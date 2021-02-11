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ВООЗ (631) COVID-19 (16831)

У ВООЗ не бачать приводу для паніки через мутації коронавірусу: Це не початок нової пандемії, це "нормальна еволюція будь-якого патогену"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У ВООЗ не бачать приводу для паніки через мутації коронавірусу: Це не початок нової пандемії, це "нормальна еволюція будь-якого патогену"

У Всесвітній організації охорони здоров'я не бояться, що мутації коронавірусу можуть спровокувати нову пандемію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це в інтерв'ю іспанській газеті El Pais сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Це не початок нової пандемії, але, звичайно, треба бути дуже пильними", - каже Клюге, називаючи мутацію вірусу "нормальною еволюцією будь-якого патогену" для адаптації до людини.

Водночас він попереджає, що поширення нових штамів може викликати повторне зараження і швидше поширення інфекції. Це своєю чергою посилить ситуацію з охороною здоров'я в деяких країнах.

Крім того, мутація інфекції може вплинути на ефективність COVID-вакцин, як сталося з вакцинами від грипу.

"Можуть з'явитися варіанти, що вимагають трохи іншої вакцини. Ми маємо зберігати пильність, тому що якщо у нас буде швидше поширення і зросте пересування вакцинованих людей, може зрости смертність", – вважає Клюге.

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Представник ВООЗ називає 2021 рік "ще одним роком COVID-19, але більш керованим, передбачуванішим".

"Пандемії ніколи не тривають вічно, вони приходять і минають", – нагадав Ханс Клюге.

Нагадаємо, що раніше вчені з Лондона виявили нові симптоми коронавірусної хвороби – це може бути озноб, втрата апетиту, головний біль і біль у м'язах.

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конечно...ничего, страшного...нормальная эволюция патогена....только прививки этой эволюции покуй...
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11.02.2021 10:39 Відповісти
Все як заповідав Білл Гейтс. Колгосп "Пандемія" Ральфа Баріка плідно працює і збирає рекордні врожаї з чашечки Петрі. Всім, цей орденоносець медалі Пошани, зичить здоров'я, яке продає на виніс за гранти його колгосп.
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11.02.2021 11:17 Відповісти
???....я в шоке от этих эволюционеров патогенов........
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11.02.2021 12:45 Відповісти
Яка там паніка, в США вибори вже пройшли і карантин можна відміняти. В багатьох демократичних штатах вже так і зробили.
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11.02.2021 12:48 Відповісти
 
 