УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47794 відвідувача онлайн
Новини Політика України
36425 233
євроінтеграція (199) Європарламент (340) корупція (2523) угода (102) реформи (1244)

Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи"

Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію. При цьому Україна піддалася жорсткій критиці, переважно через корупцію, яка гальмує реформи, і відсутність політичної волі забезпечити незалежність судових інституцій.

Резолюцію підтримали 676 депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Результати голосування, яке відбулося в середу ввечері в рамках пленарного засідання Європарламенту, було оголошено в четвер вранці, оскільки більшість депутатів з огляду на обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу, беруть участь через відеозв'язок і голосують за допомогою електронної пошти. Доповідачем щодо України виступив депутат від групи Європейської народної партії Міхаель Галер (Німеччина).

Документ передбачає декілька частин: преамбули і підрозділи. Сама преамбула складається з 61 пункту, в яких і міститься критика на адресу Києва, доповідь же налічує 9 розділів, які включають 137 пунктів.

У преамбулі, зокрема, констатується, що "Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 і може подати заявку на вступ до Союзу за умови, що вона дотримується всіх копенгагенських критеріїв і принципів демократії, поважає основні свободи, права людини та меншин і підтримує правило закону".

Також читайте: Європарламент закликає розробити механізм для моніторингу реалізації реформ в Україні

Зазначено також, що 22-й саміт ЄС-Україна визнав європейські устремління України, вітав її європейський вибір, визнав суттєвий прогрес, досягнутий Україною в процесі реформ, і схвалив результати, вже досягнуті у виконанні Угоди про асоціацію Україна-ЄС та всеохоплюючу й поглиблену зону вільної торгівлі.

Окремо йдеться про місцеві вибори, де зазначено, що, відповідно до оцінки громадянського суспільства та експертів, місцеві партійні організації, кандидати та члени виборчих комісій не змогли належним чином підготуватися до реєстрації кандидатів, оскільки Виборчий кодекс було ухвалено безпосередньо перед виборчим процесом, так само як і впровадження механізмів контролю зверху вниз, що закріплюють принцип імперативного мандата, а також прив'язка партійних списків до мінімальної кількості виборців у 10 тисяч послаблює демократичний характер виборів.

Доповідач також зупинився на аналізі роботи Верховної Ради: темпи законодавчої діяльності, особливо в другій половині 2019 року, для швидкого виконання реформи, обіцяної під час виборчих кампаній, були особливо безперервними, іноді на шкоду парламентському контролю, прозорості та якості законодавства.

Водночас у резолюції констатується, що тоді як Україна досягла значних успіхів у виконанні зобов'язань, пов'язаних з Угодою про асоціацію та інтеграцію з Союзом, необхідно завершити декілька розпочатих реформ: у сфері верховенства закону, належного управління та боротьби з корупцією.

"Попри помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні, а триваюча конституційна криза являє собою загрозу здатності президента і Верховної Ради проводити реформи", - стверджує доповідач, додаючи, що "олігархи, схоже, відновлюють політичний вплив", а також необхідно брати до уваги, що все ще необхідно вжити деяких додаткових заходів, щоб уникнути відкату назад, з упором на судову систему".

У резолюції стверджується, що весь потенціал проведених реформ не реалізується через динаміку процесу реформ і пов'язані з ними інституційні проблеми, а реформи також підриваються внутрішньою інституційною нестабільністю і суперечностями, відсутністю чітких орієнтирів, слабким потенціалом, обмеженими ресурсами та зовнішніми факторами, такими як пандемія COVID-19, а також відсутністю політичної рішучості схвалити й забезпечити повну незалежність судових та економічних інститутів і недопущення вибіркового використання правосуддя.

Крім того, констатується, ґрунтуючись на нещодавньому звіті Офісу Комісара ООН з питань прав людини, що в Україні відсутній прогрес у кримінальному провадженні серйозних порушень прав людини, ймовірно, скоєних військовослужбовцями українських Збройних сил, а також затримка та недостатній прогрес у розслідуванні злочинів, пов'язаних із Майданом.

Є посилання і на нещодавній звіт Transparency International, відповідно до якого сприйняття корупції в Україні знизилося до рівня 2017 року.

Водночас також береться до уваги той факт, що підтримка модернізації, деолігархізації, реформ і боротьби з корупцією все ще дуже висока серед українських громадян, і ці очікування мають бути виправдані без подальших зволікань.

Читайте: Реформи в Україні продовжує гальмувати дуже поширена корупція, - ЄС

Окремо зафіксовано загальну ситуацію у сфері безпеки, яка погіршує ситуацію в країні загалом. Незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також її здатність проводити необхідні економічні й соціальні реформи все ще серйозно підриваються цілеспрямованими кампаніями дезінформації, кібератаками та іншими гібридними загрозами, а також через неврегульований конфлікт на сході країни, спричинений триваючою російською військовою агресією та окупацією значних частин Донецької та Луганської областей, а також триваючою незаконною окупацією та анексією Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які погіршують ситуацію з правами людини і являють собою перешкоду на шляху підвищення добробуту, стабільності й зростання країни.

