой и розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами в специализированных магазинах, аптеках, сетях.
совпадение??? не думаю
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11.02.2021 09:40 Відповісти
Промокакашка прзрачная...
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11.02.2021 09:37 Відповісти
Ось і подивимося, для чого тобі, хапузі, знадобилася Раїна прокладка...
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11.02.2021 09:49 Відповісти
вонюча...
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11.02.2021 09:52 Відповісти
что такое прозрачно? когда целое министерство во главе с министром не в состоянии заключить прямой договор? лепить байку, брехать, он может... договор заключить не может....
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11.02.2021 09:51 Відповісти
Короче, Степашка, пора делится откатом с НАБУ.
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11.02.2021 10:10 Відповісти


Дмитрий@dmitriypaut 10 февр.

Сюр!!!
Прокладка Богатыревой регистрирует кит факцину. Цена как у самой дорогой, эффективность 50,4%. 1,9 млн доз. До этого Стяпанов обещал,что вакцин с эффективностью менее 70% не будет. Я понимаю, всем пох, 80% Украинцев переболели, но Зеленскай просто крадёт ВАШИ деньги!
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11.02.2021 10:13 Відповісти
Его первого нужно за жопу брать, он же сам сказал на телевидении что китайцы согласны продавать вакцину только через прокладку Богатыревой, а китайцы конечно были не в курсе что вообще есть в Украине супер фирма Богатыревой. Так что он не врет он тупо п##дит.
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11.02.2021 12:47 Відповісти
так всё прозрачно, у этого вора Степанова, что был он вынужден закупать вакцину с Китая Через воровку Богатырёву!! Аферист зеленского!!
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11.02.2021 13:48 Відповісти
 
 