Степанов про розслідування НАБУ з приводу закупівлі COVID-вакцин: МОЗ укладає будь-які контракти абсолютно прозоро
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував інформацію про те, що Національне антикорупційне бюро почало розслідування через закупівлю вакцин за участю посередника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Щоб щось думати, треба розуміти, що саме вони розслідують. Я можу спиратися лише на ті заяви, які були від правоохоронних органів. Тому в них це треба запитувати. Я можу лише сказати, що ми ведемо прозору політику, і будь-які контракти, які укладаються для забезпечення України вакциною, укладаються абсолютно прозоро, транспарентно – безпосередньо з виробниками вакцин. Тому більше нема чого додати щодо закупівлі вакцин, де в нас є шалений попит у світі. І зрозуміло, що весь світ знаходиться в тій ситуації, коли вони купують ті вакцини, де є можливість безпосередньо домовитись з виробником", - сказав глава МОЗ.
За словами Степанова, в кожного виробника вакцин є "своя ціна на свій продукт".
На уточнювальне запитання, чи є він фігурантом у справі НАБУ, глава МОЗ відповів: "Чого це я маю бути якимось фігурантом якоїсь справи? Треба в НАБУ запитувати. Щобільше, ми максимально зацікавлені, особливо я зацікавлений, тому що це така річ, яка кидає тінь на міністерство. Тому я зацікавлений у максимально швидкому розслідуванні. Зі свого боку можу сказати, що при будь-якому запиті від правоохоронного органу до нас щодо якихось документів – всі документи будуть надані миттєво".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України 3 лютого почало розслідування щодо закупівлі вакцин проти коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
99%, от денег, которые были перечислены прокладке под видом предоплаты за вакцину, до китайцев добрался откат за молчание. И прокладка откат получила. Остальное бабло возвратилось степашке, который тоже получил свою долю. Кто получил основное бабло, могу только догадываться. И догадываюсь
Inna Turenko
@i_turenko
Українці не зможуть обрати той чи інший вид вакцини проти коронавірусу під час масової вакцинації.
https://prm.ua/chy-zmozhut-ukraintsi-obyraty-vaktsynu-u-tshz-daly-poiasnennia/
"За подделку вакцины от COVID-19 в Китае задержаны более 80 человек..."
У бубочки брехать научился? Про Лекхим богатыревский забыл? Или для тебя лекхим - уже государство?
крок_за_кроком@mykolayovych45 6 ч
вибачайте за ресурс, це група в ВК, а ви розумієте який має бути реальний двіж аби свинособаки не побоялись написати правду про свою трутку.
даже трудно сказать, кого именно оперов, следаков, судей или прокуроров
больше всего смешит фраза "если вы невиновны, то вам нечего бояться".
(как только стал министром жена "влезла" в околомедицинский бизнес))))
в государственном реестре (ЕГРПОУ) содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в пгт Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав» с уставным капиталом 1,5 млн гривен. Основной вид хозяйствования - «деятельность лечебных учреждений». Также фирма занимается оптовой и розничной торговлей медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами в специализированных магазинах, аптеках, сетях.
совпадение??? не думаю
Дмитрий@dmitriypaut 10 февр.
Сюр!!!
Прокладка Богатыревой регистрирует кит факцину. Цена как у самой дорогой, эффективность 50,4%. 1,9 млн доз. До этого Стяпанов обещал,что вакцин с эффективностью менее 70% не будет. Я понимаю, всем пох, 80% Украинцев переболели, но Зеленскай просто крадёт ВАШИ деньги!