З огляду на це також нагадується і про позицію ЄС, який рішуче засудив триваючу агресію Росії проти України, включаючи незаконну анексію Криму і Севастополя в порушення її суверенітету і територіальної цілісності, встановив і продовжуватиме політику їх невизнання та продовжує застосовувати обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права.

У резолюції також нагадали про збитий "у контексті зусиль Росії з підриву територіальної цілісності України" МН17, щодо якого Об'єднана слідча група під керівництвом Нідерландів підтвердила, що рейс MH17 було збито за допомогою ракети класу "земля-повітря", поставленої 53-ою зенітною бригадою Сухопутних військ Росії, яка базується в Курську.

У резолюції також детально йдеться про війну на сході України, зі згадуванням кількості убитих, тимчасово переміщених, ув'язнених у тюрмах українців, про гуманітарну кризу, про погіршення ситуації з правами людини і на сході, і на Кримському півострові, переслідування кримських татар за політичними мотивами.

Згадується також ситуація зі свободою преси, необхідністю "послабити жорстку хватку олігархів над ЗМІ, заохотити редакційну незалежність та боротися з безкарністю за злочини насильства проти журналістів".

"ЄП шкодує про те, що політичний клімат у країні погіршився, коли залякування, мова ворожнечі й політичний тиск широко використовуються в політичних цілях; наполегливо закликає владу рішуче засудити і заборонити діяльність екстремістських і таких, що розпалюють ненависть, груп і веб-сайтів, наприклад, Миротворець, що створюють напруженість у суспільстві та неправомірно використовують особисті дані сотень людей, включаючи журналістів, політиків і членів груп меншин", - ідеться в резолюції.

Крім того, згадуються ситуації з гендерною рівноправністю, ЛГБТІ та ромами. "Реалізація Угоди про асоціацію в соціальній сфері залишається незадовільною, оскільки Україна ратифікувала основні міжнародні інструменти, але, як і раніше, не виконує їх", - наголошується в документі.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+64
пока не будут уничтожены Каломойский и Ахметов, их бизнесы, и их механизмы влияния, развития в стране не будет!.. потому что эти два урода есть высшим проявлением коррупции!
показати весь коментар
11.02.2021 10:35
+45
Зезеденту вспомнили все, и корупцию, и идиотский турборежим, в результате которого принимаются законы сомнительного качества и не вовремя.
Гундосиками нормальных людей не обманешь, лохторат - да.
ХавайТе.
показати весь коментар
11.02.2021 10:38
+30
К сожалению, украинское общество в основной массе абсолютно аморально, раздуваем щёки на форумах, а в реальной жизни взятки даём и берём, врём, предаём, завидуем и ненавидим друг друга.
показати весь коментар
11.02.2021 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Нет, просто уже открытым текстом сказали избирателям, кто у нас у власти и кого они выбрали. До этого полтора года только намекали, а так как намеков наш народ не понимает, выдали в лоб.
показати весь коментар
11.02.2021 22:03 Відповісти
думаю что зеленский своей нерешительностью и даже трусостью, а также невыполнением обещаний даных 73% дятлов, сам подписал себе приговор. нельзя быть всем добрым и сидеть на двух стульях..... он же всех боится а больше всего каломыйского и ко и особенно нациков-патриотов!
показати весь коментар
11.02.2021 23:06 Відповісти
шмаркля, дєрьмак, вся зебiльна шобла, що, сволото, дохазяювались?

шмаркля та дерьмак, збирайтесь манатки, на вихiд!


Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 4633



Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 3835




показати весь коментар
11.02.2021 21:29 Відповісти
Так прокакать все, что было сделано во внешней политике, это надо было суметь.......... Ауууу, зеленые, вспомните, чтобы хоть раз Украину так мордой возили по полу на протяжении пяти лет при Порошенко, в стенах Европарламента. Спасибо большое от всех вменяемых людей страны за ваш выбор.
показати весь коментар
11.02.2021 22:00 Відповісти
НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ:
Європейський парламент затвердив резолюцію із сильною критикою України:
показати весь коментар
11.02.2021 22:04 Відповісти
ЦРУ давно могла провести операцию в тихую и убрать всю эту нечисть. Так нет, это говорит о том, что высший эшелон и есть очаг коррупции.
показати весь коментар
11.02.2021 22:56 Відповісти
а на миротворец они какого х* наехали?? если б не миротворец, сколько б кацапского го*на здесь всплыло б....
показати весь коментар
11.02.2021 23:04 Відповісти
Разглашение личных данных - преступление во всем цивилизованном мире.
показати весь коментар
11.02.2021 23:08 Відповісти
я вас умоляю. Мне недавно европейцы форварднули внутреннее письмо компании, где указаны личные данные евр. граждан, ФИО, адреса, даты рождения и т.п.
По чистой случайности не форварднул дальше.

