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За добу у світі виявили 437,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 107,8 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу у світі виявили 437,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 107,8 млн

Станом на ранок 11 лютого у світі зареєстрували 437 853 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 14 018 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 107 861 936 випадків інфікування, з них 437 853 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 365 119 осіб, з них 14 018 за минулу добу.

За добу у світі виявили 437,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 107,8 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 79,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

За добу у світі виявили 437,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 107,8 млн 02

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 10.

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За сутки в мире выявили 437,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 14 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 107,8 млн - Цензор.НЕТ 6578
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11.02.2021 09:20 Відповісти
ЧУДОВИЩНАЯ ЭПИДЕМИЯ! ПРОСТО КАПЕЦ! Т рупы на улицах....
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11.02.2021 09:56 Відповісти
и что характерно в Индии полтора миллиарда жителей, а у нас 35 миллионов, но в там умерло за сутки меньше чем у нас За добу у світі виявили 437,8 тис. нових випадків COVID-19, померли 14 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 107,8 млн - Цензор.НЕТ 4805
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11.02.2021 10:04 Відповісти
На улицах нет и трупов умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, смертность от которых пока еще в разы выше, чем от ковида. По твоей логике что, и сердечно-сосудистых заболеваний нет?
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11.02.2021 10:04 Відповісти
На, покушай немножко.....ковидное, свежее....
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11.02.2021 11:22 Відповісти
Я Ваши пищевые пристрастия не разделяю. Кушайте в одиночестве.
Что, на простой вопрос не смог ответить и решил похамить?
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11.02.2021 11:25 Відповісти
на еще немножко ..... кушай....только намордник не снимай, через намордник ешь...
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11.02.2021 12:24 Відповісти
Что, на простой вопрос не смог ответить и решил похамить? Ты жалок.
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11.02.2021 12:49 Відповісти
Масочку поправь, и покушай еще....Ковид всесилен и достанет тебя из-под земли....
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11.02.2021 12:58 Відповісти
 
 