Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 163 млн, і це найбільший лотерейний приз у світі! (Реклама)

За результатами першого в серії лютневих суперрозіграшів, головний приз європейської лотереї EuroMillions акумулював і сьогодні становить € 163 млн.

Це найбільший лотерейний джекпот у світі на сьогодні, і громадянам України надається можливість виграти його вже цієї п'ятниці, 12 лютого.

Лотерейні фанати по всій Європі з передчуттям чекали результатів першого в серії супер-тиражів минулої п'ятниці 5 лютого. В ході того тиражу виграшними номерами стали 12, 19, 37, 44, 45, і два номери Lucky Star 2 і 6. Згідно з опублікованими даними, в цілому перед п'ятничним супертиражем було придбано 47,342,512 білетів, але ні в одному з них не була вгадана вся виграшна комбінація цілком. Таким чином, джекпот Євромільйони акумулював і тепер на кону € 163 мільйони.

Суперрозіграш Євромільйони розігрує найбільший лотерейний джекпот у світі на сьогодні. Не дивно, що любителі лотерей з усього світу звертаються саме до цієї лотереї. Тираж відбудеться 12 лютого 2021 р.

Як пояснює прессекретар компанії, Адріан Коореманс, "theLotter - це провідний у світі сервіс для придбання лотерейних білетів онлайн, з місцевими філіями в понад 20 країнах. Співробітники компанії купують офіційні лотерейні білети від імені наших клієнтів, тим самим дозволяючи їм брати участь в найбільших світових лотереях незалежно від країни їхнього проживання".

Ось як відбувається процес участі в лотереях на сайті:

Зареєструйтеся на сайті сервісу Перейдіть на сторінку супертіража Євромільйони і виберіть ваші номери Виберіть бажану кількість полів Підтвердіть замовлення

Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його скан-копію у вашому профілі. Сам же білет буде поміщений у сейф компанії.

Додамо, що всі виграші виплачуються повністю (після вирахування відповідних податків). Заробіток сайту - це невелика надбавка до ціни офіційного білета, яка оплачується користувачем в момент оформлення замовлення.

Виграш джекпоту суперрозіграшу EuroMillions, як і будь-якої іншої лотереї - справа везіння. І все ж, користувачі TheLotter.com з усього світу вигравали великі призи з 2002 року, коли компанія стала інноватором в світі лотерей онлайн, що доводить, що повезти може кому завгодно.

Х.С.Л. з Південної Кореї виграв € 1 мільйон у лотереї EuroMillions на theLotter в липні 2019 р. "Я не відразу повірив, що це сталося зі мною в реальності," - так щасливець прокоментував свій виграш. Представники theLotter зв'язалися з ним, щоб привітати з приголомшливим виграшем і надали необхідну підтримку в отриманні призу.

І на цьому список щасливих переможців у лотереї на сайті TheLotter.com не закінчується - учасники з Австралії, Ель-Сальвадора, Угорщини, Іраку, Панами, України, Азербайджану, Росії та інших країн також вигравали великі призи в лотереях на Thelotter.com.

Ви теж можете взяти участь у суперрозіграші EuroMillions з України, і можливо, саме вам пощастить зірвати € 163 мільйони!

Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально!

Новина публікується на правах реклами