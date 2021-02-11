У ВООЗ не бачать приводу для паніки через мутації коронавірусу: Це не початок нової пандемії, це "нормальна еволюція будь-якого патогену"

У Всесвітній організації охорони здоров'я не бояться, що мутації коронавірусу можуть спровокувати нову пандемію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це в інтерв'ю іспанській газеті El Pais сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Це не початок нової пандемії, але, звичайно, треба бути дуже пильними", - каже Клюге, називаючи мутацію вірусу "нормальною еволюцією будь-якого патогену" для адаптації до людини.

Водночас він попереджає, що поширення нових штамів може викликати повторне зараження і швидше поширення інфекції. Це своєю чергою посилить ситуацію з охороною здоров'я в деяких країнах.

Крім того, мутація інфекції може вплинути на ефективність COVID-вакцин, як сталося з вакцинами від грипу.

"Можуть з'явитися варіанти, що вимагають трохи іншої вакцини. Ми маємо зберігати пильність, тому що якщо у нас буде швидше поширення і зросте пересування вакцинованих людей, може зрости смертність", – вважає Клюге.

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Представник ВООЗ називає 2021 рік "ще одним роком COVID-19, але більш керованим, передбачуванішим".

"Пандемії ніколи не тривають вічно, вони приходять і минають", – нагадав Ханс Клюге.

Нагадаємо, що раніше вчені з Лондона виявили нові симптоми коронавірусної хвороби – це може бути озноб, втрата апетиту, головний біль і біль у м'язах.