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Дніпро (105) Київ (8274) ДСНС (2235) вода (596)

У Києві співробітники ДСНС врятували дівчину, яка перебувала на тонкій кризі за 4 метри від берега

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві співробітники ДСНС врятували дівчину, яка перебувала на тонкій кризі за 4 метри від берега

У Києві на пр-ті Героїв Сталінграда, 20, на річці Дніпро ДСНСники врятували дівчину, яка перебувала на тонкій кризі на відстані 4 метри від берега.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 10 лютого о 19:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на пр-ті Героїв Сталінграда, 20, на річці Дніпро, в Оболонському районі столиці, на льоду перебуває дівчина і не може самостійно дістатися до берега.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що дівчина 2006 року народження перебуває на тонкій кризі на відстані 4 метри від берега.

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За допомогою рятувальної мотузки та висувної драбини, вже о 19:31 дівчина була транспортована до берега, і передана працівникам швидкої медичної допомоги.

"Шановні кияни та гості столиці перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися в його достатній товщині. У різних місцях річок та озер товщина льодового покриву може бути різною. Будьте обережні, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!" - говорить у повідомленні.

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Топ коментарі
+7
мозгов бы ей....
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11.02.2021 10:28
+4
"героев сталинграда" ? В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега - Цензор.НЕТ 3026
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11.02.2021 10:26
+4
Дівчину врятували це добре. Тільки от чого до сих пів в столиці є проспекти які носять ім'я йоськи сраліна мені не зрозуміло?...
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11.02.2021 10:28
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Ребята остановили естественный отбор. Зря.
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11.02.2021 10:24 Відповісти
"героев сталинграда" ? В Киеве сотрудники ГСЧС спасли девушку, которая находилась на тонком льду в 4 м от берега - Цензор.НЕТ 3026
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11.02.2021 10:26 Відповісти
Приховали вусатого.
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11.02.2021 10:29 Відповісти
Дівча має гарну вдачу і не має тямки.
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11.02.2021 10:27 Відповісти
Дівчину врятували це добре. Тільки от чого до сих пів в столиці є проспекти які носять ім'я йоськи сраліна мені не зрозуміло?...
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11.02.2021 10:28 Відповісти
Ветерани гвалт піднімуть при перейменуванні.
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11.02.2021 12:14 Відповісти
Тим, що дійсно ветерани, вже по барабану. Самим молодшим вже понад 90 років. А на ряжених совкодрочерів начхати.
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11.02.2021 12:36 Відповісти
Поки держава, в "ветеранські" організації, з бюджету, щороку, перекачує мільярди гривень у нас "ветерани" були, є і будуть навіть по 45 років...
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11.02.2021 18:36 Відповісти
А Вы не знаете - почему?

Может, вот ЭТО подскажет Вам ответ:
Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Испанский стыд...

Ну, и какой смысл менять название улицы, если потом суд вернёт "как надо".
Не названия надо менять с первую очередь, а президента, парламент, судей, полицию, и т.д.
Но для того, чтобы изменения произошли, надо чтобы изменились люди, чтобы это было не "население", а "нация", "народ".

Может, ещё спросите - "как"? Или на этот вопрос Вы всё-таки знаете ответ?
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11.02.2021 14:12 Відповісти
Мені про це розповідати не треба. Я прекрасно знаю і розумію. Про це ви зебілам розкажіть, а не мені.
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11.02.2021 14:24 Відповісти
мозгов бы ей....
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11.02.2021 10:28 Відповісти
а улов хоть отдали?
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11.02.2021 10:37 Відповісти
Дєвушка ходіла по тонкому льду...Но спасатєлі бросілі єй палку і дєвушка спаслась...
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11.02.2021 10:40 Відповісти
Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку!" - говортся в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3247287

Виходьте скопом... колективна смерть це просто статистика...
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11.02.2021 10:43 Відповісти
я б не спасал - какогой уйха она там шарилась
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11.02.2021 10:53 Відповісти
Ремня девушке дали?
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11.02.2021 10:59 Відповісти
Почитать комменты - дегенерат на дегенерате.
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11.02.2021 11:02 Відповісти
ДУРА ДНЕПР ПЕРЕБЕГАЛА ???
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11.02.2021 12:13 Відповісти
Не всякая девушка дойдёт до середины Днепра.
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11.02.2021 17:11 Відповісти
 
 