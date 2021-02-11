У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб

У Польщі провели вже понад 1,7 млн ​​щеплень проти коронавірусу. Після вакцинації в 1,5 тис. випадків зафіксовано побічні наслідки, у тому числі 11 закінчилися летально.

Про це йдеться в звіті Державної санітарної інспекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Interia.pl.

У польському Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що в кількох випадках смерть могла настати з інших причин. Принаймні у двох випадках лікарі сумніваються, що смерть людей мала стосунок до щеплення.

"Міністерство охорони здоров'я не має компетенцій оцінювати ці повідомлення (звіт санінспекції. - Ред.) і не може підтвердити, що вакцина в конкретному випадку привела до смерті пацієнта", - зазначив прессекретар МОЗ Войцех Андрусевич.

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За його словами, в разі появи побічних наслідків у пацієнта після вакцинації відбувається перевірка, до якої залучаються Державна санітарно-епідеміологічна інспекція, Інститут громадського здоров'я, державне управління гігієни, фармацевтична інспекція і виробник вакцини. Вони разом повинні встановити, чи має зв'язок смерть конкретної особи зі щепленням.

Як повідомлялося, вакцинація в Польщі проводиться з 27 грудня. На сьогодні вакциновані вже понад 1,7 млн ​​осіб, з яких майже півмільйона отримали дві дози. Йдеться в основному про медичний персонал та осіб старшого віку. До кінця першого кварталу в Польщі планують вакцинувати понад 3 млн осіб.