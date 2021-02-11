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арешт (775) Литва (587) Навальний (508)

Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію

Міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував наміри РФ заарештувати Леоніда Волкова - соратника опозиціонера Олексія Навального.

Він заявив, що такі прагнення Росії "є практикою, яка заслуговує на засудження". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Волкова в Росії звинуватили в тому, що, користуючись соціальними мережами, він нібито спонукав неповнолітніх до участі в несанкціонованих мітингах. Басманний районний суд Москви заочно заарештував Волкова, його оголосили в міждержавний розшук

"Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції, по суті, дискредитує участь Росії в цих інструментах", - сказав глава литовської дипломатії Ландсбергіс.

Він також додав, що використання найбільшої у світі міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу з політичною метою заборонено Третьою статтею Конституції цієї організації.

Також читайте: В ЄС готують четвертий пакет санкцій проти Білорусі та обговорюють "список Навального", - МЗС Литви

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Топ коментарі
+5
Надо в Интерполе дезинфекцию провести - очиститься от кацапов 😀😅😀
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11.02.2021 09:50
+4
ну да, даже нашего

Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9065
и то задержали, сели на бутылку и многкратно извинились, попросив бутылки поудобней Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 7641
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11.02.2021 09:46
+4
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 6554 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 904
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11.02.2021 09:54
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А как рашку вообще можно дискредитировать на фоне "святости" пуйла?
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11.02.2021 09:34 Відповісти
А синичку то зачем?()
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11.02.2021 09:47 Відповісти
ну да, даже нашего

Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9065
и то задержали, сели на бутылку и многкратно извинились, попросив бутылки поудобней Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 7641
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11.02.2021 09:46 Відповісти
Дырку вам от бублика , и от мёртвого осла уши
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11.02.2021 09:51 Відповісти
нё знаю к кому вы написал, но - Рашка гудбай.
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11.02.2021 09:55 Відповісти
Не тебе, а свиномордым
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11.02.2021 12:19 Відповісти
Вот негодяй,обдурил сраное ФСБ РАБссии удрал... Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9600
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11.02.2021 09:48 Відповісти
Надо в Интерполе дезинфекцию провести - очиститься от кацапов 😀😅😀
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11.02.2021 09:50 Відповісти
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 9309 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 2998Вова,ты пльохо учился в школе,Штирлиц из тебя фиговый...
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11.02.2021 09:51 Відповісти
Вове до Гитлера срать и срать, да и цели у них совсем разные.
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11.02.2021 10:01 Відповісти
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 6554 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 904
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11.02.2021 09:54 Відповісти
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 4556 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 465
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11.02.2021 09:55 Відповісти
Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 6365 Литва відмовилася затримувати соратника Навального Волкова за запитом РФ: Використання інструменту міжнародного розшуку проти опозиції дискредитує Росію - Цензор.НЕТ 8645денег просто сейчас нет,но мы держимся...
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11.02.2021 09:57 Відповісти
Самое печальное, что наши задерживают и передают ******** тех, кто воевал на нашей стороне...
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11.02.2021 10:12 Відповісти
Они никогда не бегут в Литву. На крайний случай в Латвию.
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11.02.2021 10:30 Відповісти
верно.
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11.02.2021 15:39 Відповісти
 
 