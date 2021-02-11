У Києві співробітники ДСНС врятували дівчину, яка перебувала на тонкій кризі за 4 метри від берега

У Києві на пр-ті Героїв Сталінграда, 20, на річці Дніпро ДСНСники врятували дівчину, яка перебувала на тонкій кризі на відстані 4 метри від берега.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 10 лютого о 19:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на пр-ті Героїв Сталінграда, 20, на річці Дніпро, в Оболонському районі столиці, на льоду перебуває дівчина і не може самостійно дістатися до берега.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що дівчина 2006 року народження перебуває на тонкій кризі на відстані 4 метри від берега.

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За допомогою рятувальної мотузки та висувної драбини, вже о 19:31 дівчина була транспортована до берега, і передана працівникам швидкої медичної допомоги.

"Шановні кияни та гості столиці перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися в його достатній товщині. У різних місцях річок та озер товщина льодового покриву може бути різною. Будьте обережні, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!" - говорить у повідомленні.