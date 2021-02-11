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У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб

У Польщі провели вже понад 1,7 млн ​​щеплень проти коронавірусу. Після вакцинації в 1,5 тис. випадків зафіксовано побічні наслідки, у тому числі 11 закінчилися летально.

Про це йдеться в звіті Державної санітарної інспекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Interia.pl.

У польському Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що в кількох випадках смерть могла настати з інших причин. Принаймні у двох випадках лікарі сумніваються, що смерть людей мала стосунок до щеплення.

"Міністерство охорони здоров'я не має компетенцій оцінювати ці повідомлення (звіт санінспекції. - Ред.) і не може підтвердити, що вакцина в конкретному випадку привела до смерті пацієнта", - зазначив прессекретар МОЗ Войцех Андрусевич.

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За його словами, в разі появи побічних наслідків у пацієнта після вакцинації відбувається перевірка, до якої залучаються Державна санітарно-епідеміологічна інспекція, Інститут громадського здоров'я, державне управління гігієни, фармацевтична інспекція і виробник вакцини. Вони разом повинні встановити, чи має зв'язок смерть конкретної особи зі щепленням.

Як повідомлялося, вакцинація в Польщі проводиться з 27 грудня. На сьогодні вакциновані вже понад 1,7 млн ​​осіб, з яких майже півмільйона отримали дві дози. Йдеться в основному про медичний персонал та осіб старшого віку. До кінця першого кварталу в Польщі планують вакцинувати понад 3 млн осіб.

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Топ коментарі
+7
Вы лжец. Или плохо знаете матчасть.
На 5ом месте в мире смертность от неонатальных заболеваний.
https://www.bbc.com/russian/news-55239393

Смертность от побочек на лекарства крайне редко регитрируется - по одной простой причине. Лекарства надо продавать. Так же и вакцины.
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11.02.2021 10:21
+5
А шо если этой смертью будешь лично ты???)))
Готов, так сказать - положить жизнь за свои утверждения?
Еще раз. Твоя хваленая вакцина от Пфайзер дает 97% иммунитета от ТЯЖЕЛОЙ формы заболевания, причем не для всех штаммов.
А тяжелая форма (то чем ты так пугаешь типа ИВЛ и прочего) - где-то в 3-5% случаев и наблюдается. А от остального...
И это не стоит забывать о том, что в реальности врачи крайне неохотно регистрируют побочки от вакцины. Даже если они и есть гарантированно. "То другое" - стандартная отмазка.
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11.02.2021 10:19
+5
Качество ваше жизни зависит только от вас. А реакция вашего организма на вакцину не зависит от вас. Как вы отреагируете на неё вы не знаете.
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11.02.2021 11:27
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Та вообще хтонический хаос))
Надо профилактически...
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11.02.2021 11:56 Відповісти
Так а зачем он вторую дедал если все так плохо?
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11.02.2021 10:48 Відповісти
Не знаю. Там же два раза надо.
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11.02.2021 11:21 Відповісти
А где проживает знакомый?
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11.02.2021 11:22 Відповісти
Англия
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11.02.2021 11:24 Відповісти
На 1.5 млн вколотих - 11 смертей - це статистика рівня 0.00...%. Тобто ніпрощо. З цих 1.5 млн вже півсотні померло своєю смертю чи від давніх хвороб, півсотні загинули в дтп або нещасних випадках тощо. Кароче, нічого страшного у нормальній вакцині.
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11.02.2021 10:53 Відповісти
Ты б так считал статистику померших от ковид в сравнении с иными помершими... сразу бы полегчало.
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11.02.2021 11:59 Відповісти
Подумать сколько из тех 2-х миллионов "жертв коронавируса" "померло своєю смертю чи від давніх хвороб" не получается. Кто-то, затеявший всю эту пургу, сильно постарался, чтобы убедить людей, что SarsCov2 является причиной всех болезней, в том числе и старости. В какую статистику попал мужик из Тернополя, умерший от сердечного приступа прошлой весной и имевший положительный тест на коронавирус, или женщина из Чернигова, умудрившаяся в свои 94 подхватить "корону" и отдать Богу душу? Как, вообще, может от одного вируса быть много вакцин "хороших и разных"? От чего умрёт женщина, которой стукнуло 101 годик и, которой первой вкололи вакцину в Германии?
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11.02.2021 13:41 Відповісти
У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб - Цензор.НЕТ 4050После прививки фуфломицином бесплатная экскурсия к трупу дедушки ленина.
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11.02.2021 11:21 Відповісти
Помните старый грузинский фильм про грибы и собаку?
Что указано в причине смерти этих 11 умерших, в статье ни слова!
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11.02.2021 11:59 Відповісти
Так і з ковідом ніхто не говорить про справжні причини смертей. Я знав особисто одну жінку, яка померла після виписки з лікарні де вона лежала з діагнозом ковід. Правда, лікарі їй обіцяли скору смерть ще за півстоліття до ковіду. Навіть попереджували що, вагітність скоріше за все закінчиться смертю. Але мала вона власних діточок, дякувати Богу. То ж, я не впевнений що, вона померла від ковіду.
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11.02.2021 15:05 Відповісти
Тю, здавалося б шо там ті 11 чоловік? Але для них це закінчилося трагічно. Особливо, якщо враховувати що, сама хвороба у їх випадку могла б до такого і не спричинити. Тут, як в російську рулетку тільки можеш ще й вибрати один револьвери з двох, а точніше пробуєш по черзі два револьвери.
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11.02.2021 12:56 Відповісти
Вибачте але 0,0006% померлих це навіть не статистична похибка. як би цинічно це не звучало....
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11.02.2021 13:39 Відповісти
Ты б так про сам ковид думал))
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11.02.2021 13:42 Відповісти
шанс сдохнуть от пфайцер выше чем выиграть джек пот в крупную лотерею надо с каждым укольчиком билетик в нагрузку давать, что бы не только отрицательный выигрыш мог быть
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11.02.2021 15:04 Відповісти
Так розмова про те що, є шанс померти від ковіду, є шанс померти від вакцини, а є ще шанс померти від ковіду після вакцинації. І всі ці шанси не великі самі по собі.
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11.02.2021 15:08 Відповісти
Если от вакцины шанс умереть равен шансу умереть от болезни (а в случае с ковидом оно так и есть), то это фуфломицин, а не вакцина и пользу она приносит только тем, кто ею торгует.
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11.02.2021 16:07 Відповісти
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