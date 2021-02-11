У Києві співробітники ДСНС врятували дівчину, яка перебувала на тонкій кризі за 4 метри від берега
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У Києві на пр-ті Героїв Сталінграда, 20, на річці Дніпро ДСНСники врятували дівчину, яка перебувала на тонкій кризі на відстані 4 метри від берега.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, 10 лютого о 19:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на пр-ті Героїв Сталінграда, 20, на річці Дніпро, в Оболонському районі столиці, на льоду перебуває дівчина і не може самостійно дістатися до берега.
По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що дівчина 2006 року народження перебуває на тонкій кризі на відстані 4 метри від берега.
За допомогою рятувальної мотузки та висувної драбини, вже о 19:31 дівчина була транспортована до берега, і передана працівникам швидкої медичної допомоги.
"Шановні кияни та гості столиці перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися в його достатній товщині. У різних місцях річок та озер товщина льодового покриву може бути різною. Будьте обережні, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!" - говорить у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Может, вот ЭТО подскажет Вам ответ:
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Испанский стыд...
Ну, и какой смысл менять название улицы, если потом суд вернёт "как надо".
Не названия надо менять с первую очередь, а президента, парламент, судей, полицию, и т.д.
Но для того, чтобы изменения произошли, надо чтобы изменились люди, чтобы это было не "население", а "нация", "народ".
Может, ещё спросите - "как"? Или на этот вопрос Вы всё-таки знаете ответ?
Виходьте скопом... колективна смерть це просто статистика...