Так что не надо ля-ля...
показати весь коментар
11.02.2021 23:12 Відповісти
ля-ля это ты. В Европе тебя в больнице не будут обслуживать если не подпишешь бумагу что разрешаешь использование личных данных.
показати весь коментар
13.02.2021 14:23 Відповісти
а потом эти данные благополучно сливают левым людям из Украины Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 6891
показати весь коментар
13.02.2021 15:05 Відповісти
Бенядиктова всех посадит.... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 7540
показати весь коментар
12.02.2021 00:02 Відповісти
Короче - Европарламент потренировался в написании черновика "приговора" всей "Зе-команде"!...
показати весь коментар
12.02.2021 00:21 Відповісти
В ЛЮБОМ СЛУЧАИ УКРАИНА ДОЛЖНА ДУМАТЬ О ЛИКВИДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВРАГА !!! ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАЕТ, ТО ЯВЛЯЕТСЯ СОУЧАСТНИКОМ УБИЙСТВ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
12.02.2021 00:27 Відповісти
Та ви шо! А зебильониш в своей голове уже всех победил.
показати весь коментар
12.02.2021 00:47 Відповісти
одвічне філософське питання: крадуть, бо бідні? чи бідні, бо крадуть?? Найбідніша країна Європи......
показати весь коментар
12.02.2021 01:57 Відповісти
Коррупция и предательство Родины не разделимы, у нас чё страна предателей, гоните с Украины московских попов, это от них пошло московко ордынское КУМОВСТВО, которое к ДУХОВНОСТИ не имеет никакого отношения.
показати весь коментар
12.02.2021 03:47 Відповісти
Европарламент введет санкции против РАБссии,потому что она не коррумпировала европарламент... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 4305 Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 4305Льоха Насральный зна шо робе...,Володька Салавьев назвал Насрального бандеровцем... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 1270
показати весь коментар
12.02.2021 04:37 Відповісти
ты иногда метешь пургу....
показати весь коментар
12.02.2021 04:53 Відповісти
хромосома у тебя лишняя выскочила, перевоткни, перелогинься и будешь настоящий кацапский пиндюк...
а пока нихто...
показати весь коментар
12.02.2021 05:53 Відповісти
гуляй, кацоптица, за неумением летать, ну ползи хоть шо ли, когтями за асфальт цепляясь....
показати весь коментар
12.02.2021 06:14 Відповісти
пот кацапский изподмышечный - тут еще свое лосино-островское хлебало считает нужным высветить...
показати весь коментар
12.02.2021 06:11 Відповісти
Да, это я погорячился, начал общение с холуем. Нужно заканчивать.... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 5081
показати весь коментар
12.02.2021 06:15 Відповісти
ты погарячился гораздо раньше, когда с лишней хромосомой родился...
показати весь коментар
12.02.2021 08:11 Відповісти
с этой коррупцией кто только не боролся жюлька -сердешная боролась . боролась. пока ..проффесор.. ее суку не посадил и наборола себе маеток чуть поменьше чем у дружбана ***** . А уж кучма выродок как боролся --- за 10 лет роздал все заводы . фабрики . телеканалы . газеты и пароходы ахмету . мохнорылому . фирташу . и зятька своего пинчука не обделил . пчеловод тоже боролся . хряк донецкий был умнее он корррупцию возглавил чтобы страусов было чем кормить . ПОРОХУ некогда было бороться --- он от ***** еле страну спас --- но при нем тоже много тырили из казны --- а вот вова-зеленый ..вырок наш конченный.. уж точно ее поборет еще три года и киздец коррупции --- если конечно эти три года вова досидит на банковой .........
показати весь коментар
12.02.2021 06:35 Відповісти
А чого ж ти за Саакашвили промовчав ? Він же ж , теж боровся -поки ПОРОХ -йому мішок на голову не надів ... позбавивши громадянства !!!
показати весь коментар
12.02.2021 07:47 Відповісти
І я не розумію - чому тут більшість патріотів ,а пишуть на мові агресора ?
показати весь коментар
12.02.2021 07:51 Відповісти
владимир --- на донбасе в окопах 70 проц говорят на русском --- и это не мешает им любить УКРАИНУ и воевать за ее независимость .......
показати весь коментар
12.02.2021 17:24 Відповісти
Зе домовлявся з Медведчуком, щоб його не критикували, Зе купує дешевих арестовичей, щоб його не критикували, Зе збирає змі оффрекордз де просить його не критикувати.
Він ладен з ким завгодно говорити, аби його тонку душевну конституцію ніхто не образив .
А як воно мочило інших?
показати весь коментар
12.02.2021 08:01 Відповісти
Ну, утвердили резолюцию, ну ква ....
показати весь коментар
12.02.2021 11:06 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 