УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47794 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
3781 13
джекпот (66) лотерея (129)

Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 163 млн, і це найбільший лотерейний приз у світі! (Реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За результатами першого в серії лютневих суперрозіграшів, головний приз європейської лотереї EuroMillions акумулював і сьогодні становить € 163 млн.

Це найбільший лотерейний джекпот у світі на сьогодні, і громадянам України надається можливість виграти його вже цієї п'ятниці, 12 лютого.

Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 163 млн, і це найбільший лотерейний приз у світі! 01

Лотерейні фанати по всій Європі з передчуттям чекали результатів першого в серії супер-тиражів минулої п'ятниці 5 лютого. В ході того тиражу виграшними номерами стали 12, 19, 37, 44, 45, і два номери Lucky Star 2 і 6. Згідно з опублікованими даними, в цілому перед п'ятничним супертиражем було придбано 47,342,512 білетів, але ні в одному з них не була вгадана вся виграшна комбінація цілком. Таким чином, джекпот Євромільйони акумулював і тепер на кону € 163 мільйони.

Суперрозіграш Євромільйони розігрує найбільший лотерейний джекпот у світі на сьогодні. Не дивно, що любителі лотерей з усього світу звертаються саме до цієї лотереї. Тираж відбудеться 12 лютого 2021 р.

Як пояснює прессекретар компанії, Адріан Коореманс, "theLotter - це провідний у світі сервіс для придбання лотерейних білетів онлайн, з місцевими філіями в понад 20 країнах. Співробітники компанії купують офіційні лотерейні білети від імені наших клієнтів, тим самим дозволяючи їм брати участь в найбільших світових лотереях незалежно від країни їхнього проживання".

Ось як відбувається процес участі в лотереях на сайті:

  1. Зареєструйтеся на сайті сервісу
  2. Перейдіть на сторінку супертіража Євромільйони і виберіть ваші номери
  3. Виберіть бажану кількість полів
  4. Підтвердіть замовлення

Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його скан-копію у вашому профілі. Сам же білет буде поміщений у сейф компанії.

Додамо, що всі виграші виплачуються повністю (після вирахування відповідних податків). Заробіток сайту - це невелика надбавка до ціни офіційного білета, яка оплачується користувачем в момент оформлення замовлення.

Виграш джекпоту суперрозіграшу EuroMillions, як і будь-якої іншої лотереї - справа везіння. І все ж, користувачі TheLotter.com з усього світу вигравали великі призи з 2002 року, коли компанія стала інноватором в світі лотерей онлайн, що доводить, що повезти може кому завгодно.

Х.С.Л. з Південної Кореї виграв € 1 мільйон у лотереї EuroMillions на theLotter в липні 2019 р. "Я не відразу повірив, що це сталося зі мною в реальності," - так щасливець прокоментував свій виграш. Представники theLotter зв'язалися з ним, щоб привітати з приголомшливим виграшем і надали необхідну підтримку в отриманні призу.

І на цьому список щасливих переможців у лотереї на сайті TheLotter.com не закінчується - учасники з Австралії, Ель-Сальвадора, Угорщини, Іраку, Панами, України, Азербайджану, Росії та інших країн також вигравали великі призи в лотереях на Thelotter.com.

Ви теж можете взяти участь у суперрозіграші EuroMillions з України, і можливо, саме вам пощастить зірвати € 163 мільйони!

Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально!

Новина публікується на правах реклами

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €163 млн, и это крупнейший лотерейный приз в мире! - Цензор.НЕТ 1646
показати весь коментар
11.02.2021 10:03
+2
Тоже мне событие.У наших олигархов,что не операция, то джек-пот.
показати весь коментар
11.02.2021 10:11
+2
вот только украинское жульё не имеет к этому отношение.Лотерея продаётся и разыгрывается ТОЛЬКО В ОПРЕДЕЛЁННЫХ СТРАНАХ,в число которых Украина НЕ ВХОДИТ..Люди,не попадайтесь на уловки жулья!!!
показати весь коментар
11.02.2021 10:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €163 млн, и это крупнейший лотерейный приз в мире! - Цензор.НЕТ 1646
показати весь коментар
11.02.2021 10:03 Відповісти
Тоже мне событие.У наших олигархов,что не операция, то джек-пот.
показати весь коментар
11.02.2021 10:11 Відповісти
нужно только больше участников привлечь, МВФ, Европейский банк развития и др Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €163 млн, и это крупнейший лотерейный приз в мире! - Цензор.НЕТ 6166
показати весь коментар
11.02.2021 10:17 Відповісти
вот только украинское жульё не имеет к этому отношение.Лотерея продаётся и разыгрывается ТОЛЬКО В ОПРЕДЕЛЁННЫХ СТРАНАХ,в число которых Украина НЕ ВХОДИТ..Люди,не попадайтесь на уловки жулья!!!
показати весь коментар
11.02.2021 10:19 Відповісти
Один білет - 565 грн Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €163 млн, и это крупнейший лотерейный приз в мире! - Цензор.НЕТ 4988 .. Та ні , грайте самі . Це лотерея для тих , кому нема куди дівати грошей ,, для Ахметова з Каломойшою .
показати весь коментар
11.02.2021 10:19 Відповісти
бред. в США розыгрыши по 500 лямов норма...
показати весь коментар
11.02.2021 10:19 Відповісти
А какова ВЕРОЯТНОСТЬ выигрыша?
показати весь коментар
11.02.2021 10:27 Відповісти
Очень большая, практически каждый имеет огромнейший шанс Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 163 млн, і це найбільший лотерейний приз у світі! - Цензор.НЕТ 1433
Мавроди и Бендер нервно курят Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 163 млн, і це найбільший лотерейний приз у світі! - Цензор.НЕТ 9533
показати весь коментар
11.02.2021 10:44 Відповісти
Поле Чудес для 73%..
"И в полночь ваши денежки заройте в землю ТАМ !" Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 163 млн, і це найбільший лотерейний приз у світі! - Цензор.НЕТ 3960
показати весь коментар
11.02.2021 10:33 Відповісти
это " крупнейший" в каком таком мире?

1. $1.586 billion, Powerball, Jan. 13, 2016 (three tickets, from California, Florida, Tennessee)
2. $1.537 billion, Mega Millions, Oct. 23, 2018 (one ticket, South Carolina)
3. $768.4 million, Powerball, March 27, 2019 (one ticket, Wisconsin)
4. $758.7 million, Powerball, Aug. 23, 2017 (one ticket, from Massachusetts)
5. $687.8 million, Powerball, Oct. 27, 2018 (two tickets, from Iowa and New York)
6. $656 million, Mega Millions, March 30, 2012 (three tickets, from Kansas, Illinois and Maryland)
показати весь коментар
11.02.2021 11:12 Відповісти
обязательно, как выиграете вернут ваш билет Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 163 млн, і це найбільший лотерейний приз у світі! - Цензор.НЕТ 7277
показати весь коментар
11.02.2021 12:04 Відповісти
НЕ ЧЕСТНЫЕ ЛОТЕРЕИ В КОТОРЫХ ПОСТОЯННО НЕ ВЫИГРЫВАЮТ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ !!!
показати весь коментар
11.02.2021 14:17 Відповісти
лучше поучаствовать в лотерее пфайцер, джек пот - смерть
показати весь коментар
11.02.2021 15:07 Відповісти
 
 